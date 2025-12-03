Plukovník Otakar Foltýn vystoupil na zasedání zvláštního výboru pro Evropský štít pro demokracii. Svou přednášku pronesl v anglickém jazyce, ale hned v úvodu se omluvil za svou „vojenskou angličtinu“.
„Nejsem diplomat, ale voják, takže budu velmi otevřený. Současné Rusko není nic jiného než nacistická Třetí říše v barvě. Bohužel jsme neudělali dost – řekl bych, že jsme neudělali téměř nic – pro vyřešení situace, i když je to čtvrtý rok totální invaze na Ukrajinu,“ uvedl Foltýn.
Potom diváky poprosil, aby si zkusili představit, že mají v sousedství říši, jež udělá cokoliv, aby zabrala území obývané lidmi, kteří mluví stejným jazykem jako agresor. „Budou používat propagandu, kolaboranty, jazyk, kulturu a požadavky, zpočátku legitimní, ale později nepřijatelné. Budou podporovat místní separatisty, milice, pošlou své důstojníky zpravodajských služeb a speciálních jednotek, aby veleli místním silám. Pak zahájí povstání proti místním úřadům a nakonec nasadí běžné, standardní vojenské síly. Pokud si myslíte, že se tohle stalo na Ukrajině v roce 2014, máte pravdu,“ řekl Foltýn.
Ukrajinská armáda je jedinou skutečnou evropskou armádou
Zmínil, že stejný postup se udál také v Československu v roce 1938. To, co Rusové udělali na Ukrajině v roce 2014, je totožné s tím, co udělalo nacistické Německo v minulém století. „Současné ruské impérium podle mezinárodního práva páchá ty nejhorší zločiny. Stále neděláme téměř nic. Měli bychom si uvědomit, že jsme hodně mluvili o evropské armádě, ale v současné době je ukrajinská armáda jedinou skutečnou evropskou armádou,“ vyjádřil se Foltýn.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
„Budeme muset vydat spoustu peněz,“ zdůraznil a dodal, že za nejvíce zranitelné nepovažuje vojenské kapacity, nýbrž lidské mozky. Podle Foltýnových slov se musíme ubránit vůči ruské propagandě a hybridním hrozbám, které jsou silně šířeny prostřednictvím sociálních médií. Ruská armáda podle něj prokázala velmi špatné vojenské schopnosti v boji proti mnohem menší ukrajinské armádě, stále je ale velmi dobrá v hybridních operacích vedených proti Evropanům.
Zaútočí ve velmi blízké budoucnosti
Rusko podle Foltýnova názoru vede permanentní konflikt. „Jediný důvod, proč proti Evropě Rusové používají hybridní hrozby, a nikoliv skutečnou vojenskou sílu, je, že si myslí, že pro to není vhodná chvíle. Ale udělají to ve velmi blízké budoucnosti,“ domnívá se Foltýn.
Sociální média jsou podle něj přinejmenším tak nebezpečná, jako je samotná ruská armáda. Zmínil negativní emoce, hejty a strach, které se šíří prostřednictvím sociálních sítí s mnohem větší intenzitou, než by bylo přirozené.
„V prostředí sociálních médií je možné manipulovat emocemi populace velice jednoduchým a vysoce efektivním způsobem. Problém je, že nemáme evropské sociální sítě,“ soudí Foltýn.
„Mluvíme o přežití nejzákladnějších evropských hodnot a demokracie jako takové. Bohužel stále nechápeme, v čem je hlavní problém. Musíme regulovat něco, co je založeno na zneužívání drog v našem mozku,“ řekl Foltýn a zmínil dopamin.
Na závěr proto opět vyzval k podpoře Ukrajiny, masivním investicím do obranného průmyslu a eliminaci negativních vlivů sociálních médií.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Naďa Borská