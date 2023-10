Češi pobývající v Izraeli jsou v bezpečí

Mezi zraněnými a oběťmi útoku podle dosavadních informací české velvyslankyně žádní čeští občané nejsou. V bezpečí jsou podle ní i všichni pracovníci české ambasády.

"Máme přibližně 50 českých občanů registrovaných v databázi Drozd, kteří by v tuto chvíli také měli být v bezpečí. Nevíme o tom, že by mezi zraněnými nebo vůbec oběťmi těch aktuálních útoků měli být nějací čeští občané," uvedla velvyslankyně. Dodala, že pracovníci české ambasády jsou nyní buď na ambasádě nebo v krytech poblíž svého izraelského bydliště.

Resolutely condemning terrorist infiltration of Israel across Gaza border and massive rocket attacks launched this morning from Gaza on Israel. This is an unacceptable escalation!