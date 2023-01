Češi volí prezidenta. Babiš i Zeman „mají vhozeno“

reklama

Volební místnosti v Česku jsou v pátek otevřené od 14 do 22 hodin a následně v sobotu od 8 do 14 hodin.



Česká televize informovala, že většina z osmice kandidátů na novou hlavu státu přijde hlasovat již v prvních dvou hodinách voleb v pátek a do večera by dle ní měli mít odvoleno i nynější vysocí ústavní činitelé a předsedové parlamentních politických stran.



Učinil tak již bývalý premiér a kandidát na prezidenta Andrej Babiš (ANO), jenž odevzdal se ženou Monikou a dětmi Vivien a Frederikem svůj hlas v Průhonicích krátce po zahájení prezidentské volby.

Prezident Miloš Zeman pak odvolil v Lánech kolem 14:30.

Volit mohou všichni čeští občané, a to i prvovoliči, kteří 18. narozeniny oslaví teprve tuto sobotu. Volební místnosti najdou ve veřejných budovách podle místa bydliště. Od volební komise příchozí volič dostane prázdnou obálku s úředním razítkem, do níž vloží hlasovací lístek preferovaného kandidáta bez písemných úprav. Případné přeložení nebo natržení lístku platnost hlasu neovlivní. Neplatné by byly jen ty oficiální lístky, které by byly přetržené nebo by nebyly vloženy do hlasovací obálky. Neplatným by byl hlas také v případě, pokud by v obálce byly lístky více kandidátů. Obálku s lístkem pak volič před komisí vhodí do volební schránky.



Pokud by některý z uchazečů získal nadpoloviční většinu hlasů, byla by zvolena hlava státu už v nynějším prvním kole voleb.

Česká televize připomíná, že výsledky hlasování v prvním kole by mohly být zřejmé v sobotu odpoledne, jelikož tomu tak bylo při předchozích prezidentských volbách v roce 2018 i při první přímé volbě o pět let dříve. Kdo postoupil do druhého kola, tehdy bylo jasné již dvě hodiny po uzavření volebních místností.



Před deseti lety se v druhém kolem utkal současný prezident Miloš Zeman a tehdejší vicepremiér Karel Schwarzenberg, před pěti lety pak Zeman ve druhém kole porazil někdejšího předsedu Akademie věd Jiřího Drahoše.

