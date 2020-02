Česká televize byla zrušena. Přijďte se podívat

Knihu Jaroslava Kmenty mohou jeho příznivci nejen číst a poslouchat, ale nyní i vidět naživo. Divadelní soubor z Prahy ji nacvičil za 14 dní. A organizátor Milionu chvilek už jejich dílo pochválil. Ale to není všechno, o čem divadelníci hrají. Mají i hru o tom, jak ČT a ČRo byly zavřeny a zbylo jen jediné rádio.

Je to už nějaká doba, co investigativní novinář Jaroslav Kmenta vydal svou knihu Boss Babiš. Ovšem nedávno se knize dostalo divadelního zpracování. 22. ledna uvedlo Divadlo RePublika hru stejného názvu.

Divadlo RePublika „sídlí“ v prostorách Rock café na Národní třídě a definuje se jako satirické divadlo „o věcech veřejných nejen pro pražskou kavárnu“. Divadelníci podle svého vyjádření tvoří satirická představení, „v nichž hodlají, zásadně s humorem, nahlížet na současnou situaci ve společnosti“.

O uvedení hry Boss Babiš už informovaly Novinky.cz. Kmentovi se záměr jeho knihu zdivadelnit eveidentně líbil. „První setkání s panem Jaroslavem Kmentou bylo velice příjemné. Překvapilo nás, jak se rozpovídal a jak se mu zalíbil koncept, který jsme mu přednesli. Následovalo několik setkání, na kterých jsme si povídali o všech okolnostech, za kterých kniha vznikala. Jan Nosek Novák, který předlohu dramatizoval, přicházel se spoustou otázek, na které pan Kmenta nadšeně odpovídal a přicházel i s informacemi, které se do knihy nevešly,“ uvedl ředitel Divadla RePublika Jan Julínek. Problémem prý ale bylo, jak knihu, obsahující výčty firem Andreje Babiše, převést do satirického formátu. Za Kmentova přispění se to však divadelníkům, jak říkají, podařilo.

„Filmaři se drží zpátky a nemají odvahu... Jedině Divadlo RePublika má ‚gule‘. A nebojí se zaklekávání. Tak jsem jim dal zelenou pro umělecké ztvárnění Bosse Babiše. Těším se. A doufám, že z toho bude zelenej i Babiš,“ zadoufal Kmenta, když oznámil, že dal svolení se zdivadelněním.

Divadelní hru už si pochvaloval na Facebooku organizátor demonstrací Milionu chvilek pro demokracii Robin Suchánek: „Ačkoliv vím, že dělají skvělou politickou satiru, musím se přiznat, že jsem měl před premiérou trochu obavy z toho, jak se zhostí tak náročného úkolu. Přeci jen se jedná o nelehké téma. Kniha je plná kauz, názvů, jmen i dat. Musím říci, že se toho zhostili se ctí! Zvládli to nazkoušet během 14 dnů a zaslouženě jim byl odměnou smích diváků po dobu celého představení, dlouhý potlesk i ovace vestoje.“ Dodal: „Bylo to tak skvělé, že jim odpouštím i to, že na mě ušili boudu a vytáhli mě na jeviště...“

Hru Boss Babiš bude Divadlo RePublika opakovat znovu 12. února a o lístky je zřejmě velký zájem. Ale ačkoliv je Boss Babiš pravděpodobně nejznámější hrou divadla, není jedinou. Andreji Babišovi se umělci věnovali zřejmě i v dalším představení, nazvaném Zakázané vysílání. „Jedna redakce, jedno nové vedení, jeden vládní podržtaška a možná přijde i premiér. RePublika je věc veřejná, ale co se v ní děje, veřejné být nemusí. A často ani nesmí. Jinak by se přeci celý systém zhroutil.

Lifestylové rádio Fresh Face se jednoho krásného dne stane jediným nositelem zpravodajských informací v republice. Veškerá veřejnoprávní služba byla zrušena. Česká televize i Český rozhlas byly pozavírány a pouze tato stanice, která je přejmenována na Rádio RePublika může pod dozorem hlásit zprávy…“ popisují autoři hru, která měla premiéru v půlce prosince minulého roku.

Dále do repertoáru Divadla RePublika patří hra Republiko má středisková aneb Lukrativní nejistota. „Nahlédněte pod pokličku politické kuchyně. Říká se, že každý politik je tak trochu herec a někdy je pro občana těžké rozpoznat, kdy se politici věnují práci a kdy předvádí komedii. Průvodcem a vypravěčem večera bude doktor filozofie Ivo Šmoldas, který vám odhalí povahu politiků až do samotného morku kostí. Vtipné skeče i zajímavé úvahy vás donutí nahlédnout do politiky pod zcela novým úhlem. Republiko má středisková není pouhým kabaretem, ale dílem, které má za cíl oslovit široké spektrum diváků,“ zní popis představení. Představení má reprízu už zítra.

Umělci se inspirovali také Georgem Orwellem, protože uvádějí také hru 2084. S filozofickou otázkou: „Kam lidi dovede absurdita dnešního spotřebního života a nepřehlédnutelných slibů a reklam slibujících levnější kup, výkonnější spotřebiče, a hlavně lepší zítřky?“

Upoutávka na divadelní hru Boss Babiš:

