Česká televize potřebuje více peněz, řekl Sněmovně podnikatel Hausenblas

Jedním z nominovaných je i podnikatel Martin Hausenblas. Do Rady ČT jej vysílá ústecká komunitní nadace. V krajském městě se věnoval občanskému aktivismu, například při dění kolem Činoherního studia. Je mimo jiné také opozičním zastupitelem. „Jsem tam v roli takového trendsettera, splašence, nadšence,“ uvedl Hausenblas, jenž je mimo jiné i členem uhelné komise. Jako svou silnou stránku vnímá nezávislost. V Radě ČT se chce podle svých slov věnovat společenské změně v distribuci informací.

„Stav společnosti vyvrcholil krizí důvěry, kdy lidé nevěří prakticky ničemu a nevědí, jak se v informacích vyznat,“ uvedl. Veřejnoprávní médium musí mít dle jeho slov kredit objektivity a validních informací.

Poslanec za hnutí ANO Aleš Juchelka se následně Hausenblase zeptal, jaký je uchazečův pohled na stávající financování České televize a jeho budoucí vývoj. Na adresu úspor se Hausenblas zeptal: „Všichni by v médiích chtěli sklízet, ale kdo bude sázet?“ Dle svých slov by nepodporoval financování ze státního rozpočtu. A pokud už by k němu opravdu došlo, preferoval by stanovené procento z rozpočtu schvalované ústavní většinou ve Sněmovně s pojistkami v podobě například Senátu. Klíčové je dle jeho názoru udržení absolutní nezávislosti.

„Už teď je ČT ve fázi, kdy by potřebovala více peněz,“ říká také Martin Hausenblas. „Je to klasické řízení v oblasti, kdy máte omezené zdroje. Podle mého názoru bychom se měli odhodlat k tomu, aby tato instituce dostala více peněz, ale na druhou stranu, aby byla kontrola v pořádku. Myslím si, že máme velmi dobrou instituci, za málo peněz hodně muziky, mělo by to tak zůstat a ještě rozvíjet,“ dodal.

