Česko – mocnost v darování plazmy. EU to zatrhne. Tito zvedli ruku pro Brusel

Hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil se ve svém komentáři na sociální síti X zaměřil na krevní plazmu vs. ekonomii. Pozastavil se nad tím, že Evropská unie zakáže placení za dárcovství plazmy, i když ji musí dovážet ze zemí, kde to povolené je.

reklama

Anketa Zvládl podle vašeho názoru moderátor ČT Jakub Železný páteční debatu s Miroslavem Ševčíkem v Událostech, komentářích? Zvládl 0% Nezvládl 98% Tak napůl 2% hlasovalo: 1423 lidí

„UK dováží 100 % krevní plazmy, Kanada 84 %, Austrálie 52 %. Co mají společného? Systém, který spoléhá výhradně na dobrovolné bezpříspěvkové dárcovství krve. Zákaz příspěvků za dárcovství navyšuje celosvětovou cenu krevní plazmy a činí ji nedostupnou pro země s nízkými a středními příjmy. Navíc závislost na malém počtu zemí představuje vážnou hrozbu pro zdravotní bezpečnost. Zajímavé je, že ‚bezplatné‘ dárcovství je dvakrát až čtyřikrát dražší než dárcovství s odměnou. Důvodem jsou především náklady na reklamu. Ukazuje se, že celosvětovou rostoucí poptávku půjde těžko uspokojit bez odměn,“ podotýká Navrátil.

„EU jako celek není soběstačná, a proto musí krevní plazmu dovážet, především z USA, tedy od dárců s odměnou. Přesto Evropský parlament schválil návrh nařízení, které zakazuje platby za mateřské mléko, sperma, krev a další ‚látky lidského původu‘. A víte, co je cílem tohoto nařízení? Zajistit, aby osoby, které jsou v rámci EU finančně znevýhodněny, nebyly vystaveny nepřiměřenému tlaku, aby darovaly své buňky a tělní tekutiny. Dárci budou moci dostat jen náhradu nákladů, které jim v souvislosti s darováním vzniknou. A i to bude přísně regulované, aby to náhodou chudší dárce nemotivovalo,“ zmiňuje Navrátil.

„To je přece podobné, jako kdyby někdo navrhoval, aby mzdy byly co nejnižší, aby to nemotivovalo chudé lidi prodávat svou práci. Tohle je kombinace naprostého nepochopení tržních principů a naivní morálky. A tato kombinace, pokud bude skutečně zavedena do praxe, povede ještě k větší závislosti EU na dovozu plazmy ze zemí, které své dárce odměňují,“ zakončil Navrátil.

Krevní plazma vs. ekonomie



Krevní plazmy je celosvětově značný nedostatek. Poptávka roste tempem 6-10 % ročně. Tři čtvrtiny lidí nemají přístup k vhodné léčbě plazmou, a to převážně mimo vyspělé země.



1/10 pic.twitter.com/lijkJ1pXte — David Navratil (@DavidDnavratil) September 21, 2023

„EU zakáže placení za dárcovství plazmy, i když ji musí dovážet ze zemí, kde to povolené je. Dobrovolné dárcovství je pro reklamu dvakrát až čtyřikrát dražší než placené. Vrchol pokrytectví, nepochopení tržní ekonomie a falešné morálky. Děsivé, že ti samí lidé rozhodují prakticky o všem :/,“ všímá si uživatel Petr Horáček

EU zakáže placení za dárcovství plazmy i když ji musí dovážet ze zemí, kde to povolené je.

Dobrovolné dárcovství je pro reklamu 2-4x dražší než placené.



Vrchol pokrytectví, nepochopení tržní ekonomie a falešné morálky.



Děsivé, že ti samí lidé rozhodují prakticky o všem :/. https://t.co/3Qj6dYO7cw — Petr Horáček (@horacekpetr22) September 22, 2023

„A takhle hlasovali naši europoslanci. Mohl by tu někdo z Vás prosím vysvětlit, proč jste pro tento zákaz, i když ničemu a nikomu nepomáhá, nebo ho budete navrhovat korigovat? Luďku Niedermayere, Marceli Kolajo, Mikuláši Pekso a Jiří Pospíšile. Předem děkuji,“ pokračoval dále Horáček a zveřejnil výsledky hlasování.

A tahle hlasovali naši europoslanci.



Mohl by tu někdo z Vás prosím vysvětlit proč jste pro tento zákaz i když ničemu a nikomu nepomáhá nebo ho budete navrhovat korigovat?@LudekNie, @PiratKolaja, @vonpecka, @Pospisil_Jiri



Předem děkuji. pic.twitter.com/aiLXGMy4Hu — Petr Horáček (@horacekpetr22) September 22, 2023

Psali jsme: „Včelí královna.“ Nerudová o ženě ve stejné branži. Ale nedopadlo to pro ni dobře 69 000 000 000 Kč vzali. „Do koruny vybílili.“ K plánům vlády přišlo zásadní varování „Zelenskyj se musí probrat.“ Poslední výroky byly na Holce moc. I Černochovou pochválil Jak jsem potkal knihy – díl 317: Sudetští Němci mají novou strategii

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama