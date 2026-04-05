Českou televizi na burzu? Návrh z ODS vyvolal bouři

V posledních měsících se v médiích opakovaně řeší budoucnost financování České televize a Českého rozhlasu. Ve hře je mimo jiné úprava nebo omezení koncesionářských poplatků, případně jejich přesun pod státní rozpočet. Právě to podle části odborníků i zaměstnanců médií vyvolává obavy z větší závislosti na politické moci.
Zaznívají také varování, že by změny mohly oslabit nezávislost veřejnoprávních institucí, pokud by jejich financování či řízení více ovlivňovali politici. Jiní naopak upozorňují, že současný model potřebuje reformu a otevřenější debatu.
„Chci menší vliv politiků“
Do této debaty vstoupil zakladatel iniciativy ČESKO.plus, člen ODS Radim Ivan, který na sociální síti přišel s návrhem zásadní proměny fungování veřejnoprávních médií.
Vadí mu, že se místo širší debaty řeší spíše jednotlivé návrhy bez alternativ. „Napíšeš návrh, jak snížit vliv politiků na televizi, a místo debaty přijde skoro kamenování. Alternativa? Nikde,“ dodává stínový ministr pro místní rozvoj ve stínové vládě ODS.
Ivan zároveň vysvětluje, proč zmiňuje právě možnost vstupu na burzu. „Chci menší vliv politiků. Chci redefinici veřejnoprávnosti. Chci dobrovolnost poplatků,“ uvádí s tím, že nejde o jedinou možnou cestu, ale o pokus otevřít debatu. „Neříkám, že je to jediná cesta. Ale je to pokus ten problém skutečně řešit,“ doplňuje.
Alternativy? Přímá volba radních
Kromě toho připouští, že existují i jiné varianty řešení. Navrhuje například změnu ve způsobu výběru vedení médií. „Klidně se bavme i o jiných variantách: třeba přímé volbě radních koncesionáři,“ přibližuje.
Svůj komentář pak uzavírá výzvou k otevřenějšímu přemýšlení. „Tato debata samozřejmě vyžaduje si sundat růžové brýle a přemýšlet trochu out of box,“ dodává Radím Ivan.
Je fascinující sledovat zdejší debatu o ČT.— Radim Ivan ????? (@radim_ivan_57) April 5, 2026
Návrh na uvedení České televize a Českého rozhlasu na burzu se v české debatě běžně neobjevuje. Obecně by v podstatě znamenal proměnu veřejnoprávních médií v komerční subjekty, na které by více působil trh a investoři místo současného systému veřejné služby.
„ČT zrušit, prodat, nebo privatizovat“
U části veřejnosti takový nápad nenarazil na pozitivní odezvu a v diskusi pod příspěvkem Radima Ivana se objevila výrazně kritická vyjádření.
Jeden z diskutujících zpochybňuje směřování pravicových stran. „Je fascinující pro mě jakožto pravicového voliče evidentně příště volit Piráty, protože evidentně si zatím nikdo z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL nevytáhl hlavu z prdele,“ píše.
Další komentující poukazuje na možné dopady jednotlivých variant financování a řízení médií. „Větší vliv politiků dělá z veřejnoprávní televize nástroj moci. Burza z ní dělá komerční stanici. Dobrovolné poplatky tlačí k líbivosti a plytkosti,“ uvádí a zdůrazňuje, jakou roli by měla veřejnoprávní média plnit: „Má sloužit veřejnosti, ne politikům, investorům ani momentální popularitě.“
Proti návrhu se staví i další diskutující, kteří upozorňují na rozpor s principem veřejné služby. „Problém je, že to jde trochu proti myšlence veřejnoprávního média. Cílem obchodovatelných společností je vydělat, to nemá být v tomto případě primární cíl,“ namítá komentující. Zato menší vliv politiků a větší vliv veřejnosti na složení rady je podle něj v pořádku.
V diskusi se objevily i radikálnější návrhy, které jdou ještě dál než samotná myšlenka vstupu na burzu. Zazněl například názor, že naprosto nejlepší a čisté řešení je se České televize nadobro zbavit, a to prodejem, privatizací či zrušením. „Stát si může pak u soukromých médií vysoutěžit služby, které bude vyžadovat. Neumím si představit jediný případ, že by soukromá TV nedokázala splnit zadání,“ naznačuje přispěvatel do diskuse, jak by podle něj mohl fungovat alternativní model.
Jiné reakce připomínají silné emoce, které téma vyvolává. „Málo co je zde schopný tak rozhořčit “správný“ dav jako cokoliv s veřejnoprávními médii. Jejich neefektivita, amatérismus a názorová zaujatost na úrovni podobné BBC je zjevná, ale žije z nich tolik kámošů,“ konstatuje uživatel.
Také další člen ODS Tomáš Šalamon považuje současný model veřejnoprávních médií za dlouhodobě neudržitelný. Tvrdí, že změna směrem k privatizaci je podle něj jen otázkou času. „Privatizace ČT a ČRo je nevyhnutelná a dojde k ní, je jen otázkou času, jak dlouho chceme sledovat agónii business modelu, který vznikl před 100 lety a odpovídá realitě té doby,“ uvádí.
Proměna mediálního prostředí podle něj významně souvisí i s generační změnou. „Někteří lidé prostě vidí dál a jiní holt potřebují počkat, až budou dominovat generace, které televizi už nezažijí,“ dodává.
Privatizace ČT a ČRo je nevyhnutelná a dojde k ní, je jen otázkou času, jak dlouho chceme sledovat agónii business modelu, který vzniknul před 100 lety a odpovídá realitě té doby.— Tomáš Šalamon (@SalamonTomas) April 5, 2026
Na slova Radima Ivana reagoval také Michal Sirový, profesionální volební sázkař, který jeho návrh podrobil kritice s tím, že podobné výroky nelze brát stejně podle toho, kdo je pronáší. „Když tohle napíše řadový člen ODS, tak je to úsměvné a neškodné. Když takovou píčovinu, jako umístit veřejnoprávní televizi na burzu, napíše člen stínové vlády… Neuvěřitelné,“ vzkazuje Ivanovi. Ten si do svého oponenta rýpl slov: „Chápu, že lidé jako vy to nepochopí.“
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku