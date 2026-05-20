Babiš konečně sekl „sorosovce“ zděděné po Fialovi. A už je zle

20.05.2026 10:52 | Analýza
autor: Ladislav Zemánek

V uplynulých týdnech ParlamentníListy.cz rozkrývaly vlivovou síť zasahující do nejvyšších pater české politiky. Ukázaly, jak prominentní neziskové organizace, zahraniční nadace napojené na George Sorose a NED i sponzoři Petra Pavla dlouhá léta využívali úředníky a poradce na Úřadu vlády k ovlivňování politického rozhodování i dotačního byznysu. Nyní se kabinet Andreje Babiše (ANO) rozhodl proti nim zakročit.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Vláda představila hospodářskou strategii Česko: Země pro budoucnost 2.0

Na pondělním zasedání premiér Andrej Babiš a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc zaskočili přítomné novináře oznámením, že k 1. červenci dojde k rozsáhlým organizačním změnám na Úřadu vlády. Týkat se budou především agendy a úředníků Odboru lidských práv a ochrany menšin a Odboru rovnosti žen a mužů.

Co jsme odhalili

Právě těmito útvary jsme se v několika článcích detailně zabývali. A mimo jiné jsme zjistili, že složení poradních orgánů vlády je zcela nevyvážené a nereflektuje názorovou pluralitu ve společnosti, výsledky demokratických voleb ani zájmy vládní koalice. Nejen členové rad, ale i zaměstnanci Úřadu vlády veřejně kritizují Babišův kabinet a mohou se tak dopouštět porušování zákona.

Poukázali jsme také na strukturální střet zájmů. Členové poradních orgánů totiž spoluutvářejí státní politiku a pravidla hry tak, aby z ní profitovaly neziskovky, ve kterých sami působí. Úředníci často přicházejí z neziskovek, kterým následně přidělují milionové dotace. V řadě případů se navíc rekrutují z řad opozičních stran a radikálních aktivistických skupin, což vyvolává jen další pochybnosti o jejich nestrannosti.

Z investigace ParlamentníchListů.cz vyplynulo, že poradní orgány i některé odbory Úřadu vlády aktivně sabotují práci Babišova kabinetu a prosazují zájmy, které odporují programovým prioritám současné vlády. Dělají to navíc za peníze daňových poplatníků a ve spolupráci se spřátelenými novináři a politickými neziskovkami, jako je Milion chvilek pro demokracii.

„Deep state“ v akci

Postižení úředníci už si prostřednictvím médií stěžovali, že o nejnovějších plánech vlády dopředu nevěděli. Zvolený postup však má jasný důvod. Podle zdrojů z okolí premiéra, se kterými redakce hovořila, si současná koalice dobře uvědomuje, že realizace programových priorit a předvolebních slibů bude vyvolávat odpor ze strany toho, čemu nejen Andrej Babiš říká „deep state“. Proto o svých krocích dopředu neinformuje – a obzvlášť ne ty, které považuje za součást těchto struktur.

Vláda ANO, SPD a Motoristů se zavázala, že provede audity provozních výdajů ústředních orgánů státní správy, kam spadá i Úřad vlády, sníží provozní výdaje státu a omezí nadbytečné agendy. Už v únoru proto zrušila Oddělení paměťových agend, které v rámci Odboru lidských práv a ochrany menšin vytvořila Fialova vláda.

Avizované kroky přitom nejsou nijak drastické. Primárně dojde k přesunutí agendy na věcně příslušná ministerstva. Konkrétně jde o Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo kultury, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí s tím, že koordinace zůstane v rukou premiéra.

„My tím odstraňujeme dvoukolejnost a nelogičnost. Chceme to zjednodušit. My jsme ještě před nástupem do vlády říkali, že zásadně snížíme počet zaměstnanců Úřadu vlády, a to také děláme,“ uvedl Andrej Babiš a dodal, že současný model je neefektivní a nefunguje.

Kampaň začala

Dotčení úředníci zatím o práci nepřijdou, pouze se přesunou pod příslušná ministerstva. Záležet pak bude na jednotlivých ministrech, jak je do práce resortu zapojí. V případě jejich nadbytečnosti může v rámci tzv. systemizace dojít k ukončení jejich služebního poměru, přestože stávající legislativa moc velkou flexibilitu nenabízí. I proto ostatně vláda usiluje o revizi služebního zákona.

Tohoto scénáře se úředníci napojení na spřátelené neziskovky a politiky nejspíš také obávají. Preventivně už proto spustili mediální kampaň. Bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková, která nyní usiluje o pozici ombudsmanky, už se nechala slyšet, že rozhodnutí vlády považuje za „vážnou chybu“.

„Ve chvíli, kdy je potřeba tyto agendy posilovat, považuji jejich rozdělení a přesun na ministerskou úroveň za výrazné oslabení, snížení jejich politické váhy a mimořádně nezodpovědný krok. Z centra exekutivy se tím přesouvají hlouběji do struktur jednotlivých ministerstev, kde hrozí jejich upozadění a podřízení vlivu jednotlivých členů vlády,“ uvedla na sociálních sítích.

Rakušan vidí „fašizující extremisty“ a „armagedon“

K Šimáčkové Laurenčíkové, která je s lidmi z dotčených útvarů ve Strakově akademii úzce spojená, se okamžitě přidal Milion chvilek pro demokracii. A také exministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Ten zrušení Odboru lidských práv a ochrany menšin označil za „obrovskou chybu“ a důkaz, že se Česko „posouvá na východ“.

„S trochou nadsázky se dá říct, že horší by bylo už jen to, kdyby tuhle agendu dali na starost Filipu Turkovi. Už dneska si troufám říct, že Babišova vláda s populisty a fašizujícími extrémisty je nejhorší od listopadu 89. Nebude snadné dát po tomhle armagedonu naši zemi zase do pořádku,“ napsal Rakušan.

V následujících dnech a týdnech lze proto očekávat další vlnu protivládní kampaně, která bude nejen varovat před údajnou demontáží demokracie a právního státu pod taktovkou Babišovy vlády, ale bude také útočit na jednotlivé představitele koalice a premiérovy poradce tak, aby zabránili propuštění nadbytečných úředníků, zefektivnění státní správy skrze revizi služebního zákona či prosazení větší transparentnosti neziskovek.

ParlamentníListy.cz proto budou toto dění sledovat a rozkrývat další aktéry českého „deep state“ a jejich vliv na chod státu.

