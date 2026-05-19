Petr Nečas mluvil kvůli Posseltovi o lůze. „Pracuje pro jisté lidi,“ přišel nám komentář

Ve vysílání CNN Prima NEWS o sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu, který se má konat tento týden v Brně, mluvil včera bývalý premiér Petr Nečas.
Kritizoval, že se sjezd řeší najednou, i když o plánu pořádat sjezd v Brně se ví více než rok. „Celé týdny a měsíce se nic nedělo, ale najednou si někdo vzpomněl a chtěl oživit tuto záležitost. Začali to poměrně emocionálně vybuzeně řešit před pár dny. Tady musím říct, že už ten samotný způsob, kdy dav, pro který nemám jiné slovo než lůza, křičel na devadesátiletého bývalého předsedu Poslanecké sněmovny pana Uhdeho, jehož 16 příbuzných jsou oběti holokaustu, že je zrádce, tak to považuji za naprosto neuvěřitelné a vidím to jako politické zneužití této situace,“ prohlásil Nečas.
Z videa serveru Brněnská drbna je nicméně slyšet zejména pokřik „Hanba!“
Video z jednání brněnského zastupitelstva
Nečasovi také přišlo neadekvátní, že Poslanecká sněmovna se usnáší ohledně akce dvou občanských sdružení. „Já jsem přesvědčen, že to připadá neadekvátní i drtivé většině členů vlády České republiky,“ dodal s tím, že na jednání byl přítomen pouze jeden ministr. „To nepovažuji za náhodné,“ uvedl Nečas.
Který národ více ublížil českému národu?
Kromě toho bývalý premiér vidí v akci a v reakci na ni potenciál pro poškození česko-německých vztahů. „A pevně doufám, že k tomu nedojde,“ prohlásil Nečas. Stejnou obavu vyslovil v podcastu Politická sezóna.
Ke slovům Petra Nečase a jeho osobě se pro ParlamentníListy.cz vyjádřila komentátorka a bývalá poslankyně ODS Kateřina Dostálová. „Petr Nečas slouží korporátním bossům a přejal jejich slovník. Je to slovník a arogance Petra Koláře a jeho poznámka o spodině,“ mínila o jeho slovech. „Petr Nečas pracuje pro jisté lidi. Ti neunesli porážku ve volbách a neštítí se zneužít tragédie naší minulosti a stále živé paměti,“ dodává. Souhlasí také s citátem ekonoma Pavla Šika ohledně česko-německých vztahů: „Ty rány byly uzavřené, zajizvené, ale dalo se s nimi žít. Jakmile je otevřete vrátí se to.“
Téma sudetských Němců pak řešila i ve svém pořadu Napravo na kanálu Aby bylo jasno.
Petr Kolář je bývalý diplomat a poradce prezidenta Petra Pavla, který festivalu Meeting Brno udělil záštitu. „Jde o podporu prostředí, v němž je možné o historii mluvit otevřeně a beze strachu, nikoli o vyjádření souhlasu se všemi jejími interpretacemi,“ uvedla dle Novinky.cz prezidentská kancelář a prezident prý plně souzní s textem Česko-německé deklarace z roku 1997. Účastnit se ovšem prezident nehodlá.
