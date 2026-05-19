Petr Nečas mluvil kvůli Posseltovi o lůze. „Pracuje pro jisté lidi,“ přišel nám komentář

19.05.2026 17:44 | Monitoring
autor: Karel Šebesta

„Nemám jiné slovo než lůza,“ řekl o těch, kdo křičeli na jednání brněnského zastupitelstva na pamětníka Milana Uhdeho, bývalý premiér Petr Nečas. Podle komentátorky Kateřiny Dostálové Petr Nečas přejal slovník prezidentova poradce Petra Koláře. „Petr Nečas pracuje pro jisté lidi. Ti neunesli porážku ve volbách a neštítí se zneužít tragédie naší minulosti a stále živé paměti,“ říká.

Petr Nečas mluvil kvůli Posseltovi o lůze. „Pracuje pro jisté lidi,“ přišel nám komentář
Foto: Hans Štembera
Popisek: Expremiér Petr Nečas

Ve vysílání CNN Prima NEWS o sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu, který se má konat tento týden v Brně, mluvil včera bývalý premiér Petr Nečas.

Kritizoval, že se sjezd řeší najednou, i když o plánu pořádat sjezd v Brně se ví více než rok. „Celé týdny a měsíce se nic nedělo, ale najednou si někdo vzpomněl a chtěl oživit tuto záležitost. Začali to poměrně emocionálně vybuzeně řešit před pár dny. Tady musím říct, že už ten samotný způsob, kdy dav, pro který nemám jiné slovo než lůza, křičel na devadesátiletého bývalého předsedu Poslanecké sněmovny pana Uhdeho, jehož 16 příbuzných jsou oběti holokaustu, že je zrádce, tak to považuji za naprosto neuvěřitelné a vidím to jako politické zneužití této situace,“ prohlásil Nečas.

RNDr. Petr Nečas

  • ODS
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Z videa serveru Brněnská drbna je nicméně slyšet zejména pokřik „Hanba!“

Video z jednání brněnského zastupitelstva

Psali jsme:

Nečasovi také přišlo neadekvátní, že Poslanecká sněmovna se usnáší ohledně akce dvou občanských sdružení. „Já jsem přesvědčen, že to připadá neadekvátní i drtivé většině členů vlády České republiky,“ dodal s tím, že na jednání byl přítomen pouze jeden ministr. „To nepovažuji za náhodné,“ uvedl Nečas.

Anketa

Který národ více ublížil českému národu?

1%
97%
2%
hlasovalo: 3489 lidí
„Já tím současně chci říci, že nevylučuji, že některých lidí se to může dotýkat, že 80 let po válce stále v té válce mentálně pokračují, to je možné a k tomu mám respekt, já nechci měnit mínění někoho jiného. Na druhou stranu, sudetští Němci se mnohokrát jasně distancovali od podílu tehdejších sudetských Němců na okupaci. Pan Posselt, jejich nejvyšší představitel, se mnohokrát veřejně omluvil, veřejně vyslovil omluvu za podíl sudetských Němců na rozbití tehdejšího Československa. Minimálně třikrát se byl poklonit obětem lidického masakru. Program této sudetské akce v sobě zahrnuje hned na začátku poklonění obětem holocaustu. A končí pokloněním se obětem v Kounicových kolejích. Takže tady ten vztah k minulosti je naprosto jednoznačný,“ bránil Posselta a sudetoněmecký landsmanšaft Nečas. Ještě dodal, že většina těch, kdo do Brna ze strany landsmanšaftu přijede, jsou Němci narození až po válce nebo během ní.

Kromě toho bývalý premiér vidí v akci a v reakci na ni potenciál pro poškození česko-německých vztahů. „A pevně doufám, že k tomu nedojde,“ prohlásil Nečas. Stejnou obavu vyslovil v podcastu Politická sezóna.

Ke slovům Petra Nečase a jeho osobě se pro ParlamentníListy.cz vyjádřila komentátorka a bývalá poslankyně ODS Kateřina Dostálová. „Petr Nečas slouží korporátním bossům a přejal jejich slovník. Je to slovník a arogance Petra Koláře a jeho poznámka o spodině,“ mínila o jeho slovech. „Petr Nečas pracuje pro jisté lidi. Ti neunesli porážku ve volbách a neštítí se zneužít tragédie naší minulosti a stále živé paměti,“ dodává. Souhlasí také s citátem ekonoma Pavla Šika ohledně česko-německých vztahů: „Ty rány byly uzavřené, zajizvené, ale dalo se s nimi žít. Jakmile je otevřete vrátí se to.“

Téma sudetských Němců pak řešila i ve svém pořadu Napravo na kanálu Aby bylo jasno.

Petr Kolář je bývalý diplomat a poradce prezidenta Petra Pavla, který festivalu Meeting Brno udělil záštitu. „Jde o podporu prostředí, v němž je možné o historii mluvit otevřeně a beze strachu, nikoli o vyjádření souhlasu se všemi jejími interpretacemi,“ uvedla dle Novinky.cz prezidentská kancelář a prezident prý plně souzní s textem Česko-německé deklarace z roku 1997. Účastnit se ovšem prezident nehodlá.

Psali jsme:

Zbořil připomněl minulost podporovatele Posseltova sjezdu
Poučíme se, odpustíme si. Lidovecký recept na landsmanšaft
Lůza. Petr Nečas o odpůrcích sudetského sjezdu
Oni jsou Němci a my jsme Češi? Šílená vlna, rozjela se Decroix

 

Zdroje:

https://cnn.iprima.cz/porady/zpravy/zpravy-18-5-v-10-00-1

https://www.novinky.cz/clanek/domaci-pavel-udelil-zastitu-festivalu-meeting-brno-ktery-pozval-sudetske-nemce-40578733

https://www.novinky.cz/clanek/domaci-vztahy-s-nemci-jsou-v-ohrozeni-rika-necas-dosud-mel-babis-kliku-ze-byl-okamura-v-klidu-40578144

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Kolář , Nečas , novinky.cz , Pavel , sudetští Němci , Uhde , Dostálová , lůza , CNN Prima News , ABJ

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Jste proti konání sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Libor Vondráček byl položen dotaz

Emisní povolenky

Myslíte, že se blížíme k jejich zrušení? Já si to nemyslím. Nevím, co by se muselo stát, aby ke zrušení došlo. Vy ano? Vždyť o nich jako o řadě dalších věcí rozhodují nevolení lidé. Tak jak docílit toho, aby byli nahrazeni?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

Diskuse obsahuje 7 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Petr Nečas mluvil kvůli Posseltovi o lůze. „Pracuje pro jisté lidi,“ přišel nám komentář

17:44 Petr Nečas mluvil kvůli Posseltovi o lůze. „Pracuje pro jisté lidi,“ přišel nám komentář

„Nemám jiné slovo než lůza,“ řekl o těch, kdo křičeli na jednání brněnského zastupitelstva na pamětn…