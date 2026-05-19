Manévry v europarlamentu kvůli Merkelové. Na prázdná místa nahnali úředníky

Slavnostní ceremoniál se konal v Evropském parlamentu ve Štrasburku. Ocenění laureátům předávaly předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.
Předávání cen v jednacím sále se snažilo být co nejdůstojnější. Například některé frakce nechtěly, aby byla vidět v jejich sektorech prázdná místa. Český europoslanec Ondřej Dostál ParlamentnímListům.cz popsal svůj údiv, když s Kateřinou Konečnou dorazili ke svým křeslům, která byla ale obsazena úředníky. Podobně jako vedlejší křesla slovenské strany SMER.
„Samozřejmě to nebylo tak, že bychom si nemohli sednout, když jsme přišli, byli ochotni nás na naše místa pustit. Legrační je jen to, že ta prázdná místa zaplnili, uvedl Dostál pro ParlamentníListy.cz.
V některých frakcích ale takové manévry neprobíhaly. Frakce Evropa suverénních národů medailový ceremoniál ignorovala, takže jak pro PL.cz uvedl Ivan David, na jeho místě nikdo neseděl. U „suverenistů“ s účastí ale nikdo nepočítá a jejich prázdná křesla kamery nezabírají, takže z pohledu eurofilů dojem není zkažen.
Předsedkyně Metsolová při této příležitosti připomněla, že evropská integrace podle ní nebyla samozřejmostí, ale výsledkem politického úsilí a překonávání krizí. „Evropa nám nebyla darována. Byla budována smlouvu po smlouvě, krizi po krizi,“ uvedla Metsolová.
První ceremonie se zúčastnilo 13 z celkem 20 prvních laureátů. Každý z nich obdržel odznak a byl zařazen do jedné ze tří kategorií ocenění, informoval na svém webu Evropský parlament.
Mezi nejvýraznějšími oceněnými byla bývalá německá kancléřka Angela Merkelová, která Německo vedla šestnáct let a dlouho byla vnímána jako jedna z hlavních tváří evropské stability.
Autorka knihy memoárů s názvem Svoboda europoslancům řekla: „Demokracie je pod tlakem. Fakta už nejsou fakta, lži se říká pravda. To vše je ještě posilováno velmi rychlým rozvojem umělé inteligence. Já vás mohu jen povzbudit, abyste šli dále cestou regulace tzv. sociálních médií. Možná na té cestě uděláme chyby, ale jen skrze ně se učíme.“
Ve svém vystoupení připomněla, že mír a prosperita v Evropě už podle ní po ruské invazi na Ukrajinu nemohou být považovány za samozřejmost. Zmínila také tlak na demokracii a potřebu řešit šíření informací v digitálním prostoru. „Vyzývám vás, abyste regulovali sociální sítě a umělou inteligenci,“ řekla Merkelová.
Ocenění převzal také bývalý polský prezident Lech Wałęsa, nositel Nobelovy ceny za mír a symbol nenásilného odporu proti komunismu. Ve svém vystoupení vyzdvihl odborový svaz Solidarita, u jehož zrodu stál.
Wałęsa se po pádu komunistického režimu stal prvním nekomunistickým prezidentem Polska a i proto patří mezi osobnosti, které Evropský parlament zařadil mezi významné členy nového řádu.
Sanduová věnovala ocenění Moldavanům
Mezi oceněnými byla také moldavská prezidentka Maia Sanduová, kterou Evropská unie dlouhodobě vnímá jako prozápadní političku čelící proruskému tlaku. Své ocenění věnovala moldavskému lidu.
Sanduová ve Štrasburku zdůraznila, že Moldavsko podle ní zůstává rozhodnuté pokračovat v evropské cestě navzdory tlaku Moskvy. „Tváří v tvář ruským hrozbám a vydírání se znovu a znovu rozhodují pro Evropu,“ prohlásila moldavská prezidentka.
Mezi vyznamenanými členy řádu byli jmenováni Merkelová, Walesa a také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který se však ceremoniálu ve Štrasburku nezúčastnil. Evropský parlament na svém webu uvádí, že právě tito tři byli zařazeni mezi takzvané významné členy Evropského řádu za zásluhy.
Do dalších kategorií patří například bývalý polský premiér a někdejší předseda Evropského parlamentu Jerzy Buzek, bývalý portugalský prezident Aníbal Cavaco Silva, bývalý šéf unijní diplomacie Javier Solana, někdejší rakouský kancléř Wolfgang Schüssel nebo bývalý prezident Evropské centrální banky Jean-Claude Trichet.
Členy řádu se stali také francouzský právník Marc Gjidara, lotyšská lékařka a vědkyně Sandra Lejnieceová, ukrajinská právnička Oleksandra Matvijčuková, bývalá eurokomisařka Viviane Redingová, španělskoamerický šéfkuchař José Andrés, rocková skupina U2 a řecko-nigerijský basketbalista Giannis Antetokounmpo.
Evropský řád za zásluhy vznikl u příležitosti 75. výročí Schumanovy deklarace z roku 1950. Právě ta stála u zrodu Evropského společenství uhlí a oceli, které je považováno za jeden ze základních kamenů dnešní Evropské unie.
O laureátech rozhoduje komise jmenovaná vedením Evropského parlamentu na čtyři roky. Podle informací Evropského parlamentu ji tvoří předsedkyně EP Roberta Metsolová, místopředsedkyně Ewa Kopaczová a Sophie Wilmèsová, dále Michel Barnier, José Manuel Barroso, Josep Borrell a Enrico Letta.
Europoslanci neměli možnost se vyjádřit, což podle Ondřeje Dostála vedlo k tomu, že řada z nich vyjádřila názor neúčastí. Na jejich místech se pak objevili lidé z administrativy.
„Vstup do sálu se hlídá a nemůžou tam za námi dokonce ani naši vlastní asistenti, takže když nám potřebují přinést nějaký dokument, musíme my vyjít mimo sál. Co tam nyní, na našich místech, dělalo stádo ne-poslanců úředníků, to je dobrá otázka,“ doplnil Dostál na sociální síti.
