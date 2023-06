Český rozhlas pod palbou hackerů. Ředitel Zavoral tuší proč

reklama

Český rozhlas čelí od rána hackerskému útoku, který vyřadil z provozu některé servery jako iROZHLAS.cz a další. Podle Zavorala není načasování takto rozsáhlého útoku náhoda. „Aktuální situace není vůbec dobrá, ten útok je velmi složitý a rafinovaný, a proto se nám nedaří po celý den zprovoznit všechny naše systémy,“ uvedl pro Dvacet minut Radiožurnálu s tím, že jsou napadena interní data.

„Nejsem IT odborník, ale domnívám se, že ten útok má souvislost s dnešní konferencí Média a Ukrajina, kterou jsme delší dobu připravovali a prezentovali veřejnosti. Evidentně je někomu trnem v oku, čemu se tady dneska věnujeme, jaké složité téma dneska řešíme,“ má jasno Zavoral.

Zavoral vzpomínal na únor roku 2022, kdy vypukl konflikt na Ukrajině, a vysvětloval, jaké byly bezprostřední kroky Českého rozhlasu. „Na začátku každého konfliktu je nejtěžší udržet na uzdě emoce, asi nikdo si nepředstavoval, že ve 21. století napadne agresivně nějaký stát jiný nezávislý stát, takže my jsme museli zůstat racionální, bez emocí přinášet aktuální zprávy, a za to musím poděkovat všem kolegům,“ prohlásil Zavoral.

„Také jsme hned nabízeli pomoc našim kolegům z rozhlasu Ukrajiny, ať už technicky nebo pomocí rodinám a podobně. Na diplomatické úrovni jsem byl jedním z prvních, kdo se připojil k ukrajinské výzvě, aby bylo Rusko pozastaveno v rámci evropské vysílací unie, protože je nepřijatelné, aby některá média, která ten konflikt schvalují a informují o něm nepravdivě, patřila do unie,“ řekl Zavoral, jak se sám angažoval prostřednictvím rozhlasového výboru Evropské vysílací unie, kde je místopředsedou.

Fotogalerie: - Konference o Ukrajině

Kvůli bezpečnosti například generální ředitel ČRo zrušil místo stálého zpravodaje v Moskvě. „Museli jsme řešit bezpečnost našich vyslanců na Ukrajině, které jsme tam v prvních dnech vyslali. Bylo důležité také zajistit bezpečnost naší tehdejší moskevské zpravodajky, protože bylo jasné, že informovat pravdivě a nezaujatě z Moskvy nešlo úplně bez povšimnutí ruských úřadů, a pro její bezpečnost jsme nakonec zrušili ten post stálé zpravodajky v Rusku, a naopak jsme zřídili místo stálého zpravodaje na Ukrajině. Tam si navíc myslím, že to místo zůstane i po válce v rámci informování o rekonstrukci Ukrajiny a podobně,“ vysvětloval Zavoral.

Ten je spokojený s tím, jak je v českém prostoru vnímán Český rozhlas a jeho důvěryhodnost. „Od vypuknutí války na Ukrajině roste kredibilita veřejnoprávních médií, je to vidět i na rekordních číslech poslechovosti Českého rozhlasu, například Radiožurnál je aktuálně nejposlouchanější stanicí na českém trhu. Zájem o naše zpravodajství rostl už za covidu a nyní se to jen prohlubuje a za to jsem rád. Český rozhlas je navíc podle nového výzkumu nejdůvěryhodnějším médiem v Česku, jsme podruhé za sebou před Českou televizí. Jsem za to rád, je tu očividný zájem o důvěryhodné objektivní a nezávislé zpravodajství, obzvláště v době, kdy tady bojujeme s dezinformačními kampaněmi,“ uvedl Zavoral.

Právě veřejnoprávní média podle něj musejí svádět boj s dezinformacemi a poskytovat lidem objektivní zpravodajství. „Musíme věnovat hodně energie do budování mediální gramotnosti, v tom jsme velmi aktivní, máme například projekt Ověřovna, kde si lidé mohou ověřovat, jak se ty věci mají. Je to naše práce, abychom dělali tu osvětovou činnost a posluchačům vysvětlovali ty narativy, které společností probíhají,“ dodal.

