Cesta do Kyjeva: Dohráno v TV. Byl u toho Foldyna

„Ta debata se také vedla i pro zcela konkrétní české firmy v oblasti železniční techniky, modernizace a dodávky nových lokomotiv, nových kontraktů, o kterých Ukrajina jednala a chce o nich jednat i nadále. To, o čem se bavíme i na evropské úrovni, je rozšíření dopravní infrastruktury právě směrem na Ukrajinu, tak, aby do budoucna bylo možné zajistit kvalitnější spojení,“ zhodnotil návštěvu člen vládní delegace, ministr dopravy Martin Kupka (ODS), s tím, že aktivity obnovy Ukrajiny budou představovat příležitost jak pro české firmy, tak pro ty evropské. „Proto jsme také vezli na Ukrajinu seznam více než sto firem, se kterým pomáhala Hospodářská komora."

Poslanec Jaroslav Foldyna (SPD) cestu vlády zkritizoval. „Tato cesta patří k promo cestám Petra Fialy. Cestovala za kyjevským režimem na Ukrajinu, která svým uspořádáním patří k nejzkorumpovanějším režimům v současné Evropě. Věřím tomu, že by se ty věci měly zlepšit. To abychom v této chvíli jásali nad hospodářskou prosperitou, kterou by zajistila vláda Petra Fialy tím, že cestuje do Kyjeva, tak to by bylo příliš předčasné,“ řekl k cestě Foldyna a dodal, že v této době jsme významnými a štědrými dárci. „Je zde inflace, předražená elektrika, předražený plyn, takže já se domnívám, že toto je jeden ze zastíracích manévrů, jak odklonit pozornost od nečinnosti vlády. Místo toho, aby se starala o Českou republiku, tak cestuje do Kyjeva,“ tepal vládu poslanec.

Kupka na slova Foldyny reagoval okamžitě s tím, že pokud se jednalo o promo cestu, tak se jednalo o promo pevného postoje České republiky. „To, že se Česká republika snaží pomáhat, tak je to více než namístě,“ dodal. „Česká vláda intenzivně pracuje na pomoci občanům, kteří to patřičně potřebují, to je jasné. Ale to, že se vydáme do Kyjeva jednak proto, abychom nabídli možnosti pro české firmy, ale také abychom nabídli jednoznačnou solidaritu s lidmi, kteří na Ukrajině trpí, to je přece jasné poselství. Snažit se ji v tenhle okamžik očernit je marná snaha těch, kteří se teď nyní cítí spíše blíže Vladimiru Putinovi a Rusku,“ reagoval na útok Foldyny, kterého poslední věta ministra rozesmála. „Pan ministr mě chtěl rozesmát,“ okomentoval slova ministra Foldyna s tím, že to vnímá jako pokus o vtip. „Necítím se blíže Vladimiru Putinovi, pro mne je nejblíže český občan,“ reagoval a dodal, že Česká republika má spoustu svých problémů. „Pan ministr se pokusil o vtip, ale ono je to k pláči,“ reagoval dále Foldyna. „Odmítám nějaké přibližování, že my a Putin, to jsou takové hračky, abyste svedli pozornost na druhou stranu, nikoliv na svoji neschopnost v Green Dealu, emisních povolenkách a neschopnosti vést racionální politiku hospodářskou, protože to nikdo z vlády neumí,“ dodal.

Ukrajina nemá nejlepší výsledky, co se týká zkorumpovatelnosti a moderátora zajímá, jak chce ministr zajistit, aby to, co bude na Ukrajinu alokováno, nebude „rozkradeno“. Ukrajina se podle něj zavázala provést několik reforem včetně té právní. „Opravdu se o to snaží,“ dodal a připustil, že mezinárodní společenství bude sledovat, jak se jim to daří. „Pro válkou zničenou zemi bude důležité najít finanční prostředky, ale také najít konkrétní pomoc – půjde o budování mostů, budování infrastruktury,“ dodal s tím, že toto všechno nyní Ukrajina prožívá. „Pokud je k tomu někdo slepý nebo se to snaží relativizovat nebo popřít, tak bych mu doporučil, aby se na Ukrajinu zajel podívat,“ zdůraznil a bránil se kritice ze strany poslance. „Pokud bychom rezignovali na základní pilíř pomoci těm, kteří jsou v tento okamžik ostřelováni, tak nebudeme moci pomoci ani našim občanům. Odmítl tak snahu útočit na vládu, která prokazatelně činí kroky, abychom se dokázali vyrovnat s energetickou krizí jako v ostatních evropských zemích. Foldyna si závěrem neodpustil znovu připomenout poznámku o zkorumpovanosti celé země. „Domnívám se, že tento novodobý Marshallův plán se objeví i na účtech těchto politiků,“ řekl k poválečné obnově na Ukrajině.

