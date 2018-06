Cesta na Měsíc: Nedovedete si představit, co bylo za přesvědčování, aby babička usedla na rotoped

Dnes kdy nejrůznější spolky usilují o záchranu celé planety a dávají to patřičně hlasitě najevo, často zapomínáme, že naši pozornost zaslouží především skupiny obyvatel doma. Přispějte na zrak nevidomému v Africe, adoptujte dítě na dálku, postavte studnu pro nemocnici v Jižní Americe a další výzvy se snaží strhnout naši pozornost. Že se mnozí lékaři vyhýbají léčbě starých lidí v Česku, že u nás senioři umírají díky nedostatečné péči nebo živoří ve zcela nedůstojných podmínkách, to už takovou publicitu nezískává. A přitom jde o naše vlastní předky, to oni v produktivním věku budovali náš společný domov.

Skupina filmařů se dokumentem nazvaným Cesta na Měsíc a následnou aktivitou rozhodla tuto situaci alespoň částečně napravit. Jejich poetický krátkometrážní dokument vytvořený pro Českou televizi se odehrává na okraji Českomoravské vrchoviny, ve státním domově seniorů Onšov. Zde jeho ředitel Václav Jaroš vyvinul na ojedinělý přístup k uživatelům. Nejsou vnímáni jako pouzí dožívající klienti, jsou doslova aktivizováni – tedy nejen drženi při životě, ale vtaženi do hry.

Geniální nápady bývají často jednoduché. Nejinak je tomu s projektem, který umožnil aktivizovat české seniory jejich vlastní sebemotivací. Princip spočívá ve sčítání ujetých kilometrů na rotopedech a to jak osobních rekordů, tak celého domova.

Ing. Václav Jaroš, ředitel DD Onšov: „Nedovedete si představit, co to bylo za přesvědčování, abychom dostali první babičku na rotoped. Když je vám přes osmdesát, nechce se vám tak úplně začínat si s jakýmikoli novinkami. Ale když to naše první uživatelka přeci jen zkusila, rozjel se projekt sám od sebe. Kolegyním brzy nadšeně hlásila – holky mě nebolí nohy. Ve finále šlapaly desítky uživatelů, dvakrát jsme objeli zeměkouli a ve finále se pustili na Měsíc.“

Režisér Marek Dobeš, který dokument Cesta na Měsíc natočil, dodává: „Když jsem se o aktivitě domova seniorů v Onšově doslechl, ihned jsem věděl, že o tom musím natočit dokumentární film. Aktivizace mysli se odehrává v každém lepším zařízení, ale přijít s nápadem, jak pomocí imaginace aktivovat mozek i tělo zároveň, to je unikátní řešení v evropském měřítku. A přitom stačí jen tak málo – dát seniorům motiv. V tomto případě sčítáním našlapaných kilometrů motivovat klienty, aby objeli Zemi a následně se společným součtem vydali na Měsíc.“

Tento projekt vznikl poté, co DDO dostal jako sponzorský dar rotoped pro personál. Ředitele Jaroše však napadlo, že by si mohli fyzickou kondici zlepšovat i sami senioři. A poté co první uživatelka rotopedu ujela 1000 km a přidali se i další, začala se rýsovat Cesta kolem Světa a později i Cesta na Měsíc.

Dokument Cesta na Měsíc ukazuje divákům, že i v domově seniorů může být život prožíván naplno a každý den může přinášet nové podněty i výzvy. Dnes, kdy jsou senioři ve většině případů zpodobňováni jako trpné oběti odcizené společnosti, je pozitivní, poetický a dojemný dokument Cesta na Měsíc, vítanou protiváhou.

Dokument Cesta na Měsíc se ale nevěnuje jen finálním kilometrům cesty, ale také dalším aktivitám uživatelů, jakými jsou jejich vlastní divadelní hra „Neodeslané dopisy“, fotografické vernisáže jimi pořízených portrétů osobností „Vstupte mezi celebrity“ a ve výčtu bychom mohli pokračovat...

Oslava tří let od začátku natáčení dokumentu, který stále nepozbyl platnosti a byl komentovaně promítán i veřejně (mj. pro účastníky programu „Život 90“ či pro studenty „Univerzity třetího věku - Univerzity Karlovy“ v Městské knihovně v Praze) proběhla tradičně interaktivně. Senioři z Onšova postupně usedli do 100% funkční kopie kokpitu Boeingu 737, provozované společností My Airlines. Pilotáží klasického stroje nazývaného též král nebes oslavili výročí a zavzpomínali nejen na realizaci dokumentu, ale také na ty seniory, kteří se výročí nedožili. Spolu s nimi pak pilotovaly i děti z děti z mateřské školy Škola hrou v Praze 15, které v rámci projektu setkávání generací "Společně od 3 do 100 ..." doplnily posádku.

Marek Dobeš se inspirován úspěchem snímku řediteli DDO Václavu Jarošovi veřejně zavázal, že vyvine iniciativu k získání speciálních rotopedů doplněných digitální obrazovkou. „Cyklonaut“ by na nich pro zvýšení motivace sportovat mohl přímo za „jízdy“ sledovat uplývající cestu na digitální obrazovce. Po dojezdu do cíle by pak byl odměněn potleskem virtuálních fanoušků.

Uvidíme, zda za další tři roky už nebude oslava probíhat v průběhu první digitální beta jízdy na technologicky vyspělém rotopedu přímo v malebné obci Onšově, v Kraji Vysočina.

Psali jsme: LIGA LIBE - Ochránce nejen před bruselskou zákazovou směrnicí proti zbraním Michal Kraus: Facebookový slovník Kateřiny Valachové Valachová (ČSSD): Pomocný slovník "sportovního prostředí" Petr Žantovský: Jak jsem potkal knihy – 30. díl. Chvála hranic

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: red