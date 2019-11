Chcete mě? Jan Ruml znovu zkusí Senát. Piráti ho nechtěli, teď rozhodil sítě

Bývalý ministr vnitra a někdejší senátor Jan Ruml by se do horní komory Parlamentu rád vrátil. Znovu oznámil, že hodlá kandidovat.

Když zkusil Jan Ruml naposledy kandidovat do Senátu, bylo to za Piráty – ale z jeho kandidatury nakonec sešlo, protože část strany se postavila proti Rumlovi jako představiteli starých pořádků. Ruml býval ministrem vnitra, členem ODS a později Unie svobody-DEU, zkrátka to byl politik 90. let a přelomu tisíciletí, což části Pirátů nebylo po chuti. V roce 2018 to tedy nevyšlo. Anketa Chystáte se oslavovat 30. výročí ,,Sametové revoluce"? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 7939 lidí

Ruml však nehodil flintu do žita a podle všeho se chystá kandidovat znovu. Oznámil to ve vyjádření pro Rádio Impuls. „Už se prý hovoří o tom Senátu na příští rok, tak čekám, jaké nabídky přijdou, od kterých politických stran. Kdyby přišla nabídka dejme tomu do Plzně, tak bych to zkusil znovu.“

Jan Ruml byl senátorem za Prahu 6 v letech 1998 až 2004.

