Chcete šetřit? Uberte svátek. Pak se zeptali lidí, který. Fandové Havla nebudou rádi

Vláda ve Sněmovně svádí boj s opozicí o snížení valorizace důchodů. Přitom by se na penze daly najít finanční prostředky poměrně snadno – stačilo bylo se inspirovat u Dánska, které zrušením státního svátku získalo do rozpočtu v přepočtu 10 miliard českých korun.

reklama

Dánsko uvádí, že zrušením svátku Velký den modliteb získá státní kasa až tři miliardy dánských korun ročně (v přepočtu asi 10 miliard Kč). Lidé díky tomu jdou o jeden den navíc do práce a jeden den za rok navíc tak platili daně ze svých příjmů.

Získané peníze chce dánská vláda využít k dosažení závazku NATO dávat na obranu dvě procenta HDP, upozorňuje například BBC.

Objevují se tak návrhy, že stejnou cestou by se mohla vydat i česká vláda. Pokud by Česko teoreticky zrušilo dva svátky, mohlo by to pokrýt celou červnovou mimořádnou valorizaci důchodů, kterou chce v rámci šetření omezit.

„Zrušení jednoho svátku by české ekonomice přineslo 0,25 až 0,4 procenta HDP navíc. Zrušení dvou svátků by tak letos zvýšilo výkon celé ekonomiky nejpravděpodobněji o zhruba 48 miliard korun. Veřejné kase by tak přineslo přibližně 18 miliard korun. To zhruba odpovídá ‚výnosu‘ veřejné kasy ze snížení červnové mimořádné valorizace,“ vypočítal pro CNN Prima NEWS ekonom Lukáš Kovanda.

Pro zrušení svátku by byl i publicista Michael Žantovský. „V Dánsku právě zrušili jeden státní svátek. Získané prostředky ca Kč 10 mld. půjdou na obranu. Dánsko mělo 11 státních svátků. My máme 13. Potřebujeme-li peníze do rozpočtu, bez jednoho z nich bychom se obešli. (Hejty prosím posílat správci státního rozpočtu.),“ napsal ve svém tweetu.

V Dánsku právě zrušili jeden státní svátek. Získané prostředky ca Kč 10 mld. půjdou na obranu. Dánsko mělo 11 státních svátků. My máme 13. Potřebujeme-li peníze do rozpočtu, bez jednoho z nich bychom se obešli. (Hejty prosím posílat správci státního rozpočtu.) — Michael Zantovsky (@zantov) March 1, 2023

Jaké státní svátky by bylo ideální v Česku zrušit nastínil právník Petr Němec. „Svátky ke zrušení po vzoru Dánska: Svátek práce, Den upálení mistra Jana Husa, Den české státnosti. Ani jeden ten den neslouží k nějaké hlubší společenské debatě či připomínce, natož aby k tomu bylo nutné volno,“ uvedl.

Svátky ke zrušení po vzoru Dánska:



Svátek práce

Den upálení mistra Jana Husa

Den české státnosti



Ani jeden ten den neslouží k nějaké hlubší společenské debatě či připomínce, natož aby k tomu bylo nutné volno. — Petr Němec (@SemSuchar) March 1, 2023

V anketě na stránkách CNN Prima NEWS hlasovali lidé o tom, jaký jeden svátek by v případě následování Dánska měla Česká republika zrušit. S jednoznačným náskokem získal nejvíce procent (více než 45 %) svátek Den boje za svobodu a demokracii (17. listopadu), po něm s větším odstupem následoval Svátek práce (1. května).

Psali jsme: Zamlada jste zvonili klíči, teď se to obrací proti vám... Další noc ve sněmovně, další rozruch Schůze Sněmovny trvá už čtvrtým dnem, SPD si vzala přestávky na poradu Fiala: Senioři mi říkají, že méně jim stačí. 2 % na obranu už za 2024 Jurečka: 600 miliard na důchody, pokud nezasáhneme

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.