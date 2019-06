Chcete svrhnout vládu, ptal se Takáč. Zde je odpověď Jiřího Pospíšila

Česká republika musí Evropské komisi (EK) vysvětlovat, zda Agrofert dostal skoro půl miliardy evropských peněz oprávněně, nebo ne. Právní služba EK má názor, že to oprávněné nebylo, že premiér Andrej Babiš je ve střetu zájmů a EK chce peníze zpátky. Tak hovoří návrh auditní zprávy EK o střetu zájmů českého premiéra. Hostem pondělního Interview v České televizi byl předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil, kterého se moderátor Daniel Takáč ptal, proč o tom chce opozice ve Sněmovně hovořit už nyní, když vláda ČR nejprve musí poslat do Bruselu své stanovisko a až pak bude definitivní závěr. A taky se zeptal rovnou na to, zda TOP 09 bude chtít svrhnout vládu.

Má se nyní skutečně v Poslanecké sněmovně hlasovat o nedůvěře vládě? „Je to vážné téma, čelíme obrovské mezinárodní ostudě. Premiér už je podle třetího evropského orgánu ve střetu zájmů. Pravděpodobnost, že formální vyhotovení, které přijde v českém jazyce za několik týdnu, bude jiné, je téměř nulová,“ odpověděl zeširoka Pospíšil.

Určité změny může formální vyhotovení doznat, až přijde konečná zpráva poté, co Česko zpracuje námitky. Proto se nabízí otázka, proč opozice plánuje spustit v Poslanecké sněmovně debatu na toto téma už zítra. „Není sice definitivní závěr, ale je zřejmé, že z 99 procent je už dnes podle evropských orgánů jasné, že pan Babiš čerpá nezákonně evropské peníze,“ zdůraznil předseda TOP 09.

„Tohle není, jak velmi rád pan Babiš tvrdí – „kampaň, kampaň a zase kampaň opozičních politiků“ – tohle jsou evropské orgány, které to posuzují nezaujatě,“ začal se ironicky usmívat Pospíšil. „Nemůžeme teď přece čekat až do podzimu, až budou všechny formální procedury ukončeny a až bude formálně právně řečeno, že Babiš čerpá peníze neoprávněně,“ spráskl Pospíšil rukama.

„My určitě podpoříme hlasování o důvěře vládě, resp. hlasování o nedůvěře vládě, a budeme to navrhovat,“ uvedl Pospíšil s tím, že TOP bude zcela jistě jednou ze stran, která to navrhne. „Je třeba koordinovaně postupovat s ostatními opozičními stranami, nemáme potřebu to téma jiným stranám ukrást. Zítra nás s ostatními stranami čeká ještě další koordinační schůzka. Je třeba to takto odehrát,“ pravil Pospíšil.

Připomněl, že ať už bude na podzim u nás premiérem kdokoliv, čeká ho vyjednávání evropských peněz pro Českou republiku do roku 2027. „Budou se rozdělovat obrovské peníze, miliardy eur, a když tam za nás bude zlý člověk, který je podle EU ve střetu zájmů a evropské peníze čerpá nelegálně, tak to českou pozici obrovský oslabí,“ je přesvědčen europoslanec.

„I to je hlavní důvod, proč si myslíme, že by v tu dobu měl být v čele vlády někdo jiný než Andrej Babiš,“ dodal Pospíšil.

Co vlastně zítřejší sněmovní debata přinese? Očekává snad TOP 09, že ČSSD, nebo KSČM vládu nepodpoří? „Vždy tady je výsledek jasný,“ mávl rukou k otázce moderátor Takáč.

„To jasný výsledek tedy není. To je tak závažná věc, že má být dána šance i těm stranám, které podporují Babiše jako premiéra, aby i ony mohly jasně říct – ano, nám je jedno, že Česku hrozí vedle obrovské ostudy stamilionové škody a chceme dál sedět ve vládních křeslech s Babišem. Anebo říct – v této chvíli, kdy je zájem České republiky takto ohrožen, odcházíme z vlády Babiše a podpoříme pád té vlády,“ sdělil Pospíšil.

Pospíšíl prý má signály, že ta druhá varianta by mohla být reálná. „Sociální demokraté o tom minimálně debatují a uvažuji, a uvidíme, co komunisté. Já si myslím, že hlasovat o nedůvěře vládě v takovéto situaci je povinností opozice, protože každý politik má mít místo stranického trička také své vědomí a svědomí, musí hájit zájmy země a nikoliv strany, za kterou tam je,“ zopakoval Pospíšil s tím, že teď se musí rozhodnout. „Je třeba hlasovat o nedůvěře vládě, když jsou zde závažné skutečnosti. A ne, že na to dojde pouze až ve chvíli, kdy už bude spočítáno, že je na to dostatek hlasů,“ zdůraznil předseda TOP 09.

Sociální demokracie prý na společné schůzce, která se konala koncem minulého týdne, naznačila, že by mohla uvažovat o tom, že by vládu skutečně nepodpořila. „Oni o tom stále ještě jednají. Oni musí v případě, že převáží zájem stranický nad zájmem země a zůstanou v této vládě s Babišem, pak musí vysvětlovat svým voličům, proč jim je jedno, že budeme možná platit 500 milionů do Bruselu, a že jsme už zaplatili 200 milionů z našeho českého státního rozpočtu na Babišovo podnikání,“ uzavřel Pospíšil a znovu zopakoval, že nyní je nutné o tom hlasovat.

