Chcete zůstat? Chcete bojovat za spojence? NATO si dělalo průzkum

„Očekávám, že hlavy států a vlád se dohodnou na podstatném balíčku pro Ukrajinu,“ řekl Stoltenberg a poznamenal, že spojenecké velení ohledně konfliktu na Ukrajině se přesouvá do Německa. Logistika pak zůstává na východních členech NATO. „NATO převezme koordinaci a poskytování většiny mezinárodní bezpečnostní pomoci na velitelství NATO v Německu a v logistických uzlech ve východní části Aliance,“ řekl.

Dodal, že na summitu se spojenci dohodnou na finančním příslibu pro Ukrajinu a že také očekává okamžitou vojenskou podporu Ukrajině, více dvoustranných bezpečnostních dohod; a pracovat na prohloubené vojenské spolupráci napříč zeměmi i obory. Generální tajemník NATO uvedl, že všechny tyto prvky „představují most k členství v NATO a velmi silný balíček pro Ukrajinu na summitu“. A dodal, že „Ukrajina se přibližuje NATO“.

Jeho slova potvrdil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který si od summitu ve Washingtonu slibuje silné bezpečnostní záruky pro Ukrajinu. „Čekají nás dobré věci, včetně oblasti protivzdušné obrany. Navíc byla připravena nová bezpečnostní dohoda pro Ukrajinu – robustní, která poskytne podstatnou podporu. Průběžně budeme posilovat celou naši architekturu bezpečnostních dohod. To zajistí naši bezpečnost před vstupem Ukrajiny do NATO,“ napsal Zelenskyj na X (dříve Twitter).

Today, I held a meeting with my team about the upcoming NATO summit in Washington, set to take place next week.

This summit must become strong not only for Ukraine but also for all our partners. The Ukraine-NATO Council meeting will also be held. We are working on the details… pic.twitter.com/pukg6sqxGt