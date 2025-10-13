Chovají se, jako by vyhráli. Holec k „Fialově režimu“

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Jenže publicista Petr Holec v textu uveřejněném na serveru Gazetisto tvrdí, že skutečnost je poněkud jiná. Tvrdí, že se vláda Petra Fialy snaží zabetonovat u moci. S pomocí prezidenta Petra Pavla.
„Pravda, byli jsme varováni. Premiér Petr Fiala, samozvaný ‚demokrat‘, s totalitními sklony a známkami šílenství ve tváři, nás tak dlouho vedl na Západ, až nás dovedl na Východ, na svou milovanou Ukrajinu. To se stává. Pravda, Fiala se nyní odmlčel, když po dnech agónie oznámil svůj konec v čele ODS. Činí se ale jeho žáci, fialovci!“ napsal Holec.
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
Soustřeďuje se zejména na média. A otázku, kterou položila moderátorka Marie Bastlová ze SeznamZpráv: „Už jste připraveni, jak tohle budete vysvětlovat v zahraničí, na Evropské radě? Protože západní média velmi často píší o tom, že jednáte o vládě s extremistickou stranou.“ Holec jí poděkoval za to, že demonstruje, jak se kalí mediální ocel za Fialova režimu.
„Jeho externí spolupracovnice se vážně ptá budoucího člena vlády, jak bude v Bruselu vysvětlovat, že v Česku vznikla vláda podle demokratického přání většiny voličů i Čechů, jak vyplývá z povolebního průzkumu? A jak to vysvětlí těm správným ‚západním‘ médiím, které jen opisují to, co napíše propaganda jako Seznam Zprávy?“ ptá se nevěřícně komentátor.
„Poprvé v historii demokratického Česka vidíme bezprecedentní vzdor předání vládní moci podporovaný médii, Hradem i byznysem. Končící režim se chová, jako by volby právě vyhrál a ne jasně prohrál. A stejně tak jeho média i prezident, čímž samozřejmě myslím Petra Koláře,“ shrnuje.
autor: Miloš Polák