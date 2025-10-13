Chovají se, jako by vyhráli. Holec k „Fialově režimu“

13.10.2025 12:48 | Komentář

Komentátor Petr Holec bije na poplach. Má za to, že končící vláda Petra Fialy (ODS) se snaží zabetonovat u moci. A prezident Petr Pavel v tom prý Fialovi ještě pomáhá. „Česko ještě nezažilo tak ‚východní‘ předávání moci!“ tvrdí Holec.

Chovají se, jako by vyhráli. Holec k „Fialově režimu“
Foto: Screen ČT24
Popisek: Petr Fiala v debatě České televize

Anketa

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?

2%
96%
2%
hlasovalo: 17674 lidí
Vláda Petra Fialy končí. Uznávají to všechny strany dosavadní vládní koalice veřejně před novináři a oznamují, že se připravují na roli opozičních sil. Chystá se vláda nová. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš (ANO) jedná o nové vládě s Motoristy a s SPD.

Jenže publicista Petr Holec v textu uveřejněném na serveru Gazetisto tvrdí, že skutečnost je poněkud jiná. Tvrdí, že se vláda Petra Fialy snaží zabetonovat u moci. S pomocí prezidenta Petra Pavla.

„Pravda, byli jsme varováni. Premiér Petr Fiala, samozvaný ‚demokrat‘, s totalitními sklony a známkami šílenství ve tváři, nás tak dlouho vedl na Západ, až nás dovedl na Východ, na svou milovanou Ukrajinu. To se stává. Pravda, Fiala se nyní odmlčel, když po dnech agónie oznámil svůj konec v čele ODS. Činí se ale jeho žáci, fialovci!“ napsal Holec.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • předseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Soustřeďuje se zejména na média. A otázku, kterou položila moderátorka Marie Bastlová ze SeznamZpráv: „Už jste připraveni, jak tohle budete vysvětlovat v zahraničí, na Evropské radě? Protože západní média velmi často píší o tom, že jednáte o vládě s extremistickou stranou.“ Holec jí poděkoval za to, že demonstruje, jak se kalí mediální ocel za Fialova režimu. 

„Jeho externí spolupracovnice se vážně ptá budoucího člena vlády, jak bude v Bruselu vysvětlovat, že v Česku vznikla vláda podle demokratického přání většiny voličů i Čechů, jak vyplývá z povolebního průzkumu? A jak to vysvětlí těm správným ‚západním‘ médiím, které jen opisují to, co napíše propaganda jako Seznam Zprávy?“ ptá se nevěřícně komentátor.

„Poprvé v historii demokratického Česka vidíme bezprecedentní vzdor předání vládní moci podporovaný médii, Hradem i byznysem. Končící režim se chová, jako by volby právě vyhrál a ne jasně prohrál. A stejně tak jeho média i prezident, čímž samozřejmě myslím Petra Koláře,“ shrnuje.

Psali jsme:

Prohráli, ale chtějí zachraňovat národ. Holec si smlsnul na hradním Kolářovi
„Historický moment. Promeškejte ho a je konec,“ varuje Holec
Poteče na ulicích krev? Padlo varování nad útoky příznivců Fialy
„Tohle je konec ODS.“ Petr Holec našel ve volebních výsledcích důkaz

 

Zdroje:

https://pholec.opinio.cz/fialovci-konci-jako-bolsevici

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , demokracie , Fiala , Holec , média , ODS , opozice , vláda , volby , ANO , SPOLU , Gazetisto

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Vidíte situaci podobně jako Petr Holec?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Miloš Polák

Tomio Okamura byl položen dotaz

Preferenční hlasy

Dobrý den, jak si vysvětlujete, že víc hlasů dostal třeba pan Rajchl nebo i váš bratr? A vůbec, že jste ve volbách celkově jako strana oslabili? Kde je podle vás chyba? Uvažujete třeba o tom, že byste skončil jako předseda?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Diskuse obsahuje 10 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Pozornost se od Turka obrátila k temnému původu celé aféry

9:24 Pozornost se od Turka obrátila k temnému původu celé aféry

Deník N, konkrétně novinářka Zdislava Pokorná, obviňuje Filipa Turka z kontroverzních a nevhodných v…