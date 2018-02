Chovanec v kandidátském projevu varoval před Babišem: Slyšeli jsme jen urážky a že ČSSD je k ničemu

Milan Chovanec ve svém kandidátském projevu na předsedu strany důrazně varoval před Andrejem Babišem (ANO). Od premiéra v demisi prý totiž slyšel jen nadávky, urážky a to, že sociální demokracie je k ničemu. Chovanec má za to, že je k něčemu. Je tu od toho, aby hájila zájmy českých občanů, jak to Chovanec dělal např. v otázkách migrace.

„Mně je naprosto jasné, že nejsem ani Macron, ani Fico a že k tomu ideálnímu kandidátovi mám daleko. To já přece vím,“ zahájil svůj projev Chovanec. Všem také připomněl, že to byl právě on, kdo prosazoval volbu předsedy strany přímo členskou základnou. Tento návrh byl však odmítnut, místo toho se ČSSD zabývá otázkou, jestli jít, nebo nejít do vlády.

Podle Chovance to přitom není ta zdaleka nejdůležitější otázka. Prvořadým úkolem ČSSD je přesvědčit své vlastní členy, že má smysl ve straně zůstat a dál ji rozvíjet. Volebnímu debaklu navzdory. Za tento debakl prý Chovanec přejímá spoluzodpovědnost. To však neznamená, že by utíkal z boje.

Po volbách se jako statutární místopředseda snažil stabilizovat stranu finančně a snažil se vyjednávat o případné podpoře vlády. „Ta debata byla plná vulgarismů a plná ničeho,“ vypálil Chovanec do Babiše před delegáty. „Vůbec nešlo o hledání nějaké programové shody, vůbec nešlo o debatu o nějakých ústupcích. Tam jsme jenom o sobě poslouchali, že ve své podstatě nejsme k ničemu, nejsme potřební,“ pokračoval.

Fotogalerie: - Sjezd ČSSD v Hradci Králové

Milan Chovanec ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Andrej Babiš ANO 2011

Premiér v demisi

předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Můžete mi vysvětlit, jak zajistíme, aby nefungovala koalice ANO, SPD a komunistů a toho, že my budeme v této koalici jen fíkovým listem?“ hřímal od řečnického pultíku Chovanec.

Za této situace nemá smysl chodit do vlády. Především předseda ČSSD teď nesmí sedět ve vládě, ale musí sedět v Lidovém domě a stranu znovu oživit, oživit především vnitrostranickou diskusi. ČSSD musí znovu ukázat, že stojí na straně lidí. Českých pracujících lidí, a ne na straně masivního dovozu pracovních sil ze zahraničí. Teď se možná zdá, že pracovní síly ze zahraničí potřebujeme, jenže tento ekonomický růst nevydrží věčně. A co pak, ptal se kandidát na předsedu.

„Exekutoři tady mnohdy řádí jako černá ruka. To jsou věci, kde musíme být aktivní,“ apeloval na své kolegy.

Nadejde den, kdy přijde nová ekonomická krize, a v tu chvíli musí být ČSSD připravena pracovat pro lidi. A to nepůjde tak dobře v ministerstvu zemědělství a školství. Sociální demokraté potřebují resorty, které budou pomáhat voličům, zdůrazňoval Chovanec.

„A zlobte se na mě, nebo nezlobte. To neustálé omílání toho, že jsem někde pózoval s puškou, já jsem pouze hájil zájmy českých občanů, kteří už ty zbraně mají. Stejně jako jsem je hájil v migraci,“ zdůrazňoval Chovanec s tím, že mu bylo ctí hájit české občany. „Každý z nás, co tady sedíme, přece ví, že je ochoten a schopen pomoci syrské mámě s pěti dětmi. My jsme jenom chtěli vědět, jestli ti lidé jsou bezpečnostním rizikem,“ zdůraznil Chovanec s tím, že bezpečnost českých lidí je pro něj na prvním místě.

Psali jsme: „Tohle se nesmí dostat ven!“ Utajovaná schůzka elit ČSSD: Noční Hradec, uzavřený salonek restaurace. Jen PL mají exkluzivní FOTO a informace, jak se handlují top funkce Chovanec spustil na sjezdu ČSSD kanonádu. Podal si i protikandidáta Hamáčka Politika, hospoda, politikaření, večírky, „pátá kolona“ USA v Praze... Vše, co chcete vědět o Janu Hamáčkovi, možném šéfovi ČSSD. Nejen od zdrojů ze strany Hamáček před volbou předsedy ČSSD: Účast trestně stíhaného politika ve vládě je problém

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp