Chráníme i proti vůli těch třináctiletých ty třináctileté, zaznělo z úst exministryně Válkové

14.06.2018 16:30

Děti si asi budou moci samy založit účet na sociální síti až od 15 let věku. Sněmovna tuto hranici zřejmě nesníží na 13 let, jak to s ohledem na realitu a v souladu s evropskými pravidly ochrany osobních údajů (GDPR) požadují někteří poslanci či experti. Sněmovní ústavně-právní výbor to dnes podobně jako další výbory dolní komory nedoporučil, píše ČTK.