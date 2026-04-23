Chtějí, abychom jim platili jejich televizi. Vondráček promluvil o ČT

Vondráček se v úvodu rozhovoru pro deník TO pozastavil nad tím, že opozice chce zablokovat Sněmovnu kvůli volbě nových členů Rady ČT. „Opoziční poslanci asi mají pocit, že české občany nejvíce tíží složení Rady ČT a proto je potřeba celý první jednací den plenárního týdne diskutovat pořád dokola o tom, že bez České televize neexistuje demokracie a svoboda,“ uvedl ironicky Vondráček.
Nový mediální zákon, který předložil ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé), je podle Vondráčka standardní zákon a kritika, že jde o právní paskvil, podle něj není oprávněná. „To říkají lidé, kteří nechtějí tu změnu a vymýšlejí si různé důvody, že bez ČT nemohou žít. Tak když budou chtít zastánci ČT dál posílat koncesionářské poplatky, tak můžou. Podle nějakého průzkumu si nedovede bez ČT život představit 40 % lidí, tak to mohou financovat dál a nemusí nutit těch zbylých 60 % lidí, kteří by se bez toho obešli,“ navrhuje Vondráček.
Tomu vadí, že ČT musí platit všichni občané, ačkoliv sama televize hájí zájmy a názorové proudy jen vybraných částí populace. „Oni chtějí, abychom jim my platili jejich televizi. Ta totiž sice nebyla privatizovaná, ale ovládly ji různé aktivistické skupiny, zejména ve zpravodajství a lidé nechtějí platit na tuto neoficiálně privatizovanou televizi,“ řekl.
Hrozící stávka zaměstnanců ČT a zejména svolávání dalších akcí Milionu chvilek podle Vondráčka ukazuje, že jdou správným směrem. „Jsou to pokrytci, celé minulé volební období mlčeli, snad kromě věcí kolem Blažka. O svobodu slova se nijak nestrachovali, když se schvalovalo EMFA a DSA v EU, ale když jim někdo sáhne na jejich Českou televizi, tak protestují. Co se týká možné stávky, asi by se ani moc nestalo. To není jako když stávkují třeba řidiči MHD, při přerušení vysílání ČT by se ukázalo, že se nic neděje, takže si nemyslím, že by do té stávky vůbec šli, protože by se mohlo ukázat, jak se bez ČT dokážeme obejít,“ myslí si předseda Svobodných.
Mgr. Libor Vondráček
Vondráček jako ekonomicky velmi pravicově založený politik nepovažuje přesun financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet za konečnou věc. „Je to pro mě jen první krok, ale větší smysl by mi dávalo, aby to platili pouze lidé, kteří se na to chtějí dívat, jako třeba u Netflixu nebo jiných televizí, včetně digitálních. Musela by si na sebe na televize vydělat stejně jako ostatní komerční média, a ne aby to platili občané, a to i prostřednictvím státního rozpočtu. Ale věřím, že jednou dospějeme do fáze, kdy si narovinu řekneme, že to je přežitek a budou si to platit jen lidé, kteří budou chtít, jako je to třeba ve Spojených státech, kde takto veřejnoprávní média fungují,“ doufá Vondráček.
Vondráček také hovořil o tom, že už nyní probíhají diskuze o sestavování rozpočtu na rok 2027, přičemž menší koaliční strany chtějí, aby vláda plnila programové prohlášení a postupně se přibližovala vyrovnanému rozpočtu. „Máme to v programu, bude to velká diskuze, samozřejmě ANO má nejsilnější klub, možná ta debata bude trochu ostřejší, ale já věřím, že budeme plnit programové prohlášení. Ty peníze se dají najít zejména na stránce výdajů, s Miroslavem Ševčíkem jsme to diskutovali a lze ušetřit až deset procent na více než 40 kapitolách rozpočtu,“ tvrdí Vondráček.
Velké peníze stojí české daňové poplatníky i Evropská unie a implementování jejích nařízení jako ETS a řada dalších. Podle Vodráčka by bylo pro Česko nejlepší z EU vystoupit. „Já už jsem ztratil veškeré iluze, že se dá EU nějak reformovat, takže za mě by bylo opravdu nejlepší EU opustit. Raději bychom měli přejít do evropského sdružení volného obchodu EFTA, to je dobrá alternativa, abychom zůstali v evropském hospodářském prostoru a neizolovali se jako Velká Británie třeba. Já jsem se jako poslanec opravdu radikalizoval proti EU, protože to je velké množství času, kolik musíme řešit, jak se poprat s nějakým příkazem Bruselu. Všechny ty věci jako migrační pakt, EMFA, ETS, s tím se musíme mořit, přitom bychom se mohli věnovat daleko zásadnějším věcem a snáze bychom se shodli,“ uvedl s tím, že Svobodní jsou výrazně euroskeptičtí a postupně se tento názor objevuje i v hnutí ANO. „Určitě více než před 10 lety,“ dodal Vondráček.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku