Chtěli odpověď, dostali ji. Macinka zabrousil do své budoucí práce

Předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka zareagoval na otevřený dopis jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) z 15. října, v němž ho jako kandidáta na post ministra životního prostředí vyzval k osobní návštěvě a k dialogu o významu nově vyhlášené Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok.
Macinka v odpovědi Grolichovi připomíná, že území Soutoku má dlouhodobě vysoký stupeň ochrany. Je součástí sítě Natura 2000 a je chráněno rovněž podle Ramsarské úmluvy. Ochrana území je tak dostatečně zajištěna i bez existence CHKO. Předseda Motoristů zdůrazňuje, že podle zákona má být ochrana zajišťována ve spolupráci s vlastníky.
„Dosud však nebylo prokázáno, že by Ministerstvo životního prostředí či AOPK tuto povinnost naplnily, ani že by byla prokazatelně zajištěna součinnost s dotčenými subjekty,“ stojí v Macinkově vyjádření.
Dále upozorňuje na ekonomické důsledky: „Vyhlášením CHKO vzniká nová správa financovaná z veřejných prostředků, přičemž ekologický přínos není doložen.“
Přednost by podle něj měly mít projekty s měřitelným efektem, nikoliv institucionální rozšiřování státní agendy. Rozhodnutí o CHKO by mělo být přehodnoceno a zrušeno, jakmile bude mít nový kabinet k dispozici kompletní právní a odbornou analýzu. Ochrana přírody musí být založena na odborných argumentech, ale také na respektu k místním lidem. Macinka se proto hodlá touto věcí v budoucnu velmi intenzivně zabývat.
Motoristé upozorňují na zelený extremismus
Konflikt kolem CHKO Soutok, vyhlášené 1. července letošního roku, se v posledních měsících vyostřil. Oblast na jihu Moravy, známá svými lužními lesy a bohatou biodiverzitou, je pro ekologické aktivisty symbolem úspěšné ochrany přírody. Pro Macinku a jeho příznivce je naopak příkladem „zeleného extremismu“, který ohrožuje hospodaření místních podnikatelů a vlastníků půdy. Grolichův dopis apeloval na spolupráci a zdůrazňoval, že CHKO má sloužit jako nástroj, jak uchovat unikátní přírodní i kulturní hodnoty.
„Máme zde největší souvislý komplex lužních lesů v České republice, mimořádně cenné mokřady a bohatství druhů, které jinde mizí. Zároveň jde o krajinu, kde po staletí hospodaří lidé a právě díky nim si oblast zachovala svou podobu. CHKO má umožnit, aby tento vztah člověka a přírody mohl pokračovat udržitelným způsobem. Rád bych Vás proto pozval na osobní setkání přímo na Soutoku, kde bychom mohli na místě projednat všechny otázky a obavy, které kolem CHKO vznikají,“ uvedl hejtman.
Macinkova odpověď na hejtmanův dopis přichází v době, kdy se spekuluje o rozdělení ministerstev v nové vládě pod vedením Andreje Babiše. Ministerstvo životního prostředí má připadnout právě straně Motoristé sobě, což by jejímu předsedovi dalo přímou moc nad osudem CHKO Soutok. Macinka v minulosti opakovaně sliboval, že proti jejímu vzniku bude bojovat, a označil ji za příklad šílených tlaků zeleného extremismu.
Organizace Greenpeace varuje, že zájmy Motoristů jsou v přímém rozporu s ochranou přírody, kterou by měl resort hájit. „Předseda Motoristů Petr Macinka prohlašuje, že chce zrušit nově zřízenou chráněnou krajinnou oblast Soutok na jihu Moravy. Oficiálně to sice Macinka neuvádí jako důvod, je ale přinejmenším podezřelé, že proti ochraně území dlouhodobě vystupuje i podnikatel a sponzor Motoristů František Fabičovic. Ochrana této oblasti mu údajně komplikuje hospodaření,“ stojí v prohlášení Greenpeace.
Marek Pytlík, vedoucí biodiverzitní kampaně Greenpeace ČR, uvedl: „CHKO Soutok je v rámci České republiky zoologicky mimořádně hodnotnou lokalitou s výskytem kriticky a silně ohrožené fauny mezi jejíž zástupce patří mimo jiné orel královský, čolek dunajský, užovka stromová, krasec dubový, kožojed moravský a klínatka rohatá. Tato oblast patří mezi místa s nejvyšší biodiverzitou v České republice a současně jde o největší komplex lužních lesů ve střední Evropě. Díky současné úrovni ochrany je možné napravit škody na krajině z minulosti a přispět k větší stabilitě ekosystému, což se pozitivně projeví na celé fauně i flóře.“
O plošné ochraně oblasti Soutok se jednalo posledních dvacet let.
Konečně zpět na zemi
Lidé na sociálních sítích komentují Macinkovu odpověď na Grolichův dopis. „Odpověď ministra s rozumem, tleskám a jen tak dále,“ pochválila šéfa Motoristů Jana Jetmarová.
„Koho jsou to zájmy? Kolik a co za to dostanou? Odpověď super,“ přidala se Hana Klimešová.
Předsedu Motoristů podpořil také Lukáš Roupa: „Takhle se mi líbíte, pane Macinko. Místo těch kolikrát arogantních keců vždy po úspěchu ve volbách, kdy vám v Motogangu vyletí ego až ke hvězdám a chvíli trvá, než je novináři nějakou kauzičkou usměrní. Možná bychom měli zBISlavě Pokorné a deníkuN poděkovat. Že vás vrátili na zem. I Turek už se naučil jak s novináři mluvit. Takže jen tak dál.“
„Žiju v CHKO Křivoklátsko a taky nám tu pár let nutili představu, že Národní park je super. Nikdo nevěděl proč, nikoho nic netrápilo, ale strašně to bylo potřeba. Jeden z argumentů byl, že tím, že se zavede Národní park, se nic nezmění. Což je úplně mimo logiku. Pak z toho byl boj o zachování nějakýho malýho území, kam se ani pořádně pěšky nedá dostat a že vše ostatní se vlastně pro lidi, kteří tu bydlí, zůstává jak je. Naštěstí se to nestihlo projednat a šlo to celý ze stolu. Celou dobu jsem si lámal hlavu nad tím, kdo ty Národní parky potřebuje, protože lidi, kteří tu žijí, to nejsou. Teď už chápu, že je to další možnost, jak někam usadit pár lidí a udělat z nich šťastný úředníky za pěknou apanáž a pochopitelně bez nutnosti vykazovat nějakou smysluplnou činnost s pocitem, že většina dění je závislá na tom razítku, který maj v šuplíku,“ napsal Pavel Šulc.
autor: Naďa Borská