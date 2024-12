Chudneme. Lidé i méně jedí. Švihlíková, Ševčík a Šulc o stavu Česka

„Česká ekonomika se nachází ve stagnaci. Průmyslu se nijak dobře nedaří – ani indikátory jako třeba index nákupních manažerů se nevyvíjí zrovna optimisticky. Nezaměstnanost zatím neroste nijak prudce, nicméně je třeba si uvědomit, že kupní síla se snížila o třetinu, což samozřejmě velmi silně zasáhlo reálné mzdy i platy ve veřejné sféře a samozřejmě také úspory,“ shrnula stav české ekonomiky ekonomka Ilona Švihlíková, moderátorka pořadu Trialogy na youtubovém kanále Spolek Svatopluk. Jejími hosty byli docent Miroslav Ševčík a makroekonom a analytik Jaroslav Šulc. Anketa Který lídr opozice letos zatím nejvíc boduje? Andrej Babiš 9% Tomio Okamura 5% Kateřina Konečná 70% Petr Macinka 1% Jana Maláčová 1% Jindřich Rajchl 10% Robert Šlachta 3% Nikdo z nich 1% hlasovalo: 11700 lidí

Podle Švihlíkové se česká ekonomika „potácí od ničeho k ničemu“, žádný růstový impuls v ní nevidí. Makroekonom Šulc vysvětlil, proč tomu tak může být. „Ekonomika se potácí, protože nemá žádný důvod se nepotácet. Ve stavu, v němž se posledních pět let nachází, zůstává mimo jiné v důsledku nekvalifikovaného, ba dokonce až diletantského řízení. Ta ekonomika prostě nemá žádnou vizi,“ řekl Šulc.

Makroekonom Šulc, jenž v minulosti také působil na Vysoké škole ekonomické, upozornil na dopad poklesu kupní síly na spotřebu v maloobchodních sítích. „V okamžiku, kdy maloobchodní obrat dělá dvě třetiny HDP a spotřeba domácnosti stagnuje, značná část kupní síly je odčerpávaná růstem cen služeb zejména za bydlení, tak zde není primární impuls pro uživení ekonomiky,“ vysvětlil Šulc.

Moderátorka pořadu Švihlíková, jež absolvovala Vysokou školu ekonomickou, obor mezinárodní obchod a komerční jazyky, doplnila, že česká ekonomika zkrátka nemá žádný růstový impuls a je tedy otázkou, zda si ten impuls má ekonomika najít sama, nebo zda by jí k tomu měla dát podnět vláda České republiky.

Podle ekonoma a bývalého děkana Národohospodářské fakulty VŠE Miroslava Ševčíka by vláda tyto impulsy za normálních okolností neměla dávat. „Jenže my nejsme v normální situaci, protože naše ekonomika je podobně jako jiné ekonomiky zemí Evropské unie svázána naprosto diletantskými regulačními předpisy, které vyústily například v Green Deal, a jednoznačně omezují konkurenceschopnost zemí Evropské unie oproti jiným částem světa,“ řekl Ševčík.

„My se stáváme vazaly jiných ekonomických center,“ prohlásil Ševčík a upozornil na suroviny, kterými Evropa disponuje. „Kromě uhlí, které jsme si sami skoro zakázali, jsme úplně závislí na ropě a plynu. My jsme si vlastně ušili takový sebevražedný kabátec na to, abychom zde začali třít bídu s nouzí,“ dodal.

Vláda premiéra Petra Fialy je podle Ševčíka katastrofická. „Politici se pletou do ekonomiky a ekonomie, aniž by tomu vůbec rozuměli," prohlásil Ševčík. Česká republika dle jeho slov podlehla „pandemii strachu" a „covidismu", což vedlo k výraznému zhoršení veřejných financí. Ševčík připomněl, že v letech 2015 až 2019 byl průměrný roční deficit státního rozpočtu přibližně 6,3 miliardy korun. „Nyní 6,3 miliardy uděláme do 10. ledna," zmínil Ševčík.

Zdůraznil, že ačkoli byla opatření během pandemie přijímána za vlády Andreje Babiše, současná vládní koalice, tehdy v opozici, tato opatření rovněž podporovala, a nemůže se tedy vyvinit z odpovědnosti. „My jsme si mysleli, že až skončí covidismus, tak se to změní. Ale bohužel, deficity pokračují v enormně rychlém tempu dál. Tahle vláda vytvořila skoro třetinu dluhu celkového zadlužení České republiky za těch 33 let budování normální ekonomiky. Ale my už v té normální ekonomice nejsme,“ poznamenal. Vyloženě „srandovní“ podle Ševčíka pak je skutečnost, že stát „díky“ vysoké inflaci vybírá řádově o desítky až stovky miliard víc. „Přesto s tím stát není schopen hospodařit,“ řekl Ševčík.

Šulc k tomu doplnil, že vláda nebyla a není schopna přiznat, že ekonomika už se nachází v jiné situaci než během covidových let, a tedy by se vláda měla rozhodovat jinak.

Švihlíková zmínila, že signálem, že v ekonomice se děje něco vážného, je i snížená spotřeba potravin. „Jeden z hlavních rysů dnešní těžké situace spočívá i v tom, že se vláda inflaci ani moc nepokoušela zastavit,“ podotkla ekonomka. „Pokud by reálné mzdy rostly, tak to bude trvat nejméně tři až čtyři roky, než se vykompenzuje to inflační období. A to jsme optimisté, když říkáme, že ty mzdy porostou,“ dodala.

Docent Ševčík za příčinu vysoké inflace označil i sankce vůči Rusku. „Ano, Rusko válčí. Ale ty sankce se obrátily proti nám, proti evropskému průmyslu,“ řekl. „Dnes vidíme, že to byla fatální chyba,“ poukázal Ševčík na pokrytectví v přístupu k dodávkám plynu. „Co se děje teď? Některé země potají stejně spotřebovávají plyn, který je sice zkapalněný, dražší, ale je to stejně pořád ruský plyn. Nebo se to dováží před Indii, Ázerbájdžán, Kazachstán nebo dokonce přes Čínu. Bylo to totálně nesmyslné, politické opatření, které dodnes ožebračuje domácnosti a znepříjemňuje činnost firmám,“ konstatoval.

Ševčík kritizuje několik aspektů současné ekonomické a politické situace i na úrovni Evropské unie. Podle něj zpráva Maria Draghiho sice správně poukazuje na katastrofální hospodářskou situaci EU, ale zároveň navrhuje další centralizaci ekonomiky, což Ševčík nepovažuje za správné řešení. „Rychle pryč z této byrokratické struktury! Co nejdřív se o tom začít bavit, co nejdřív připravit referendum pro občany. Ať to nerozhodují politici, ale občané, které o tom budeme informovat,“ navrhl docent.

Další centralizace ze strany Evropské unie by dle Ševčíkova názoru vedla k tomu, že „Evropskou unii by převálcovaly země BRICS“. Připomněl, že BRICS – sdružení významných rozvíjejících se ekonomik, mezi nimi například Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jihoafrická republika a další – dohromady tvoří třikrát silnější ekonomiku, co se týče počtu spotřebitelů.