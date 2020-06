Chvilkaři rudí vzteky. A neziskovka na Klause ml.: Pozor! Kdo mu platí kampaň? Stamiliony?

reklama

Ředitel české pobočky Transparency International David Ondráčka položil „otázku za miliony“. Přesněji řečeno za 200 milionů spojenou s Václavem Klausem mladším.

„Politická otázka za milióny: Poslanec Klaus ml. navrhl zvýšit limit na výdaje na sněmovní kampaň pro jednu stranu na 200 miliónů! (dnes je 90 mil., a i to je dost). Chápu to tak, že někdo slíbil Trikolóře na kampaň 200 mega (kdo?) a on to chce legalizovat. Nebo to lze chápat i jinak? Spustíme ohňostroj kampaní a zahltíme zemi billboardy a marketingem?“ zeptal se Ondráčka.

Jeho myšlence věnovali pozornost příznivci kampaně Milion chvilek pro demokracii. V debatě zaznělo, že když se Klaus odklonil od myšlenek ODS natolik, že byl dokonce z partaje vyloučen, měl by se vzdát poslaneckého mandátu, se svou novou stranou by měl kandidovat v příštích volbách a pokud by uspěl, má plné právo své názory na půdě parlamentu hlásat dál.

Diskutující Jana Lekešová uznala, že Klause nic nenutí k odchodu ze Sněmovny, český zákon tak postaven není, ale podle jejího názoru není postaven dobře.

„Vím, že to tak je ze zákona. Ale je ten zákon dobře postaven? Podle mě, ne,“ zdůraznila.

Podle dalšího sympatizanta Milionů chvilek půjde v příštích volbách o všechno. „Jedno je jisté stále více, ve sněmovních volbách v příštím roce půjde prakticky o všechno. A času moc není,“ varoval Jan Švarc.

Padl dotaz, zda zmíněných dvě stě milionů zaplatí Klausovi Rusko a tajná služba FSB, resp., její sovětská předchůdkyně KGB, jejímž členem byl i stávající ruský prezident Vladimir Putin.

Nakonec zaznělo, že poslanci jako Klaus uvažují jinak než obyčejní lidé.

„Lidí, Vy se na to díváte optikou normálních myslicích a slušných lidí. Kouknete se na to optikou poslanců. Mám výhodnější nabídku z jiné strany, tak tam přijdu. Přeci neopustil Poslaneckou sněmovnu z důvodů tak malicherných jako je program, nebo svědomí. Zajímalo by mě, kdo mu sype do kasičky, když chce toto,“ napsal Josef Jiránek.

Mgr. Václav Klaus Trikolóra



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kabinet se vrátí k novele, která podle kritiků nahrává premiérovi Komunisté navrhli seškrtat peníze neziskovkám. A ozval se řev, také z europarlamentu Politická neziskovka, hysterie. Babiš napsal do novin o Ondráčkově Transparency, odepsal mu Šafrův Jandourek Premiér Babiš považuje žebříček vnímané korupce TI za svatý boj proti němu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.