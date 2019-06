Chybí vám peníze? Zdražte daň z nemovitosti, radí Schillerová městům

Obce totiž mohou vybíranou daň z nemovitostí znásobit. Radnice to však příliš nevyužívají, a to přestože to jsou částky, které jdou přímo do jejich rozpočtů. „Obce se mohou rozhodnout o navýšení této daně v té jednotlivé lokalitě, a to dokonce koeficientem, který mohou mít až pětinásobný,“ uvedla Schillerová představitelům měst, kteří si stěžovali, že nemají dostatek peněz.

Původní text ZDE.

Podle jejích slov, pokud obce budují infrastrukturu, tak je zdražení daně z nemovitosti jen o politické odvaze. Daň se podle všeho připravuje zvýšit Praha, která chce zdvihnout onen zmiňovaný koeficient na dvojnásobek. Liberec naopak navýšení odmítá, neboť se domnívá, že nelze dohánět nedostatek finančních prostředků z rozdělení daní od Ministerstva financí místním koeficientem. Alespoň to tvrdí primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

„Obce říkají, že nemají peníze na přenesený výkon státní správy,“ říká k tomu výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková. „Není to o tom, že od občanů vybereme peníze a budeme z toho hradit povinnosti, které nám ukládá stát. To by nebylo v pořádku,“ dodává.

„Čím více budete rozhazovat, tím více ukradněte svým občanům. Vždyť vás volí, takže to vlastně tak chtějí, ne?“ poznamenal k návrhu na svém facebookovém profilu Pavel Havlíček.

„Je potřeba zvednout daně, aby si čobol mohl koupit nebo postavit další pekárnu nebo tak něco. Oni kradoou, ani neděli nesvětí,“ dodal Petr Sedláček.

„Tahle paní, to je takový Don Salusto. Kdyby mohla, tak zdaní i sluneční svit. Neřekne, šetřete města, nerozhazujte za blbosti. Ne, řekne, zvyšte daně. Nehoráznost. Ale když oni po nás daněmi, tak my po nich Trikolórou,“ napsal Jan Tesař.