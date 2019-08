Čína manipuluje? A USA... Ilona Švihlíková boří domněnky

Ekonomka Ilona Švihlíková již v minulosti připomněla, že pojem „měnový manipulátor“ vytvořily USA a podle toho je s ním také nakládáno. V případě dnešní Číny ale podle ekonomky nejsou naplněna ani současná, Američany vymyšlená kritéria. Anketa Těšíte se na oslavy 30. výročí Sametové revoluce? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 3674 lidí

Pravda je pouze to, že Čína má s USA výrazně aktivní obchodní bilanci. To je ovšem spíše vina USA než Číny. Další kritéria „měnového manipulátora“ ale Čína nesplňuje. Neexistuje důkaz, že by za účelem poškození obchodního partnera chtěla záměrně oslabit svou měnu, spíše se v posledních měsících pokoušela o opak. Výrazný přebytek běžného účtu se snaží „rozpouštět“ podporou domácí poptávky.

KOMENTÁŘ ILONY ŠVIHLÍKOVÉ

„USA ovšem Čínu hned označily na manipulátora, aniž by splňovala dvě ze tří kritérií, které si USA samy stanovily,“ dodává ekonomka. Zajímavostí přitom je, že samy USA se hlásí ke strategii „slabého dolaru“ a Donald Trump neváhá za tímto účelem tlačit nejen na obchodní partnery, ale i na americkou centrální banku. Dělají tedy přesně to, co Číně vytýkají.

Prezident Trump podle Švihlíkové sní o tom, že bude prostřednictvím dolaru zajišťovat Americe ekonomickou výhodu oproti ostatním. Právě v tom prý spočívá jeho filozofie „Make America great again“. „Jenže plně vyhlášená měnová válka mezi velmocemi je dalším stupněm destabilizace světové ekonomiky,“ varuje ekonomka.

A není to pouze její názor. I Financial Times ve svém komentáři varují, že „vnímat obchod jako hru „vítěz bere vše“ způsobí globální ztráty“.

Prezident Trump je prý podle všeho přesvědčen, že Čína jeho tlaku ustoupí, ta to ale zjevně nemá v úmyslu. Poslední vlna cel na čínské výrobky, které Donald Trump vyhlásil, prý ukazuje absolutní zhroucení důvěry mezi oběma supervelmocemi.

KOMENTÁŘ FINANCIAL TIMES

Finančnické noviny prezidenta Trumpa varují, že „tady nejde o handrkování o nemovitosti na Manhattanu“, ale o střet supervelmoci se zemí, která se síle supervelmoci přinejmenším blíží. Zatímco v rámci severoamerické obchodní organizace NAFTA se Trumpovi síla vyplatila, Čína je opravdu soupeř jiné úrovně.

Fotogalerie: - Jakl v metru

Jak Trump, tak čínský prezident by mají obchodní válku jako východisko. Trumpa čekají příští rok volby, jeho protějšek v Pekingu čelí rostoucím problémům. Proto je tak nebezpečné, že se, především na straně USA, debata stále více vyhrocuje.

Není prý vůbec vyloučené, že v dlouhodobém horizontu USA tuto obchodní válku s Čínou vyhrají. Náklady ale prý budou určitě obrovské.

Psali jsme: Z toho Trump nebude spát. Luděk Niedermayer sepsul jeho strategii obchodního boje s Čínou Za masové vraždy mohou nenávist a choroby, nikoli zbraně. Trump po střelbě v USA vystoupil s rázným projevem Petříček radí Američanům. Měli by si ještě rozmyslet návrat k trestu smrti „Krysy, hlodavci...“ Donald Trump rozjel akci proti černošskému poslanci. Je to síla





Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: jav