Cinknutá verze. Kdo má rozum, ten to ví. Petr Drulák nakousl Ukrajinu

reklama

Anketa Vadí vám chování Andreje Babiše v TV debatách a v Poslanecké sněmovně? Vadí 10% Nevadí 88% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 23770 lidí

Drulák hovořil mj. o tom, co lidé považují za největší manipulace.

„Moje hlavní oblast jsou mezinárodní vztahy. Když mluvím o Rusku, o Číně, to jsou témata, která lidi zajímají. Každý, kdo používá selský rozum, tak cítí, že ta oficiální verze je nějakým způsobem cinknutá, že jsou tam ty manipulace. Ale běžný člověk nemá prostě čas ležet v nějakých knihách a neustále sledovat, co se děje ve světě. Tak oni vědí, že to nesedí, když jim někdo dá perspektivu, kde vlastně trochu potvrdí, k čemu vede ten zdravý selský rozum. Politika není nijak zvlášť složitá, stačí používat ten rozum, který máme, abychom viděli, že to, co nám předkládají, není správně. A samozřejmě dopracovat se k té alternativní verzi, to je potřeba, aby se tomu trochu více někdo věnoval. A to já rád dělám, protože mě to baví a rád se o to podělím,“ poznamenal Drulák.

„Základní fakta spočívají v tom, že naše vláda se nezajímá o české národní zájmy. Přebírá vidění světa, které není české. Je to vidění washingtonské, do určité míry i bruselské. Na prvním místě USA, pak Evropa. A z toho, co jim kde řeknou, tak to nám tady pak předkládají. Potom, když se mluví o Ukrajině, tak mluvili donedávna o tom, jak Ukrajina zvítězí, když tam všichni budeme dodávat ty zbraně. Tyto výroky se v současné době vyskytují méně často, protože je vidět, že tato verze je tak děravá, že už se sráží s realitou. Myslím si, že dochází i k nějakému takovému návratu určitého zdravého rozumu do vztahů s Čínou, kdy vše, co přišlo z Číny, bylo špatné, a že s Čínany by bylo nejlepší přerušit diplomatické vztahy. A pak se dozvídáme, že pan poradce premiéra Pojar jel do Pekingu. Připomínám tyhle základní věci, že máme nějaký český zájem,“ sdělil Drulák.

K Ukrajině se pak rozhovořil více.

„Možná dojde k nějakému rozuzlení. Vidíme v tom Kyjevě dvě kliky. Jedna, která pokračuje v té oficiální ideologii, rétorice, to je klika Zelenského. A pak trochu realističtější pohled, který přichází z armádních kruhů od náčelníka generálního štábu Zalužného. A také vidíme, že Západ dává Ukrajincům najevo, že sklady jsou prázdné,“ podotkl.

Rozuzlením, podle jeho slov, je zasednutí ke společnému stolu. „A že Ukrajina bude muset udělat bolestné teritoriální ústupky, což bylo zřejmé od samého začátku,“ zmínil. „Je v zájmu Ukrajiny, aby k jednáním došlo co nejdříve, protože pak z toho svého původního území zachrání více, než když se bude jednat za rok, za dva roky, nebo za tři roky,“ dodal Drulák.

A co Gaza a Izrael?

„Dochází tam k rozsáhlým masakrům Palestinců. Izrael byl citelně zasažen na velmi citlivém místě. Nicméně, dnes jako ta hlavní zpráva jsou ti palestinští mrtví. Z drtivé části nevinní civilisté. Doufejme, že toto nesmyslné vraždění přestane, že nebude pokračovat. Protože Izrael se bude sám tím dostávat do mezinárodní izolace. To, že v ní dnes je, je vidět. Je to vidět na hlasování orgánů OSN, kdy jednoznačně na straně Izraele je šest či sedm států. Izrael by si měl uvědomit, že krátkodobě může vojenskou silou řešit cokoliv, ale dlouhodobě vůbec nic. Pokud nenajde dohodu s Palestinci, tak jeho bezpečnost bude pořád ohrožena. Doufám, že v Izraeli se mezi těmi jestřáby objeví někdo, kdo bude schopen toho velkého mírového kompromisu. Uzavřít mír s těmi Palestinci,“ přemítal.

Co se týče amerických voleb, v nich Drulák doufá v odchod demokratů. „Troufám si říct, že Bidenova administrativa nese obrovskou odpovědnost za válku na Ukrajině,“ sdělil.

Psali jsme: „Fiala by neporazil ani sám sebe.“ Po nedělní nakládačce od Babiše byl Vyoral krutý SOCDEM: Vyzýváme, aby tragédii nikdo nezneužíval k politickým útokům „Jiný škodlivý obsah.“ Obavy z toho, co to znamená. Velká debata o svobodě slova Brno: Tramvají až na Kamechy nebo do Bosonoh, v obou případech přípravy pokračují

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama