Církev je skrývala tak dlouho, že už je nemohou vyhodit do Iráku. Uprchlíci, kteří od nás uprchli do Německa, jsou v suchu

Rodina Georgise Batta přiletěla do Čech na začátku roku 2016. Přivedl je sem nadační fond Generace 21, založený za účelem ochrany křesťanů na Blízkém východě. Nejdříve dostala rodina ubytování v Okrouhlíku u Jihlavy, posléze se měla přestěhovat do centra města. Reportáž, kde si Iráčané stěžují na kvalitu bydlení, odvysílala TV Prima. Tato reportáž pak byla kritizována za uveřejňování výroků mimo kontext.

Fotogalerie: - Podpora veteránů

V dubnu téhož roku se 25 iráckých uprchlíků rozhodlo z Čech odjet do Německa v najatém autobuse. Hned za hranicemi byli zadrženi německou policií. Řidiči autobusu byli zatčeni kvůli podezření z pašeráctví a následně propuštěni. Německá strana vyzvala Česko, aby si „své“ uprchlíky převzalo zpět. Žádost české úřady napoprvé odmítly kvůli formálním chybám, napodruhé ji už přijaly.

Běženci se zpátky do Čech vrátit nehodlali. Všichni požádali v Německu o azyl. Pěti bylo dovoleno zůstat díky rodinným vazbám v Německu, 3 zmizeli a 17 požádalo o azyl u Evangelické jednoty bratrské. Ta jim ho poskytla na dobu přesně takovou, aby po jejím uplynutí nemohli být z Německa deportováni.

Nyní už se rodina Georgise Batty obávat nemusí, její členové mají azyly i povolení k pobytu. Její členové se baví a jejich profily na sociálních médiích jsou plné obrázků z grilování. Podle fotek nouzí rozhodně netrpí. Kde vzali na svůj život peníze, je prozatím záhadou.

Církev o udělení azylu mlčí. „Nemůžu o jejich případu mluvit, vedení to zakázalo,“ řekla zaměstnankyně církve. Věřící církve pak poslali zprávu, že k udělení azylu došlo z důvodu obav o bezpečí rodiny po návratu do Čech. Prý by mohli být posláni zpátky do Iráku, kde by jim hrozilo smrtelné nebezpečí.

Generace 21 jejich osud dále sleduje, v osobním kontaktu ale není. „Naším cílem bylo dostat je do bezpečí a to se podařilo,“ uvedl na adresu Iráčanů Jan Talafant z nadace Generace 21. České úřady už jejich osud nezajímá. „Skupinu osob, která získala status v Německu, dále nesledujeme,“ vyjádřila postoj Ministerstva vnitra jeho mluvčí Hana Malá.

autor: kas