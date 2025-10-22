Mračková Vildumetzová (ANO): Nestihli to. Nebo to stihnout nechtěli?

Přesně, jak jsem říkala. Navýšení koncesionářských poplatků tlačila vládní koalice na sílu. Hlava nehlava. Ale aby s tím dámy a pánové zároveň prosadili i kontrolu veřejnoprávních médií od NKÚ?! To už zdaleka tak aktivní nebyli.
Ano. Po našem tlaku se Senátem podařilo schválit návrh ústavní novely, aby NKÚ měl právo prověřovat hospodaření ČT a ČRo. Jenže pak šlo o dny, aby to projednala i vláda a odeslala do Sněmovny. A tam se to zadrhlo. Vláda se tím zabývala až o měsíc později a Sněmovna už to nedostala včas.
Nestihli to. Nebo to stihnout nechtěli?
Máme jasno. A tak kolegyně senátorka Hana Kordová Marvanová předložila návrh znovu. Nové vládě a nové Sněmovně. Sice pozdě, ale snad už to pak projde. Pohlídáme si to.
Mgr. Jana Mračková Vildumetzová
autor: PV