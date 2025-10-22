Mračková Vildumetzová (ANO): Nestihli to. Nebo to stihnout nechtěli?

22.10.2025 15:14 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k opětovnému předložení návrhu kontroly České televize a Českého rozhlasu

Mračková Vildumetzová (ANO): Nestihli to. Nebo to stihnout nechtěli?
Foto: Screen: ČT24
Popisek: Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

Přesně, jak jsem říkala. Navýšení koncesionářských poplatků tlačila vládní koalice na sílu. Hlava nehlava. Ale aby s tím dámy a pánové zároveň prosadili i kontrolu veřejnoprávních médií od NKÚ?! To už zdaleka tak aktivní nebyli.

Ano. Po našem tlaku se Senátem podařilo schválit návrh ústavní novely, aby NKÚ měl právo prověřovat hospodaření ČT a ČRo. Jenže pak šlo o dny, aby to projednala i vláda a odeslala do Sněmovny. A tam se to zadrhlo. Vláda se tím zabývala až o měsíc později a Sněmovna už to nedostala včas.

Nestihli to. Nebo to stihnout nechtěli?

Máme jasno. A tak kolegyně senátorka Hana Kordová Marvanová předložila návrh znovu. Nové vládě a nové Sněmovně. Sice pozdě, ale snad už to pak projde. Pohlídáme si to.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová

  • ANO 2011
  • senátorka
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Mračková Vildumetzová (ANO): Já tu bitcoinovou kauzu nevzdám
Mračková Vildumetzová (ANO): Veřejnoprávní média musí mít stejná pravidla pro všechny
Mračková Vildumetzová (ANO): Absolutně hanebná kampaň Pirátů
Mračková Vildumetzová (ANO): Kdo na pana předsedu tlačil?

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČRo , ČT , kontrola , legislativa , NKÚ , ANO , Mračková Vildumetzová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Mělo by hospodaření České televize a Českého rozhlasu podléhat kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Bc. Matěj Gregor byl položen dotaz

Je pravda, že nebudete mít ministerstvo dopravy ani průmyslu?

Čekal bych, že hlavně o dopravu budete usilovat. Jak tedy chcete bojovat proti greendealu nebo třeba za zrušení zákazu aut se spalovacími motory, ale vůbec už z povahy názvu strany něco udělat pro dopravu?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Mračková Vildumetzová (ANO): Nestihli to. Nebo to stihnout nechtěli?

15:14 Mračková Vildumetzová (ANO): Nestihli to. Nebo to stihnout nechtěli?

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k opětovnému předložení návrhu kontroly České televiz…