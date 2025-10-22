Macrona už přestávají mít rádi i v Bruselu

Když Emmanuel Macron v roce 2017 na Sorbonně představil svou vizi „strategické autonomie“ Evropy, působil jako motor evropské integrace a hlas sebevědomého kontinentu. Osm let poté, na říjnový summit Evropské rady v Bruselu, už však francouzský prezident dorazí s pověstí, která se od jeho začátků dramaticky liší. Z vizionáře se stal zdrženlivý politik – a podle mnohých diplomatů i překážka evropského pokroku.
Bruselský list Politico vedl rozhovory s desítkou unijních diplomatů a úředníků, kteří s Macronem úzce spolupracovali; ukazují, že jeho vliv v Bruselu vytrvale klesá. Důvodem jsou vleklé domácí problémy, politická nestabilita i rostoucí tlak Národního sdružení Marine Le Penové ve Francii. Prezident, který kdysi určoval evropskou agendu, je dnes podle nich spíše jejím zpomalovačem.
Z vizionáře „kazisvětem“
V posledních měsících se Macron stále častěji staví proti ambiciózním návrhům Bruselu. Myšlenku „dronové zdi“ Ursuly von der Leyenové, k ochraně evropského vzdušného prostoru před ruskými útoky, označil za nereálnou. Návrh Antónia Costy zrušit jednomyslnost při přijímání nových členů EU – čímž by se obešlo právo veta Viktora Orbána – Francie odmítla. Stejně tak Paříž brzdí ekologické a sociální normy, od směrnice o odpovědnosti firem po nové klimatické cíle do roku 2040.
Zatímco v minulosti Macron volal po „Evropě, která chrání“, nyní se soustředí především na to, co rezonuje u občanů ve Francii. Prosazuje větší kontrolu migrace, méně byrokracie a výjimky pro automobilový průmysl. „Macron je pohlcen domácími problémy. Už není evropským šampiónem, jakého jsme kdysi znali,“ shrnul jeden z unijních diplomatů.
Ztracený dech evropského lídra
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Anketa
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Francie navíc zažívá nebývalou vládní nestabilitu. Pět premiérů během dvou let a série krátkodobých vlád ztížily Paříži udržet soudržnou linii vůči Bruselu. „Pokud máte rok a půl nefunkční vládu, máte o něco menší vliv na rozhodování,“ poznamenal jeden z diplomatů.
Konec éry „Macronovy Evropy“
Macron kdysi hovořil o rozšíření Unie jako o geopolitické nutnosti a otevřeně podporoval vstup balkánských zemí i Ukrajiny. Dnes však tyto plány brzdí – i proto, že by mohly posílit jeho domácí protivníky. „Jakákoli diskuse o vstupu Albánie nebo Ukrajiny je darem pro Marine Le Penovou,“ připustil jeden z jeho blízkých spojenců.
Politologové se shodují, že Macronův vliv v evropských institucích je na historickém minimu. Diplomati v Bruselu už o něm často mluví v minulém čase, jako o lídrovi, který „měl“ vizi, ale nedokázal ji proměnit v trvalý odkaz. I když jeho mandát skončí až v roce 2027, mnozí se domnívají, že éra „Macronovy Evropy“ už skončila.
„Zůstane po něm silná rétorika a několik zásadních myšlenek, které inspirovaly evropské instituce,“ uvedl jeden ze starších úředníků Evropské komise. „Ale dnes už jeho hlas neurčuje směr. Určuje ho realita.“
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jakub Makarovič