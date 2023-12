Čísla o očkování. A o smrti. „Strach z toho, co by se mohlo zjistit.“ Aféra houstne

Uniklé údaje z novozélandské databáze vyvolávají dojem o vysokém procentu smrtnosti po očkování proti covidu-19. „To jsou čistokrevné fabulace a konspirace. Tvrdit, že vakcína by mohla ublížit člověku víc než skutečná nákaza, je nelogický a ničím nepodložený pokus o manipulaci s laickou veřejností,“ říká pro ParlamentníListy.cz Rastislav Maďar, děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity. „Skutečnost, že se vlády všech zemí brání vydání úplných dat, svědčí podle mého názoru o jejich strachu z toho, co by se mohlo zjistit,“ myslí si specialista v oboru vnitřního lékařství a angiologie Vladimír Čížek.

Anketa Reprezentuje Petr Fiala dobře Českou republiku? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 16733 lidí novozélandského serveru 1news. Ten se týkal vynesení a zveřejnění informací, podle nichž z uniklých dat plyne, že „celkově vedly mRNA vakcíny k předčasnému úmrtí v průměru více než jedné osoby na tisíc dávek“. „Pro ty, kteří nejsou o události informováni: údajný jediný správce novozélandské databáze pacientských dat Barry Young vystoupil jako whistleblower a dal veřejně k dispozici novozélandskou databázi ke zkoumání. Ze zveřejněných dat vyplynulo vysoké procento smrtnosti, zejména u některých šarží vakcín,“ říká pro ParlamentníListy.cz Vladimír Čížek, specialista v oboru vnitřního lékařství a angiologie.

Údaje převzala velmi rychle řada alternativních médií, mimo jiné i americký miliardář Steve Kirsch. „Nicméně někteří vědci poukázali na to, že data – i kdyby byla pravdivá – jsou nekonzistentní, neúplná. Matematik Norman Fenton napsal, že procenta úmrtnosti by souhlasila jen v případě, že jsou data přesná a úplná. Hovořilo se totiž až o úmrtí jedné osoby na tisíc dávek. Igor Chudov poukázal na to, že data úplná nejsou. Novozélandské úřady zatkly Barryho Younga, přikázaly smazat databázi a zakázaly další zveřejňování dat. Ve vyjádření novozélandské vlády však explicitně nezaznělo, alespoň o tom nevím, že by data byla falešná,“ upozorňuje lékař.

Strach vlád z toho, co by se mohlo z úplných dat zjistit

Proto nabádá přistupovat k této události a informacím, které kolem ní panují, velmi obezřetně. „Já osobně zatím mohu k této aféře říci jediné: je naprosto nezbytné, aby se vědci dostali k pravdivým a úplným datům. Jen tak lze prozkoumat bezpečnost vakcín. To, že se vlády všech zemí brání vydání úplných dat, svědčí podle mého názoru o jejich strachu z toho, co by se mohlo zjistit. V souvislosti s Novým Zélandem nezapomínejme na to, jak bývalá premiérka Jacinda Ardern zpupně tvrdila: ‚Budeme vaším jediným zdrojem pravdy,‘“ doporučuje Vladimír Čížek.

Naopak naprosto odmítavě ke sdělením o nežádoucích účincích vakcín přistupuje děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity a vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví LF OU Rastislav Maďar. „Každá země si sleduje závažné reakce po očkování na svém území a vzájemně si ty informace sdílejí. Proto víme, že jsou velmi vzácné. Například u anafylaktické reakce se uvádí četnost pět případů na milion podaných dávek. Osobně jsem žádnou anafylaxi nikdy u svých pacientů neviděl a ani žádný z mých blízkých kolegů. To, co se uvádí v tom textu, jsou čistokrevné fabulace a konspirace,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Rastislav Maďar.

Nepodložený pokus o manipulaci s laickou veřejností

„U nás i v zahraničí se ukázalo, že vakcíny proti covidu-19 významně snížily úmrtnost na covid-19 a současně nezvýšily úmrtnost na jiné příčiny oproti neočkovaným lidem. Tvrdit, že vakcína by mohla ublížit člověku víc než skutečná nákaza, je nelogický a ničím nepodložený pokus o manipulaci s laickou veřejností. Spousta lidí umřela na covid, zejména pokud nebyli očkovaní, nebo byli, ale neúplně. Ještě větší množství lidí trpí postcovidovými následky po prodělané infekci, a to týdny, měsíce a někteří až roky,“ zdůrazňuje Rastislav Maďar s tím, že se nyní vrací z přednášení v Itálii, a odkázal na zdroj, kde se dá najít více informací.

Před dvěma týdny se na půdě Poslanecké sněmovny pod záštitou poslance Vladimíra Zlínského, člena sněmovního podvýboru pro elektronizaci ve zdravotnictví a pro evropskou zdravotní legislativu, uskutečnil seminář s názvem „Vakcinace proti onemocnění covid-19 – současný pohled“. Právě na něm vyslovil Vladimír Čížek podezření, že nežádoucí účinky po vakcínách jsou mnohem častější a závažnější, než se nám snaží farmaceutické firmy namluvit. Vznesl i související otázky, na které by podle něj mělo jak Ministerstvo zdravotnictví, tak Vakcinologická společnost odpovědět. „Žádná reakce, pokračuje mlčení. Příznačné je i to, že na semináři nebylo žádné z mainstreamových médií,“ konstatuje lékař.

Očkovaní byli čtrnáct dní po vakcíně vedení jako neočkovaní

Přestože se netají podezřením, že nežádoucích účinků po vakcínách bylo mnohem více, než se veřejně přiznává, netuší ovšem, o jaké počty tak asi mohlo jít. „Je nutno počkat. Podle neúplných dat, která zatím máme k dispozici, považuji tvrzení o úmrtí 1/1000 dávek za nepravděpodobné. I když v této podivné, propagandou zmanipulované pandemii nelze vyloučit vůbec nic. ÚZIS opakovaně odmítl data vydat. Česká data jsou proto zatím k dispozici pouze z některých pojišťoven. Ta měl prezentovat matematik Tomáš Fürst ve videu na parlamentním semináři, ale z časových důvodů nebyla celá jeho prezentace promítnuta. Je k dispozici spolu se všemi dalšími přednáškami zde. Ale ani i s daty v rukou nebude odpověď vůbec jednoduchá,“ podotýká pro ParlamentníListy.cz Vladimír Čížek.

Důvodem je to, že dokázat příčinnou souvislost úmrtí po vakcíně je bez řádně provedené pitvy velmi obtížné. „Navíc byly statistiky ‚zamlženy‘ – podle mě záměrně – tím, že očkovaní jedinci byli čtrnáct dní po vakcíně vedeni jako neočkovaní, což je absurdní, protože víme, že právě v prvních čtrnácti dnech bývá nejvíce akutních nežádoucích příhod. Proto potřebujeme individuální, tzv. řádková pseudonymizovaná data. Další problém u nás představuje fakt, že hlášená podezření na nežádoucí příhody nejsou ve značném počtu případů propojena s číslem šarže vakcíny a že vakcíny u nás nebyly kontrolovány jako například v Dánsku. Nejsme tak schopni zjistit, jaké procento vakcín mohlo být případně kontaminováno,“ vysvětluje specialista v oboru vnitřního lékařství.

Brutální reakce administrativy je velmi podezřelá

Pokud je známo, nikde nebyla kompletní data vydána. „Pokus whistleblowera z Nového Zélandu byl prvním svého druhu, o němž vím. Brutální reakce novozélandské administrativy je podle mne velmi podezřelá a budu s napětím očekávat další vývoj případu. Oficiální žádost o data zmínil kromě nás v britském parlamentu poslanec Andrew Bridgen. Koneckonců v pondělí 4. prosince proběhlo v britském parlamentu svědectví několika vědců. Další jednání probíhají na různých úrovních v USA. V Německu proběhlo Corona Symposium. Uvidíme, jestli tyto akce budou mít nějaký výsledek, nebo jestli se vlády budou nadále vytrvale bránit zveřejnění dat. Kdybych to měl shrnout jednou větou: snaha o utajení dat je signálem pro voliče, aby příště volili strany, které jsou proti zatajování a proti cenzuře a kterým jde o zveřejnění pravdy,“ dodává lékař Vladimír Čížek.

