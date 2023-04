Co kdyby Čína nedodala Evropě léky? Šéf Motola nemá dobré zprávy

Ekonom, právník, někdejší ministr zdravotnictví a bývalý dlouholetý člen ČSSD a ředitel Fakultní nemocnice v Motole Miloslav Ludvík byl hostem moderátorky Alexandry Mynářové na XTV.cz. „Evropa teď bude v mnoha odvětvích narážet na to, co je ekologicky správné, a na to, co je potřebné,“ sdělil mimo jiné Ludvík.

„Když si Čína zamane, tak my si u nás nebudeme mít čím snížit horečku. Děsí vás to?“ zeptala se hned úvodem moderátorka Ludvíka. „Ne úplně jenom Čína, protože podobný producent jako Čína je Indie. Do jisté míry i Rusko, ale tam to dnes vůbec nepadá v úvahu, ale do jisté míry máte pravdu, nicméně ta Čína by si musela zamanout vůči celé Evropě. Protože v podstatě farmaceutický průmysl je dneska globální a český farmaceutický průmysl skoro neexistuje. Máme samozřejmě Zentivu, což je víceméně také exportní firma. Takže pokud by si zamanula Čína vůči Evropě, tak to opravdu může být problém,“ sdělil Ludvík.

„Jsou s tím trable, nedávno jsem byl služebně v Indii a tam jsme se snažili najít něco jako náhradní dodavatele,“ přiznal dále Ludvík.

„Evropa teď bude v mnoha odvětvích narážet na to, co je ekologicky správné, a na to, co je potřebné,“ sdělil Ludvík, že toto téma může být podle jeho názoru dokonce jedním z klíčových témat před nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu. „Bude se muset začít přemýšlet nad rovnováhou. Dnes je to extrémně vychýleno ve prospěch ekologie,“ zmínil. Pro něj je na prvním místě zdraví. „Přijde mi, že se v Evropě střílíme do vlastní nohy,“ sdělil.

Ludvík vloni vystoupil ze sociální demokracie. Důvodem byla koalice pro komunální volby v čele s paní Šabatovou. Uvažoval o nějakém jiném politickém angažmá? „Ne. Když jste 32 let v jedné straně, neumím si představit, že bych šel někam jinam, opravdu ne,“ zakončil Ludvík.

