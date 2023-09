Co o vládě a ČR odvysílalo 168 hodin nikdo nečekal

reklama

Země připomíná skanzen. Byznysmeny musel na společné konferenci uklidňovat tento pátek premiér Petr Fiala (ODS), který tvrdí, že ví, jak zemi znovu nastartovat. Plány na škrty v připravovaném rozpočtu na příští rok tomu ale moc neodpovídají.

„Už několik měsíců jednáme o tom, že skutečně z České republiky přesuneme většinu aktivit jinam,“ poznamenal Josef Grill, který v Česku vybudoval úspěšnou IT firmu s 200milionovým obratem. Nyní přesouvá firmu za hranice. Česko podle něj stagnuje. A ti, co by to měli řešit, nevědí co s tím.

„Chybí mi u té vlády ta jistota, co bude. Výhled, vize. Prostě řeknu: Podporujeme tohle, děláme tohle. Půjdeme touhle cestou,“ sdělil Grill. A není sám. Na vládu už apeluje celý český byznys.

„Bezprecedentně, za těch 30 let, se všichni spojili, ať už jsou to zaměstnanecké svazy, komory, konfederace, nejrůznější iniciativy podnikatelů, kteří se nikdy ani nebavili, natož aby se shodli, a říkají: Podívejte se, máme velký problém,“ říká Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy.

Česká republika je nejhorší v Evropské unii. Jako poslední se nám nepovedlo nastartovat ekonomiku alespoň na předcovidová čísla.

„Skepse je velká. Jsou zklamáni. A především jsou zklamáni z toho, že mají pocit, že to nikoho nezajímá, že v tuhle chvíli mají pocit, že jsme se rozhodli vysedět budoucnost. A to přece nejde,“ uvedl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

A na co byznysmeni v Česku narážejí? Třeba jeden z nejprogresivnějších podnikatelů posledních let Josef Průša by rád stavěl nové centrum. Na stavební povolení má čekat sedm let.

Jak konstatuje pořad 168 hodin, Česko připomíná skanzen i se svou dálniční sítí.

„To, že tady nejsme schopni dostat lidi ze zahraničí, i ty skvěle kvalifikované, tak to je jenom proto, že česká vláda se rozhodla, že ty procesy budou trvat dlouho,“ uvedl Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu. Zahraniční experty do Česka nedokážeme dostat a ty vlastní si neumíme vychovat, konstatuje ČT24.

Podnikatelé se spojili proti vládě v momentě, kdy kabinet skládá rozpočet na příští rok. A zatímco hnutí STAN prosazuje vyšší schodek a investice, které mají ekonomiku rozhýbat, ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) hájí jen ostré škrty.

„Tato země nezkvétá. Byznys bije na poplach. A premiér Fiala uklidňuje, že dělá, co je třeba. Vizi sice představil, jak ji realizovat a kde na to vláda vezme, ale už neřekl,“ poznamenává dále reportér ČT24 v pořadu.

„S prominutím bych řekl, že od té vlády mělo strašně moc lidí obrovské očekávání. Ale obrovské. To nejsou jenom nějací lidé, kteří vlastně volili ODS, nebo některou z těch stran pětikoalice, těch lidí bylo podle mě víc. A ti lidé čekali, že se začnou dělat věci jinak. Já mám pocit, že se jede v takovém populistickém stylu dál,“ okomentoval to následně Grill.

