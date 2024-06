Co se děje v ODS? Velmi nepříjemné pro Fialu. Zahradil před kamerou naznačil

Na úvodní dotaz, zda si Zahradil po vyhlášení výsledků nespletl volební štáb, když se ocitl u koalice Přísaha a Motoristé, vysvětlil: „Nespletl jsem si volební štáb, protože jsem nejprve zavítal do štábu Spolu, kde jsem si vyslechl vyhlášení výsledků, pogratuloval kolegům. A pak jsem se odebral ještě do jednoho volebního štábu, což byl štáb pana Turka, kterému jsem též pogratuloval k výsledku,“ řekl Zahradil v XTV.

Ing. Jan Zahradil ODS

Řekněme NE evropské federaci!

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A to z vlastní iniciativy: „Nepozval mě tam nikdo, přišel jsem se tam podívat čistě ze zájmu, protože mi pan Turek připadá jako zajímavý nový fenomén v pravé části politického spektra. A z hlediska ODS to může být buď spojenec, anebo konkurent. Uvidíme, co z toho se vyvine,“ pokračoval Zahradil.

Fotogalerie: - SPOLU na druhém místě

Anketa Jste spokojeni s výsledky eurovoleb v České republice? Ano 68% Ani ano, ani ne 21% Ne 8% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 13504 lidí

Zahradil nyní čelí kritice od premiéra Fialy a od poslance Marka Bendy, že navštívil volební štáb Přísahy a Motoristů, a že tím ODS poškodil. Podle Zahradila se ale není čemu divit, když o eurovolbách jeho domovská strana mluví jako o vítězství: „Co mají říkat jiného? Myslím, že to celkem sedí do jejich interpretace výsledku eurovoleb. Když jsem na tiskové konferenci koalice Spolu poslouchal hned v neděli večer hodnocení výsledků, tak jsem se tam dozvěděl, že jsme je vlastně skoro vyhráli, že je vše pořádku, že to děláme dobře a že koalice Spolu je budoucností ODS,“ řekl Jan Zahradil.

„V ODS se něco děje, něco tam zespodu bublá. Nespokojenost uvnitř ODS narůstá. Já si kritický tón a kritický hlas ale mohu dovolit. Chápu, že členům vedení je to nepříjemné, mě to zanechává chladným. Uvidíme, jak se letos situace vyvine po té trojici evropských, krajských a senátních voleb. A kam nás to dovede příští rok ve volbách do Poslanecké sněmovny. Teď se bude během dalších patnácti měsíců vystavovat účet,“ podotkl Zahradil, jenž je pro svou otevřenost v médiích svými spolustraníky nezřídka kritizován.

Fotogalerie: - Ukončení kampaně

„Ten signál z těch evropských voleb podle mého názoru dobrý není. Myslím, že se ukázalo, že se ty proevropské voliče mobilizovat nepodařilo, ale že se naopak mobilizovali voliči euroskeptičtí nebo dokonce protestní. Z toho pramení, že je to relativně dobrý výsledek pro pana Turka i pro levicovou koalici Stačilo! Vládní strany uspěly hůře, než si samy přály. Dá se to interpretovat i tak, že jsme v rámci koalice Spolu přišli o jeden mandát. A strana TOP 09, která měla dva mandáty a která by se velmi pravděpodobně do Evropského parlamentu vůbec nedostala, tak má opět dva mandáty,“ poukázal Zahradil.

„Takže můj závěr je, že my tu platíme dva mandáty a benefituje z toho někdo jiný. ODS má v tuto chvíli v preferencích 15 %. Kdybychom kandidovali samostatně a pohybovali se okolo těch 15 %, uhájili bychom ty čtyři mandáty. To je prostá matematika, a z toho mi vychází, že to za úspěch vydávat nelze,“ dodal Jan Zahradil.