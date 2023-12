Co to dělá Fiala? „Stačilo!“ Do voleb jde nová koalice. Známá jména

reklama

Mluvčí KSČM a také nové koalice STAČILO! Roman Roun na úvod tiskové konference vysvětlil, že projekt má za cíl vytvořit jasný protiklad k vládní koalici SPOLU. „Je to přímý protiklad asociální pravicové koalice SPOLU, jde o relevantní a silnou opozici všem hnutím a stranám, které se ruku v ruce s Petrem Fialou podílejí na destrukci České republiky. Koalice STAČILO! zaplní prázdné místo v levé části politické mapy naší země,“ uvedl Roun.

To potvrdila europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná, která bude lídryní koalice STAČILO! ve volbách do Evropského parlamentu. „Koalice STAČILO! je přímou odpovědí na to, co tady předvádí vláda Petra Fialy, a my jsme se rozhodli, že jim vzkážeme, že už to stačilo. My jsme zárukou toho, že se postavíme pětidemoliční vládě a postavíme se i té současné sněmovní opozici, vyslyšeli jsme volání lidí, kteří říkali, ať se spojíme a jdeme do toho společně,“ prohlásila Konečná a představila hlavní programové body koalice.

„Říkáme dost válečné politice, chceme mírovou politiku, například chceme, aby se místo zbrojení využívaly peníze na to, aby se v Evropské unii vyráběly léky, které jsou nyní nedostupné. Říkáme stačilo zelenému blouznění, protože Green Deal není nic jiného než likvidace průmyslu a občanů, kteří to budou muset zaplatit. Říkáme stačilo podlézání Bruselu, nedopustíme, aby se z EU stala další zbrojní asociace, založená na principech federace bez práva veta. Říkáme stačilo drahým energiím, nedostatku léků nebo dvojí kvalitě potravin,“ vyjmenovávala Konečná programové priority.

„V neposlední řadě říkáme stačilo cenzuře a nálepkování nepohodlných názorů. Je to prostě přesný opak, co dělá Fialova vláda, a jsme silnou alternativou proti všem politickým silám v České republice. Naše zahraniční politika musí být vedena tak, abychom se znovu stali silnou a respektovanou zemí po té ostudě, co předvádí Fiala nebo Lipavský,“ dodala Konečná s tím, že jde o program pro 98 % slušných lidí v České republice.

Konečná také představila některé osobnosti nové koalice. „V koalici bude celá řada osobností a expertů, lidí, kteří neselhali ve svých stranách a koalicích, odkud museli odejít, protože neuhnuli od svých názorů,“ narážela Konečná mimo jiné na Ondřeje Dostála, který v době covidové pandemie kvůli rozdílným názorům opustil Piráty.

Právě Dostál je přesvědčený, že STAČILO! bude silnou levicovou koalicí, po které volali lidé nespokojení s Fialovou vládou. „Vždy jsem vyzýval k tomu, aby vznikla silná koalice, která dokáže řídit změnu a dokáže napravit situaci v České republice, a jsem rád, že tato koalice vznikla. Koalici STAČILO! mohou lidé volit, aniž by měli obavu, že jejich hlasy propadnou a že v politice nebudou zastoupeni,“ prohlásil Dostál.

Kromě Dostála, který krátce působil i ve straně PRO Jindřicha Rajchla, je v nové koalici STAČILO! také zdravotní sestra Petra Rédová, rovněž bývalá spolupracovnice PRO. Rédová je označována za dezinformátorku, v době covidu například šířila tvrzení, že očkováním jsou do lidí vpravovány čipy.

Konečná podle svých slov jednala o zapojení samotného Jindřicha Rajchla, na spolupráci se ale nedohodli. Jednání měla probíhat i se zástupci SOCDEM, Nespokojenými Jiřího Paroubka, ale i s jednotlivými osobnostmi jako například organizátorem protivládních demonstrací Ladislavem Vrabelem.

Ze SOCDEM se do koalice STAČILO! přidala právnička a mediátorka Jana Turoňová. Její hlavní agendou má být zejména boj proti migraci. „Migrace zatěžuje náš sociální systém, ohrožuje každodenní bezpečnost na našich ulicích, přetěžuje vzdělávací systém,“ uvedla s tím, že „Brusel nás chce migrací zničit“.

Dalším kandidátem je manažer Jan Skalický, v minulosti člen ODS a ODA, aktuálně zastupitel Děčína zvolený za ANO. Dále místopředseda KSČM pro evropské záležitosti Milan Krajča. Další osobnosti budou podle Konečné představeny v následujících měsících.

