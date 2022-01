Co to je? Válek a zmatky s karanténou. Napravil známý právník

reklama

Server CNN Prima News v otázkách izolací a karantén vyzpovídal ministra zdravotnictví Vlastimila Válka. Ten prohlásil, že do izolace nastoupí každý, komu byl potvrzen pozitivní PCR test, i každý, kdo má pozitivní antigenní test provedený zdravotníkem. „V takovém případě musíte i na potvrzovací PCR test. Doba izolace se ale počítá od provedení antigenního testu. V izolaci zůstane člověk nejméně 5 dnů od pozitivního testu. Izolaci vám poté ukončí lékař v případě, že jste poslední dva dny neměli žádné příznaky. Na žádný test už nemusíte,“ poznamenal Válek.

Do karantény pak dle jeho slov musí ten člověk, který se setkal s pozitivně testovaným metodou PCR a zároveň jej vytrasovala hygiena. „Kontaktem se myslí společný delší čas na jednom místě bez respirátoru a bez rozestupu 1,5 metru,“ zmínil. Hygiena vás ale vytrasovat nemusí. Pokud je to jen trochu možné, doporučuje ministr zdravotnictví v případě pochybností zavolat lékaři a nechat se poslat na PCR test s žádankou, abyste měli nárok na případnou nemocenskou, zmiňuje Válek a upozorňuje i na to, že do karantény jde i ten, kdo má pozitivní antigenní test prováděný v práci. Anketa Podporujete plošné testování ve firmách? Podporuji 13% Nepodporuji 87% hlasovalo: 1775 lidí

„Karanténa trvá pět dnů. Následně by měl dotyčný dalších pět dnů nosit respirátor FFP2. Pokud během následujících 14 dnů od skončení karantény nemáte příznaky, na test nemusíte a po uplynutí doby jste považováni za zdravé,“ zdůraznil Válek.

Člověk, který si pak udělá antigenní samotest doma a je pozitivní, musí kontaktovat svého lékaře, jenž by vás měl poslat na PCR test, případně se může objednat na PCR test sám. „Do doby výsledku v karanténě ani izolaci nejste,“ podotýká ale Válek.

Zároveň upozorňuje, že do karantény musí nově všichni, i ti očkovaní – mají-li pozitivní antigenní test. „Zde záleží na tom, jestli vás vytrasuje hygiena. Pokud se tak stane, je vám nařízena povinná pětidenní karanténa. Pokud nemáte žádné příznaky, můžete ji po uplynutí doby opustit. Je ale také možné, že se tak nestane. V případě pochybností nebo příznaků zavolejte lékaři a nechte se poslat na PCR test s žádankou, abyste měli nárok na případnou nemocenskou. Karanténu by měl ukončit lékař nebo hygiena – opět je to důležité především s ohledem na nemocenskou,“ zmínil ministr. Karantény se pak nově týkají i těch, co covid-19 prodělali v uplynulých 180 dnech.

„Upozorňuji, že v karanténě je občan až od momentu, kdy je mu dle § 67 ZOVZ prokazatelně předáno rozhodnutí o karanténě vč. info kde/jak ji vykoná. To, v čem je po Ag-testu v práci, nebo po telefonátu od bůhvíkoho, karanténou není. Co to je... toť otázka,“ poznamenal k novým pravidlům právník, expert v oblasti zdravotnictví Ondřej Dostál na svém twitterovém účtu.

To, v čem je po Ag-testu v práci, nebo po telefonátu od bůhvíkoho, karanténou není. Co to je... toť otázka.https://t.co/oJJjMKNS09 — Ondřej Dostál (@dostalondrej) January 17, 2022 A k tématu přispívá také Zdravé fórum na své sociální síti. „Začínají se množit nesmyslné karantény zdravých dětí a dospělých. SMS z neznámého čísla NENÍ důvod kamkoli volat, nejste povinni říkat cokoli do telefonu, nebo podobné ‚rozhodnutí‘, které nemá naprosto žádné právní opodstatnění, přijmout. Karanténu může nařídit POUZE krajská hygienická stanice (KHS) a to POUZE písemnou formou. Na telefonní žádost KHS tedy, dle NSS nemusíte vůbec reflektovat – řekněte, ať pošlou doporučený dopis. Znejte svá práva – uvalení do karantény je vážný úkon, který se NEMŮŽE dělat po telefonu. Mimochodem, kdyby vám přišla SMS, ať nastoupíte do vězení, tak poslušně jdete...“ upozorňuje Zdravé fórum.

