Covid: Ilona Csáková se zcela odhalila. Připravte se

Zatímco řada zpěváků radí nosit roušky, držet se doma a chovat se zodpovědně, Ilona Csáková od počátku vyjadřuje směrem k vládní pandemické politice značné pochybnosti. Dokonce tak moc, že už si od některých za své úvahy o covidu vysloužila nálepku dezinformátorky.

Sdílela například příspěvek o tom, jak v brněnské nemocnici leží s covidem pacienti, kteří by tam vůbec ležet nemuseli a že zdravotníci jsou více než z covidu vyčerpaní z lidí a jejich tuposti.

„Jsem si jistá, že nejsem sama, kdo nemá klidné spaní. Mění se světový řád a budoucnost je velmi nečitelná,“ řekla v prosinci poté, co ji za předchozí výroky kritizoval prezident Miloš Zeman. „Je tendence nás umlčet, protože je jasné, co my tušíme, a to se stává nežádoucím,“ dodala ještě.

V lednu vystoupila na demonstraci proti vládním opatřením na Václavském náměstí, kde zpívala společně s Romanem Horkým píseň „V dlouhém zatmění“, kterou věnovali právě současné situaci.

Nyní ale Csáková sešlápla plyn svého aktivismu ještě více. Zpěvačka vydala na facebooku společný status s aktivistkou Nelou Liskovou. Obě se prý znají delší dobu a spojuje je přátelství, respekt, důvěra a slušnost. Nyní se rozhodly společně bojovat za lepší budoucnost ve jménu svých milovaných dětí.

Jako základ svého boje si berou Listinu základních práv a svobod, nadřazenou českým zákonům. A proto všechny nabádají: „Nebojte se plně využívat svých práv.“ Jde zejména o svobodu vyjadřování podle čl. 17 Listiny.

„Nebojte se svobodně vyjadřovat. Je nepřípustné, aby byl kdokoli za svůj názor či přesvědčení vyhozen ze zaměstnání nebo jakkoli jinak perzekvován,“ nabádají.

Nela Lisková se boji proti údajnému „globálnímu podvodu“ jménem covid věnuje dlouhodobě.

Jako základ jejího uvažování o covidu lze vzít facebookový komentář ze začátku ledna: „Globální bachaři vyrukovali s ‚mnohem agresivnější‘ formou viru. Tohle se nezastaví nikdy, pokud to nezastavíme MY všichni,“ burcovala. V opačném případě nám budou ukazovat další a další mutace a ztratíme bez možnosti pohybu desítky let života. „Takový je jejich plán,“ varovala.

„Jediným řešením, jak si vzít zpátky naše životy, je ignorovat a porušovat veškerá vládní nařízení,“ psala nedávno. Vláda podle ní vytváří jen chaos, nejistotu a nenávist. Povzbuzuje zbabělce bez morálky k práskačství a šmírování slušných a myslících lidí.

Hlasitě také protestovala proti německému projektu detenčních zařízení pro odpírače karantény, který jí připomíná návrat do časů Třetí říše. „Takže už oficiálně – Německo má první koncentráky pro odmítače největšího globálního podvodu,“ psala k tomu aktivistka.

Nejen tento projekt podle Liskové ukazuje, že „národní socialismus a jeho hrůzy se díky Německu plíživě vracejí“. Schvalování covidové pandemie a boj s „popírači“ prý připomíná praktiky Hitlera a jeho propagandisty Goebbelse a rovněž u nás je přijímána pouze jedna pravda.

„Jak ponižující je znát pravdu a muset přihlížet tomu, jak je masově označována za dezinformaci či hoax,“ povzdechla si.

Důkazem vládní propagandy je pro ni například i to, že vláda, jejíž pomoc podnikatelům je nulová, věnuje půl milionu na „propagaci vakcinace“ na sociálních sítích.

S ohledem na vládní doporučení snažící se omezit mezilidský kontakt také doporučila nepodporovat letos stát kupováním dálniční známky. „Vypadá to tak, že pokud se budeme chtít setkat, bude to cestou necestou polem nepolem,“ dodává. Vrátila se nám prý doba partyzánská a ta čeká normální lidi až do té doby, než „ty psychošmejdy definitivně vykopeme“.

Svérázný komentář přidala k postu ministra Hamáčka, který usoudil, že chování poslance Volného při známém výstupu „jestli tady půjdeš, dostaneš flákanec“ splňuje kritéria trestného činu výtržnictví. „K tomu lze říci jediné – dát do držky socanovi je povinnost každého slušného člověka,“ vyjádřila se aktivistka.

Inauguraci prezidenta Bidena v USA nazvala jako „satanistický obřad“, Poslaneckou sněmovnu zase „chráněnou dílnou“.

Na jejím facebooku se objevila také glosa přitakající názoru lékařů, že „vakcína je dar od boha“. „Čím dříve se naočkuješ, tím dříve se s ním setkáš,“ připsala Lisková svůj souhlas.

