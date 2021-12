Covid: „Trápíme učitele? Ne, jsou agresivní.“ Právník, který pomáhá rodičům, promluvil

reklama

Právník Tomáš Nielsen, spolupracovník Daniela Landy v boji proti covidovým restrikcím vydávaných vládou, v internetové televizi DVTV vysvětloval, že mu leží na srdci ochrana soukromí a osobních údajů a v tomto směru také tlačí na ředitele škol, aby tato práva respektovali.

„My teď už rok a půl sledujeme období rozvratu práva. To, co se s kolegy snažíme budovat, to je respekt k soukromí, ochraně osobních údajů a podobně. To jsou vlastně práva, která jsou naprosto utlačována.“

Jedním dechem Nielsen důrazně odmítl, že by šikanoval školy.

„A naším cílem opravdu dlouhodobě je, my o tom komunikujeme se školami rok a půl, to není o tom, že bychom se z ničeho nic ozvali, tak naším dlouhodobým cílem je vlastně chránit děti, protože vláda a Ministerstvo zdravotnictví si vzali do určité míry jako rukojmí děti. My určitě nechceme nikoho šikanovat. My komunikujeme s řadou pedagogů a ředitelů škol a těm my pomáháme nastavit ta pravidla tak, aby byla ohleduplná zejména vůči dětem,“ zdůraznil Nielsen.

A moderátorka Daniela Drtinová vyrukovala s otázkou. „Proč tedy ředitele, kteří toho mají opravdu hodně, zatěžujete ještě právními upozorněními a vyhrožujete jim trestním oznámením?“

Nielsen odvětil, že covidová pravidla vydaná Ministerstvem školství „minimálně mohou být v rozporu s některými právními předpisy a snažíme se poukázat na to, že je odpovědností nás všech, abychom našli způsob, jak realizovat opatření způsobem, který skutečně bude respektovat ty ostatní právní předpisy“.

Když se dostala ke slovu Kubů Frýbová, konstatovala, že z jejího pohledu školy, které se snaží dodržovat proticovidové restrikce, zákony neporušují. Totéž podle ní platí o školách, které některá pravidla nedodržují. „Takže co se týče těch trestních oznámení (Nielsena a jeho kolegů), tak tam bych to označila za přehnané, ale některé věci, které se týkají toho běžného provozu školy, ty mohou být opodstatněné,“ uznala právnička.

Celý duel naleznete zde

Nielsen konstatoval, že se česká vláda vlastně může dopouštět apartheidu. „On ten trestný čin apartheidu má dvě části. Jedna je apartheid a druhá je diskriminace skupiny lidí. A já se obávám, že to, co se děje u nás, ale i v řadě dalších zemí, už může tuhle skutkovou podstatu naplnit, protože vládám se podařilo rozdělit společnost na očkované a neočkované,“ upozornil Nielsen.

Kubů Frýbová Nielsena upozornila, že když už se chce na někoho obracet a hnát ho k odpovědnosti, měl by se obrátit na vládu a na ministerstva, která tato opatření stanovují.

Nielsem uznal, že školy jsou do jisté míry obětí toho systému. Ale k tomu přidal jeden úder.

„My se skutečně dennodenně dozvídáme o opatřeních, která školy zavádějí nad rámec toho, co je jim uloženo a rozdělují děti na očkované a neočkované,“ uvedl Nielsen s tím, že někteří ředitelé a ředitelky se snaží vystupovat v souladu se zákonem, ale někteří nikoli. „Osobně jsem byl svědkem několika situací, kdy učitelé a ředitelé vystupovali až přehnaně agresivně vůči dětem, a to jsou prostě excesy, které bychom si my, dospělí, zvláště v této době, vůči dětem neměli dovolovat,“ zdůraznil Nielsen s tím, že jisté formě nátlaku je vystavena celá společnost.

Tento tlak se podle jeho názoru projevuje i tím, že zaměstnanci školy vyžadují nošení respirátorů. „Podle mého názoru školy nemají pravomoci takové opatření vyžadovat,“ zaznělo od Nielsena. „Pokud zavolá policii nebo zástupce krajské hygienické stanice, to mně přijde jako legitimní, ale aby sama vynucovala to opatření, to mi přijde, že překračuje zákon. A je to přesně ta věc, o které budou rozhodovat soudy,“ upozornil Nielsen.

Kubů Frýbová dala Nielsenovi za pravdu, že škola nemůže vynucovat nošení respirátorů. Ale dítě, které se odmítá testovat, není očkováno a odmítá nosit respirátor, tak škola musí podle pokynů vlády poslat takové dítě domů. „To je to, co musí udělat,“ upozornila Kubů Frýbová.

Nielsen však ještě neskončil. Upozornil také na to, že vedle fyzického zdraví je třeba udržovat psychické zdraví dětí a vynucování nošení respirátorů ve školách podle něj psychickému zdraví dětí neprospívá. „Likvidujeme psychiku a likvidujeme sociální kontakty dětí,“ zahřměl Nielsen s tím, že pokud se dětí nezastanou dospělí, tak se jich nezastane nikdo.

Kubů Frýbová upozornila, že v covidové krizi selhali politici, kteří lidem nedokázali vysvětlit, proč má smysl to či ono opatření dodržovat a proč se nechat očkovat. A pak se nelze divit, že tu vznikají různé tenze včetně tenzí právních.

Psali jsme: Kdy se zruší zákazy pro neočkované? Odpověď z ANO Kubek: Pohoupáme tě na lucerně, píšou mi Od ledna: Vakcíny způsobí smrt? Zákaz. Vakcíny jsou záruka? Taky zákaz Ne, dezinfekci nepijte a toto nekupujte, varuje deník

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama