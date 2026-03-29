Čtvrt milionu hlupáků. Umělci o Letné. Ale tohle se opozici líbit nebude

Vraťme se ještě k akci Milionu chvilek na Letné. Co říkáte na vystoupení Ivana Trojana, Zdeňka Svěráka a dalších? Co vás zaujalo? Mluvilo se tam i o veřejnoprávních médiích, co tedy říci k novému návrhu, že by už od června koncesionářské poplatky neplatila určitá skupina lidí? Co by to pro ČT a ČRo znamenalo a věříte, že nakonec dojde k té avizované změně, kde se od roku 2027 zruší poplatky všem? Takové otázky jsme dali zmíněným veřejně známým osobnostem. „Domnívám se, že krakatice z Krkavčích hor musí být zrušena, protože ta žumpa je nereformovatelná,“ padlo například na adresu ČT.
Ladislav Větvička: Ani režimní zpěváci tam nezabékali…
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Anketa
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Odpověděl i na otázku, co ho na „letenské“ akci zaujalo. „Myslíte na té demonstraci nikoho o ničem proti ničemu? Nic, neviděl jsem to, byl jsem na Ukrajině pomáhat Rusínům a našim lidem a tam podobné sešlosti někde v Praze nikoho nezajímají. Zaznamenal jsem jen to, že vystoupili Trojan se Svěrákem, že tam bylo dle reálného odhadu mírně přes sto tisíc lidí, což je úctyhodné, dát dohromady tolik mediálně ovlivněného obyvatelstva, že režimní média tvrdí, že tam bylo čtvrt milionu lidí, což je podle záběrů technicky nemožné. To je asi tak vše, co bych k tomu předraženému, nesmyslnému spektáklu mohl říci. Ani režimní zpěváci tam nezabékali, takže to byla asi nuda,“ pokyvuje známý bloger.
Zamyslel se i nad otázkou týkající se koncesionářských poplatků a novým návrhem, podle kterého by už od června neplatila poplatky určitá skupina lidí.
„Pro režimní, zkorumpovaná média to prý znamená pokles příjmu o 33 %. To je velice vážný krok k usměrnění krakatice. Ale pokud zůstane jen u tohoto opatření, třetina hlav chobotnice se sice zcvrkne, ale dorostou další,“ varuje a pokračuje. „Když čas od času sleduji nechutné obrázky z diskusí třeba ČT a jejich odnoží, tak je mi zle. Tato krakatice za posledních dvacet let zlikvidovala demokratickou diskusní kulturu v této zemi a jediné, co zavedla, je řev. Křik aktivistů. Za to, co udělala, si zaslouží rozprášit, protože každý, kdo se na tom podílel, je vinen. Ostatně, domnívám se, že nestačí zrušit výpalné a přesunout platby na jiný zdroj. Domnívám se, že krakatice z Krkavčích hor musí být zrušena, protože ta žumpa je nereformovatelná,“ uzavírá nekompromisně.
Michal Gulyáš: Kdopak to bečí v ohrádce….
„Vystoupení Ivana Trojana a Zdeňka Svěráka zavonělo vzduchem zapocenými ponožkami, které se snažily udělat dojem, že jsou čerstvě vyprané v Perwollu - a rovnou třikrát. Talentovaný herec s velkou kariérou, mimořádně talentovaný autor a herec s legendární profesní historií, zahráli si role nohou ,čpících' v nich dlouhodobě,“ nebere si servítky herec Michal Gulyáš.
„Když se ptáte, co mne zaujalo, tak skutečnost, že celé akci organizátoři nedali příznačný název, něco jako: ,Nové příběhy ovčí babičky', nebo ,Vnoučátka ovčí babičky', nebo ,Kdopak to bečí v ohrádce'. Nejzábavnější z celého programu byl nějaký ,Animátor', který učil davy opakovat věty s infantilním obsahem. Tolik koncentrované, propagované a jistě ne levné prostoty na jednom místě se hned tak nevidí. Organizátoři mají můj obdiv,“ pokyvuje a vysvětluje. „Nikdo by nedokázal tak skvěle organizačně sešroubovat ani třeba tak komplikovanou akci, jakou by mohla být Olympiáda ústavů pro starost o mentálně defektní spoluobčany, nikdo by nedokázal udělat z tolika normálních občanů, občany jevící se klienty s mentálním postižením. Ten program byl grandiózní, takový český ekvivalent ,Cirque du solei', totální originál se značkou Czech Made!“ podotýká herec.
A dostal se i k druhé části otázek. „Jak to bude s poplatky pro ČT, ví jen vláda sama. Jakýkoliv pokus omezit vlivová média mírně řečeno hoří, stejně, jako shořel zákon FARA na neziskovky, který byl řečníky na demonstraci nazýván s přívlastkem ,ruský'. Vláda se chová defenzivně, ofenziva těch, kteří nekřepčí na Letné, ale tahají za drátky, je zatím příliš mocná,“ domnívá se herec.
Vadim Petrov: Zdeněk Svěrák a slova Václava Klause…..
Promluvil i místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov. „To je všechno taková pěna dní. Takové to, co přinesl den. Bylo to včera a zítra bude zase něco jiného. K té Letné. Setkání to bylo hezké, lidé si to užili, věřím, že sponzoři z toho dostali to, co si zaplatili. Milion chvilek je nutné jen pochválit, organizace byla dobrá, alespoň si nikdo nestěžoval. K účinkujícím a jejich výkonům se vyjádřit nemůžu, protože jsem je nesledoval, ale k tomu Zdeňku Svěrákovi bych se vyjádřit mohl,“ říká a pokračuje.
„Slova Václava Klause, že Zdeněk Svěrák byl symbolem komunistického režimu a profitoval z něj, jsou moc příkrá. Václav Klaus nemá rád cimrmanovský humor, ani Švejka ani Švandrlíkovy Černé barony. Nemá rád, když si někdo ze všeho dělá legraci a nic nebere vážně. Ve středu Evropy, přes který se valily snad všechny evropské války, nic moc jiného malý lokální národ ani dělat nemůže. Chápu, že starý pán, a teď myslím Zdeňka Svěráka, nabyl ve svých letech pocitu, že čtvrt milionu lidí na Letné je už pořádná oslava jeho devadesátin. A tak nějak adekvátní k jeho národní mystifikaci s postavou Járy da Cimrmana,“ podotýká a dodává.
„A že se komunistům hodilo, že si národ dělá legraci ze smyšlené postavy? Pro nás to byl ventil, jak žít pod vládou komunistů veseleji a oni z toho profitovali. Když se lidi smějí vymyšlené postavě z první republiky, je to jen dobře, nedej bože, aby mudrovali o svobodě ve svých každodenních životech. V tomhle měl asi Klaus pravdu, že byl Svěrák výkladní skříní komunismu. Ale on si jako umělec ten tvůrčí prostor užil, my jsme si užili jeho dílo a komunisté klid na udržování svého režimu. Vlastně všichni byli spokojení. Připojuji se ke gratulantům, ať si Zdeněk Svěrák své narozeniny užije a ať mu slouží zdraví,“ vzkazuje.
Pavel Černocký: Kdo vlastně tvořil dav na Letné?
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Anketa
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
„Trojan, Svěrák, Dědek… divní lidé. Přišli dělat Minářovi stafáž. Je mi líto, že se můj kdysi idol Zdeněk Svěrák na stará kolena zesměšňuje. Možná už jeho kdysi brilantní úsudek nefunguje v devadesáti tak dobře jako dřív. Před rokem 1989 chápal, že se umělec nemá přímo míchat aktivisticky do politiky. Dnes už na to bohužel zapomíná. Je stále zjevnější, že režisér Smoljak byl daleko důležitější složkou populární dvojice. Od jeho smrti úroveň cimrmanovských her rapidně klesá. Ani ty svěrákovské filmy už nejsou tím, čím bývaly,“ krčí neradostně rameny Pavel Černocký a podotýká.
„Další ,umělci' se už na Minářovo pódium moc nehrnou. Zjevně pochopili, že si u velké části publika nenapravitelně škodí. Akce provázená velkým humbukem a podporou naší ,liberální' ČT24 skončila, a za další týden si už na ni nikdo ani nevzpomene. Pan Dědek je o pár miliónků, které do akce vložil, lehčí, což je dobře. Alespoň je nepošle na podporu války na Ukrajině.“
Dostal se i k otázce kolem veřejnoprávních médií. „Pokud přijde ČT zrušením koncesionářských poplatků od nezletilých, a hlavně pak velké skupiny důchodců o 1/3 peněz, bude to jen dobře. ČT nutně potřebuje ,redukční dietu'. Bude pak asi nucena zbavit se nepotřebných zaměstnanců, parazitů, protekčních dítek a kamarádů. Ztrátu si může nahradit pronájmem, a nebo prodejem nepotřebných prostor v areálu molochu Kavčích hor,“ vzkazuje publicista a dodává.
„Konečně, zrušení poplatků úplně by neznamenalo žádnou tragédii, ani novum. ČT by pak byla nucena šetřit, zachovávat skutečnou objektivitu a zvát do vysílání i lidi z neliberálního spektra společnosti. Od státu by pak dostávala jenom peníze na aktivity, které jí opravdu náleží. Funguje to tak ve větší části zemí EU. Proč ne u nás?“ ptá se Pavel Černocký.
Bruno Solařík: Zestátnit rozhlas a televizi je drzost? A vůči komu?
„Na otázku, co mě na letenské akci Milionu chvilek zaujalo, bych nedovedl odpovědět, protože jsem ten ,tábor lepšího lidu' vůbec nesledoval. Zachytil jsem jen, že se tam demonstrovalo za podporu militarizace už tak vyčerpaného státního rozpočtu a za ochranu veřejnoprávních médií před uzurpací ze strany státu. Svěrák prý prohlásil, že zestátnit rozhlas a televizi je drzost. Zbývá jen zjistit, vůči komu je to tak drzé,“ zamýšlí se autor literatury faktu Bruno Solařík a vysvětluje. „Demokratický stát dnes totiž může vyváženost médií zajišťovat kupodivu účinněji, než současná ,občanská' varianta veřejnoprávnosti. Důvod je zřejmý. Za prvé: stát nerovná se vláda, takže státní, přesněji rozpočtová kontrola médií by nebyla jednostrannou kontrolou vládní, nýbrž by byla řekněme ekvivalentem poměru parlamentního, samozřejmě s patřičnou kontrolou vyváženosti. Za druhé: dnešní ,občanský' model, založený na protřele ,naivní' havlovské ideji ,nepolitické politiky', je od počátku založen na kontrole nikoli nějak idylicky mimostátní, a tudíž nepolitické, nýbrž na kontrole nadnárodní, tedy řekněme nadstátní. A nadnárodní, nadstátní moc je dnes politicky nesrovnatelně silnější a manipulativnější, než moc jednotlivého státu. V tom spočívá ten problém, který činí z proklamované ,nezávislosti' veřejnoprávních médií naopak plnou závislost na nadnárodním mocenském monopolu,“ říká a pokračuje.
„Proto je ostatně veřejnoprávní vysílání dnešního typu tak okatě jednostranné, proto tak bohorovně straní nadnárodní a ve svém důsledku záměrně protinárodní agendě, která je příznačná svou podporou multikulturality, imigrace, greendealu, LGBT, vojenskopolitického nátlaku Západu na ostatní velmoci a v případě naší země rovněž setrvalou snahou připravit u nás půdu pro ,smíření' s pachateli německých zločinů proti lidskosti za druhé světové války. To vše samozřejmě pod krycími hesly bezmezné ,emancipace', podpory ,slabších' a ,nápravy křivd'. Demonstrovat na podporu nadstátních médií a jiných ,neziskových' institucí tedy de facto neznamená bojovat ZA názorovou a politickou nezávislost na panujícím mocenském nátlaku, nýbrž to naopak znamená bojovat PROTI takové nezávislosti. To jsou paradoxy, pane Vaněk…,“ pokyvuje spisovatel.
Aleš Trdla: ČT? Absolutně nevyvážený přístup.....
„Víte, když člověk pozoruje všechny ty vstupy, nestačí se divit. Jenže lidé nevnímají věci systematicky, ale jen podle svých úsudků. Když u jednoho to či ono vadí, u druhého to nevadí. (Vezměme si jen posuzování konfliktů, které všichni zažíváme. Jednou to je agrese a jindy to je mírová mise, že?) Takže přetvářka, pokrytectví, manipulace, lži, to vše je dnes tak hluboce zakořeněno a ještě mediálně známými lidmi podporováno, že se asi nemůžeme ani divit, jaká ta společnost je,“ říká producent a hudební promotér Aleš Trdla a pokračuje.
„Jenže bohužel, tohle není jen zde, ale i na tom vysněném západě, kam, jak manifestující stále zdůrazňují, patříme. Běžný občan až tak moc neřeší, co říká ten či onen politik či umělec, ale vnímá svůj každodenní život, jenž mu ukazuje tvrdou realitu žití. A ten chce vidět činy či změny ve prospěch tohoto bazálního života uprostřed celé společnosti. Takže když jedni politici zklamou, zkusí to s jinými. No ale konkrétně. Když o demokracii a totalitě mluví zrovna ten, kdo z minulého režimu kdysi také žil a těžil, tak je vám skoro na blití. Souhlasím s výrokem prezidenta Klause, jenž k tomu své také řekl,“ podotýká Aleš Trdla.
„Ale vraťme se k samotné demonstraci. Rozhodně je potřeba brát vážně skutečnost, že ¼ milionů lidí přijde na takovou demonstraci. nicméně mně se zde vytrácí základní racionální vnímání situace. Copak je normální manifestovat proti vládě prakticky necelé 4 měsíce od jejího jmenování? Nezapomnělo oněch 250 tisíc lidí na to, že v demokracii rozhodují volby a nikoli momentální nálada jakékoli skupiny? Uvědomují si vůbec to, že všechny tyto změny či kroky vedoucí k určitému novému nasměrování vycházející přesně z toho, co ti, kteří nyní vládnou jasně proklamovali již ve volební kampani? Že mám na věc jiný názor, který ale ve volbách byl v menšině, mi nedává morální oprávnění k tomu, abych jen vše kritizoval, boural, destabilizoval a nakonec ještě vyhrožoval absolutní eskalací společenského života?“ zamýšlí se producent a dodává. „Mám pocit, že vláda všechno z obavy z případné eskalace mediálního prostoru nakonec od svého záměru ustoupí.“
Dostal se i ke koncesionářským poplatkům. „Určitě nemá význam povinnost koncesionářské poplatky vyjmout jedné skupině obyvatel a jiným ne. Selekce lidí k jakékoli normě nevede v té opravdové demokracii k ničemu dobrému. Co se týče ČT jako veřejného média, je více než patrný dlouhodobý posun k právě té nejvyšší, bizarní až odporné manipulaci. Copak skutečně rozumný člověk může její zpravodajství a publicistiku brát vážně, když slyší a vidí to, co vidí? Absolutně nevyvážený přístup v jakémkoli pořadu, vedoucí potom jen k té totalitní praxi, kdy nám všem kdosi určoval co si máme myslet, čemu věřit a jak se rozhodovat? Takže to, co jsme slyšeli z úst demonstrujících, je v podstatě naruby to, co sami oni kritizují a čeho se snad obávají. Takže taková veřejnoprávní televize, jakou tu máme, je pro většinu obyvatelstva k ničemu, neboť jen manipuluje, nálepkuje, podporuje ,cizáky' a okrajové skupiny před našimi lidmi, přičemž vnucuje jakousi ,jedinou' správnou a snad ,spasitelnou' cestu. A to je vždy velmi nebezpečné pro jakoukoli skutečnou demokratickou společnost, ve které, věřím, většina z nás chce také žít i pracovat,“ uzavírá producent.
Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.