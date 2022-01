Čtvrtá dávka bude. Věřím právníkům EU. Kubek v ohni

reklama

„Teď jsme ve fázi třetí dávky očkování, té posilující, která je u řady očkování, na které jsme zvyklí, prostě standardní. Je velmi pravděpodobné, díky velké variabilitě toho viru, že se budeme přeočkovávat minimálně čtvrtou dávkou, a já si troufám odhadovat, že ty vakcíny, kterými se budeme přeočkovávat, už budou trošku modifikované, aby zohlednily vývoj toho viru, se kterým se potýkáme,“ pokračoval Kubek.

Připustil, že kampaň „uděláme za covidem tečku“ byla příliš velkým zjednodušením, ale jako pozitivní zmínil, že to přimělo některé lidi, aby se nechali naočkovat. Tedy zmíněná tvrzení nejsou nepravdivá, jen se „změnilo vědecké poznání“. A také vir.

Ohledně nežádoucích účinků vakcíny řekl, že to nejhorší by bylo předstírat, že neexistují. Nicméně je třeba sledovat, zda mezi nahlášeným nežádoucím účinkem a očkováním je příčinná souvislost. Ozřejmil, že ČLK za bezpečnost vakcíny neručí, i když očkování doporučuje. Ručí za ni např. americká FDA a evropská EMA, tedy „nezávislé, renomované instituce“. A také prý stát. „Každopádně tu zodpovědnost za očkování přebírá stát. A každý má právo se domáhat odškodnění za nežádoucí účinky,“ uvedl.

Moderátor Tomáš Lukavec se pak zeptal, zda ho neznervózňuje, že nezná celý obsah smlouvy mezi vládou a dodavatelem vakcíny. Kubek potvrdil, že celé znění smlouvy skutečně neviděl. „Ani mi do toho nic není, já nejsem smluvní strana,“ řekl s tím, že není právník, a dodal, že smlouvy normálně podléhají obchodnímu tajemství. Nicméně věří, že právníci EU dokázali bezpečnost smlouvy posoudit, naopak nevěří, že by se Evropská komise nechala „jen tak podvést“.

Doplnil, že ho zklamalo, že se dobrovolně nenechalo naočkovat více lidí, očekával větší vzdělanost obyvatelstva. „Ukázalo se, že ta pomyslná železná opona, která rozděluje Západ od Východu sice už nestraší na hranicích, ale straší pořád v hlavách některých lidí,“ komentoval s tím, že jsou to právě postkomunistické země, kde panuje k očkování větší nedůvěra, zatímco na Západě lidé více věří státu a vzdělaným lidem.

Ti, kdo s očkováním otálejí, aby zjistili, jak bude působit, mají prý mentalitu černých pasažérů. „Jsou to lidé, kteří by rádi těžili z výhod té kolektivní imunity nebo dnes se říká kolektivní tolerance, chtěli by žít normálně, ale na rozdíl od těch zodpovědných nejsou ochotní nějak k tomu přispět tím, že obětují své pohodlí a nechají se také naočkovat,“ míní prezident ČLK. Uznal, že očkování není nic příjemného, ale prý je to jediná cesta, jak se z epidemických vln dostat. Ti, kdo demonstrují na náměstích, podle Kubka podlehli iluzi, že normální život se „vrátí zadarmo“ a že pro to nemusí nic udělat.

Dodal, že sám se snaží jít příkladem, například když byl v rizikovém kontaktu, tak i se třemi dávkami očkování šel pro jistotu na PCR test. „A jeden den jsem raději zůstal zalezlý doma, abych náhodou nikoho nenakazil,“ doplnil s tím, že i očkovaný může někoho nakazit, byť údajně s menší pravděpodobností. Odpůrci očkování prý zneužívají pojem svoboda, bez odpovědnosti je to podle Kubka jen anarchie a bezohlednost.

Padl také dotaz na to, proč nebere ohled na názory prof. Berana, který říká, že kolektivní imunity dosaženo být nemůže. Kubek jméno epidemiologa ani nevyslovil, jen vysvětlil, že se jedná o kolektivní toleranci, tedy stav, kdy už nemoc nebude nebezpečná.

Prezident ČLK byl konfrontován i s videem, kde byl ochoten bránit zdravotníky před povinným očkováním vakcínou na prasečí chřipku. Na to argumentoval, že to byla jiná situace a jiná vakcína.

„Existuje něco, čemu se říká intelektuální pokora. To znamená, že člověk je schopen přijímat nové poznatky a informace a na jejich základě měnit své názory,“ řekl s tím, že současná epidemie je reálná, ne virtuální. Čím déle budou politici otálet, tím více lidí zbytečně umře a bude strádat ekonomika. „Je třeba, abychom se naočkovali prakticky všichni dospělí, zdůrazňuju dospělí,“ mínil Kubek s tím, že epidemii je třeba nějak ukončit. „Ne tím, že se nadivoko tady promoříme a že další desítky tisíc lidí zemřou,“ upřesnil.

Když byl tázán, zda by odstoupil, kdyby se ukázalo, že vakcíny nefungují, tak citoval data o tom, jak vakcíny fungují a kolikrát snižují šanci, že se očkovaný dostane do nemocnice a na JIP. „Jestli někdo tvrdí, že vakcíny nefungují, tak prostě nevnímá realitu, je v nějakém rauši a je úplnej hlupák,“ mínil.

Pokud jde o léčení covidových pacientů, Kubek řekl, že se jedná o virové onemocnění, tedy nasazení antibiotik je bezpředmětné a první antivirotika dorazila až teď. Také zmínil, že účinnost isoprinosinu a ivermektinu se ve studiích neprokázala a lékaři mají k dispozici pouze symptomatickou léčbu a u varianty delta byly k dispozici i monoklonální protilátky.

U omikronu Kubek zkonstatoval, že ti, kdo se ještě očkovat nenechali, tak už to teď nestihnou a budou se muset spolehnout na svou imunitu. „To neznamená, že by se očkovat neměli, protože se budou očkovat, aby byli připraveni na nějakou další vlnu, ukázalo se, že ten covid to nevzdává tak snadno, jak jsme si mysleli před rokem a půl,“ doplnil.

Padla také otázka, proč jsou lidé, kteří covid prodělali, tak silně tlačeni do očkování. Kubek připustil, že prodělání nemoci zanechává imunitu, ale varoval, že je mnohem riskantnější. Prý „jen blbec“ by usiloval o získání imunity nemocí, když má k dispozici údajně bezpečnou vakcínu. Která imunita je lepší, o tom se dle Kubka vedou diskuze.

Ovšem podle prezidenta ČLK jsou tyto diskuze bezpředmětné, pokud by byly protilátky po prodělání nemoci cestou, tak by se prý už někde ve světě aplikovala. „Já nevěřím tomu, že my Češi jsme tak výjimeční, že vymyslíme něco, co nikde ve světě ještě nefunguje,“ uvedl. A argumentoval, že není ani stanovena spolehlivá hladina protilátek proti viru. Také prý ti, kdo nemoc prodělali a nechají se naočkovat, tak nemají větší počet nežádoucích účinků. Doplnil, že jako ČLK se zasazovali o to, aby účinnost očkování byla stejná jako doba po prodělání nemoci, protože tyto imunity jsou srovnatelné.

