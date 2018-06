Čtyři desetiny procenta nad propastí. Volební odhady ČSSD už se velmi blíží pěti procentům

Volby do Sněmovny by nyní vyhrálo hnutí ANO s 25,5 procenta hlasů. Sociální demokracie, se kterou ANO nyní sestavuje koaliční vládu, by skončila v blízkosti pětiprocentní hranice nutné pro vstup do dolní parlamentní komory. Dostalo by 5,4 procenta hlasů, při loňských sněmovních volbách ji volilo 7,3 procenta lidí. Vyplynulo to z bleskového průzkumu agentury Phoniex Research pro Blesk Zprávy, které je dnes zveřejnily na svém webu.

Druzí by ve volbách podle průzkumu skončili Piráti, které by volilo 12,1 procenta Čechů. Třetí ODS by získala 11,1 procenta hlasů, komunisté by měli 9,6 procenta hlasů a SPD 8,6 procenta. KDU-ČSL nebo TOP 09 by se do Sněmovny nedostaly.

Podle ředitele Phoenix Research Jana Kubáčka se na výsledku ČSSD negativně podepsaly její spory. „Voličům vadí, jak není ČSSD schopná na ničem se dohodnout, kromě praní špinavého prádla před veřejností. Strana by se měla prezentovat tématy, ne personáliemi," uvedl pro Blesk Zprávy Kubáček.

Agentura mezi lidmi zjišťovala i názory na to, zda by preferovali případné volby, pokud by jednání ANO a ČSSD o nové vládě zkrachovala. V případě, že by se tak stalo, vyslovilo se pro ně 41 procent dotázaných. Vedle toho 28 procent by dalo raději přednost vládě ANO s tolerancí KSČM a SPD, třetina lidí neměla na situaci jednoznačný názor.

Agentura Phoniex Research provedla průzkum minulý týden a zúčastnila se ho tisícovka lidí.

autor: mp