Ču*ák! Zeman dostal „uctivý“ dopis od občana Caldy. A pak vytryskl gejzír vulgarit

Prezidentu Miloši Zemanovi je určen tento „uctivý“ dopis od Petra Caldy. Calda podle adresy pochází z Dobřichovic a tento dopis odeslal panu prezidentovi 12. července tohoto roku. Z jakého popudu krátký dopis sepsal, zůstává otázkou. Obsahuje však velké množství vulgarit. Avšak i tak se tímto dopisem chlubilo na Facebooku Šafrovo Svobodné fórum, jak je vidět na přiloženém obrázku.

V dopise se píše: „Pane Zemane, velice si vážím vaší snahy zpopularizovat vulgarismy ‚kunda‘ a ‚zmrd‘.“ Calda zřejmě naráží na situace, kdy prezident Zeman tyto termíny použil ve veřejnoprávních médiích. Dopis dále pokračuje. „Zároveň je mi líto, že jste stále nezmínil slovo ‚čurák‘. Domníval jsem se, že o sobě hovoříte rád. S pozdravem Petr Calda.“

Od ostatních komentátorů dostal například pochvalu, že je „největší frajer pod sluncem“. „Výběr slov není úplně podle mého gusta, nicméně obsahově je to v pořádku. Ono na druhou stranu se to asi jinak napsat nedá, že!“ tvrdil Richard Vavrina. „Je fakt hustý, jak to tý zlodějský rakovině všichni bezmezně věří. Ukázalo se, že se spletli při jeho volbě, a nechtějí přiznat, že jsou kreténi. Podobný s voliči ANO a oběťmi šmejdů,“ dodával Jan Pacman.

Našel se i kritik: „Trapný. O Zemana se otírají, i když má pravdu. A že stokrát hůř mluví třeba Novotný a další, to kavárně a dalším debilům nevadí.“

Fotogalerie: - Zeman, fanoušci a „fanoušci“

autor: kas