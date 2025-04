Cyklostezka za půl miliardy. Kladno a okolí čeká na klíčový projekt

Ke stavbě cyklostezky má být využito stávající traťové těleso. Po modernizaci železniční trati mezi Kladnem a Prahou, kterou realizuje Správa železnic, by bylo možné jej přebudovat na cyklostezku o délce zhruba 24 kilometrů. Odhadované náklady ve výši 470 milionů korun vycházejí z technické prověřovací studie k projektu, kterou v roce 2020 nechalo vypracovat město Kladno. Skutečné náklady na cyklostezku tak mohou být vlivem inflace ještě výrazně vyšší. Přesnější čísla budou známa až ve chvíli, kdy bude vysoutěžen zhotovitel. Anketa Máte důvěru k instituci papeže coby hlavy katolické církve? Mám 11% Nemám 80% Nevím / Je mi to jedno 9% hlasovalo: 4080 lidí

Vedle lepšího propojení Kladna a Prahy slibuje nová cyklostezka i zlepšení dostupnosti jednotlivých železničních stanic na zmodernizované trati. U Hostivice, tedy jižně od Letiště Václava Havla, se cyklostezka napojí na již existující cyklistickou infrastrukturu, aby vytvořila souvislou trasu. Podle serveru E-Biker.cz má v letech 2025 až 2028 dojít k dokončení právě probíhající modernizace železničního úseku Praha – Kladno, do roku 2029 by mělo dojít k převodu tělesa tratě ze Správy železnic na kraj a k zisku stavebních povolení. Realizace cyklostezky by pak mohla proběhnout v letech 2029 až 2031 a do provozu by cyklostezka byla uvedena v roce 2033. Je však otázkou, zda k tomu ve slíbeném časovém rozpětí dojde. Původní projektový záměr počítal s tím, že k výstavbě dojde už mezi roky 2024 a 2026.

Cyklostezka je na Kladensku velké téma. Zlepšila by spojení s Prahou, kam mnozí kladenští dojíždějí do práce. Po dokončení cyklostezky by vznikla 33 kilometrů dlouhá trasa, po které by bylo možné na kole dojet do širšího centra Prahy bez jediného křížení se silnicí. Otazník se ale vznáší nad nákladností projektu. S předpokládanou cenou podle pět let staré technické prověřovací studie by kilometr cyklostezky mezi Kladnem a Prahou stál zhruba 20 milionů korun. Podle šetření Nejvyššího kontrolního úřadu nemá český stát ceny při výstavbě cyklostezek pod kontrolou a nemá ani přehled o jejich výši. Zatímco někde stojí kilometr cyklostezky 1,5 milionu korun, jinde klidně i 31 milionů. Státní politiku v oblasti cyklistiky má v gesci ministerstvo dopravy. Podle NKÚ ale „nemělo v této oblasti jasné cíle ani priority. Aktuální kontrola ukázala, že MD tyto nedostatky nenapravilo. Cyklostrategie z roku 2013 obsahuje jen obecné cíle, nemá jasné priority a neuvádí, kolik bude na rozvoj cyklistické dopravy zapotřebí peněz.“

Ty vůbec nejdražší cyklostezky bývají k nalezení ve velkých městech nebo v jejich blízkosti. Tři kilometry komunikace pro cyklisty kolem bývalého areálu ČKD stály v roce 2010 podle serveru Lidovky.cz 150 milionů korun. Čtyři kilometry cyklostezky u Blanska budou kvůli „složitému terénu“ podle serveru iDnes.cz stát skoro čtvrt miliardy.

Redakce ParlamentníchListů.cz oslovila v otázce nákladů ekonoma Vladimíra Pikoru (Motoristé) ze společnosti Pikora Invest. „Tady je zajímavé, že veřejný sektor nepoužívá něco, čemu se říká ‚cost-benefit analýza‘, která by ukázala, co to přinese a kolik to stojí. Jestliže někde jinde dokážeme stavět mnohonásobně levněji, tak je evidentně někde nějaký problém. A jsou to veřejné peníze, tak by se mělo velmi kontrolovat, jestli jsou využity správně. Zdá se, že to bude úkol pro příští vládu,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz Pikora. „Je tu ohromné množství hloupých a na první pohled podezřelých výdajů, které se dají krásně škrtnout,“ říká ekonom o dnešním způsobu nakládání s veřejnými prostředky. V případě cyklostezky podle něj můžeme kontrolou dojít k závěru, že ji buď vůbec nepotřebujeme, nebo že je možné ji pořídit výrazně levněji. „Já si to vůbec neumím představit, když si to přepočítám na metry. To mě jeden metr cyklostezky stojí dvacet tisíc korun?“ podivuje se Pikora.

Oslovili jsme také představitele Středočeského kraje. Jeho mluvčí Zuzana Žídková redakci ParlamentníchListů.cz odpověděla na několik otázek týkajících se chystané cyklostezky, jejího využití a také ceny. „Cílem projektu je vybudovat bezpečnou cestu pro bezmotorovou dopravu v trase Praha – Kladno a spojit tak hlavní město s největším městem Středočeského kraje. Nová stezka pro chodce a cyklisty nabídne bezpečnější a pohodlnější alternativu k silniční dopravě. Chodci a cyklisté se vyhnou frekventovaným silnicím a nebezpečnému provozu, což zvýší bezpečnost a komfort při dojíždění i rekreaci. Nová stezka pomůže rozvinout rekreační potenciál území podél železniční trati, zajistí chybějící vazby v území a zlepší dostupnost obcí k zastávkám na železniční trati,“ sdělila Žídková. V dnešní době elektrokol se podle ní jedná o alternativní cestu do práce pro obyvatele největšího středočeského města a přilehlých obcí, tedy pro asi sto tisíc obyvatel.

Odhad stavebních nákladů cyklostezky podle vyjádření tiskové mluvčí kraj zatím upravil na 500 milionů korun. „Stále probíhají projekční práce a přesné náklady budou známy až z projektové dokumentace pro provádění stavby,“ sdělila pro ParlamentníListy.cz Žídková. Pod Středočeský kraj spadá úsek dlouhý 15,7 kilometrů. Nová cyklostezka bude pamatovat i na chodce a bude široká 4 metry. Součástí jsou i lávky přes železnici, komunikace a vodoteče, a také opěrné zdi, zdůvodňuje Žídková výši nákladů.

Podle vyjádření zástupců Středočeského kraje realizaci usnadní fakt, že cyklostezka povede opuštěným drážním tělesem. Ubyde nutného kácení a zemních prací. Nebude ani nutné řešit výkupy pozemků, které se mohou prodražit a projekty zdržet. Středočeský kraj pro ParlamentníListy.cz potvrdil, že s termínem dokončení v roce 2033 se nadále počítá.