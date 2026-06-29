DEBATA PL- František Kubásek, Adam Šejna

29.06.2026 23:00 | Monitoring
autor: Hans Štembera

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Článek obsahuje štítky

Kubásek , debata PL , Šejna

RNDr. Luděk Niedermayer byl položen dotaz

Ratifikace

Dobrý den, objektivně vzato, má vláda ratifikovat něco, s čím nesouhlasí, jen proto, že to jiná vláda před tím vyjednala? Ono dost možná je tu jiná vláda, protože právě s kroky té předchozí voliči nesouhlasili, nemyslíte? Ale je taky pravda, že by podle mě v důležitých věcech měla být větší shoda, a...

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