Okamura předjednává summit NATO. „Podpora Ukrajině by měla skončit.“

Summit parlamentních delegací NATO je vnímán jako „předprogram“ velkého summitu Severoatlantické aliance, který proběhne za několik dní v Ankaře. Ten je samozřejmě završením dlouhodobých příprav a setkání zákonodárných sborů je jedním z fór, kde se ladí a připravuje agenda. Jak zdůraznil Tomio Okamura, na summit jsou zváni všichni předsedové parlamentů a pro Česko to znamená účast obou komor, bez ohledu na aktuální politické rozložení. To tedy znamená, že v osobě Miloše Vystrčila má zastoupení i opozice, byť alianční spojenci si podle něj jsou vědomi, jaká je česká politická realita a kdo má aktuálně mandát od občanů.
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Oba předsedové ale ujistili, že budou respektovat mandát, který jim pro Istanbul dala vláda. Rovněž mezi jejich kancelářemi probíhalo určité ladění společného postoje. „Pro mě nebyl žádný problém podklady z ministerstva zahraničí a ministerstva obrany naplňovat. Všechny věci, co v nich byly, konvenují s tím, co jsem říkal. Že NATO má být jednotné, že máme posilovat evropský pilíř a že bychom měli zvyšovat naše výdaje na obranu.“
„V mandátu české vlády jsme si odsouhlasili, že budeme usilovat o dosažení výdajů na obranu ve výši dvou procent, což je český zákon,“ uvedl na svém brífinku na letišti Kbely Tomio Okamura. Tento zákonný požadavek Fialova vláda v loňském roce nedodržela a předseda Poslanecké sněmovny je připraven to spojencům vysvětlit. „To je problém a ze zahraničí se ná na to samozřejmě ptají,“ dodal. Závazkem vlády rovněž je naplňovat dalších 1,5 procenta na infrastrukturní výdaje s obranou související. Oba předsedové také čelili dotazům, jak hodlají případně vysvětlovat české spory o účast za hlavním summitu v Ankaře, které skončily až před Ústavním soudem. Podle Okamury spojenci situaci chápou.
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Východní konec Západu
Hostitelem parlamentního summitu je Numan Kurtulmuş, šestašedesátiletý akademik v oblasti ekonomie s gruzínskými předky, jehož rodina reprezentuje specifickou pozici Turecka v regionu, který byl kdysi z Istanbulu (z původního názvu Konstantinopol se přejmenoval až před sto lety) ovládán kompletně. Turecko je současně jedním z nejstarších členů NATO, společně s Řeckem se v roce 1952 stalo součástí prvního rozšíření Aliance po pouhých třech letech její existence. Pro USA bylo zajímavé s ohledem na studenou válku jako historický protivník Ruska v regionu na hranici Evropy a Asie.
Členství v alianci přineslo spojenectví Turecka se Západem, která vyústila i v koketování s jeho integrací do EU. Ta však nebyla reálná ani v době, kdy ještě bruselské společenství nevidělo jako svůj hlavní smysl nastolování kohezí mezi různorodými regiony. Důvodem byla především nestabilita celého regionu. Zatímco Istanbul je dnes v podstatě čistým Západem a přímořská letoviska vyhledává na dovolenou celá Evropa, hornaté vnitrozemí na východě země píše zcela jiný příběh. Včetně složité národnostní situace v příhraničních územích, které část domorodců nazývá Kurdistán.
V hornaté oblasti žije indoevropský národ, který je někdy označován za ten největší bez vlastní státnosti. Jeho teritorium zasahuje do území celkem čtyř států – Turecka, Sýrie, Iráku a Íránu. Jeho temperament bohužel odpovídá zvykům oblasti, takže v Ankaře je i jeho politická reprezentace považována za teroristické hnutí. Příběh s Kurdy ale ukazuje, jak je region provázán. Turecko a Írán jsou dva sousedící národy o populaci kolem devadesáti milionů, jejichž vztahy zásadně ovlivňují dění v regionu. A vzhledem k jeho významu i na celém světě. V posledních týdnech, kdy s Íránem bojuje největší z členských států NATO, jsou regionální vazby aktuálnější než dříve. Ještě před 110 lety byl region ovládán z Konstantinopole. Místní sultanát měl sice pověst „nemocného muže Evropy“ a jeho postupné územní ztráty na Balkáně udělaly z regionu zadní dvorek pro zájmy mocností, v regionu Blízkého východu však udržoval stabilitu.
V průběhu první světové války se Mehmed V. postavil na stranu Německa. Důvodem byl především incident s Británií, která v docích zabavila nové lodě, které si objednala a zaplatila Osmanská říše. Britové s nimi následně přes poměrně vstřícnou společnou historii nakládali jako s nepřítelem. Po kapitulaci 30. října 1918 došlo k rozpadu říše, ze které si vítězní spojenci rozebrali, o co měl kdo zájem. Hranice mezi britským a francouzským záborem byla kreslena od stolu a bez znalosti místních reálií a důsledky region v nejrůznějších válečných střetech pociťuje dodnes.
Složité vazby na ParlamentníchListech.cz v minulosti vysvětlovala Tereza Spencerová, a aktuální byly o během deseti let občanské války v Sýrii, do které se propsala všechna historická rozhodnutí.
Okamuru s Vystrčilem vezmou do fabriky
Summit v Ankaře zastihuje NATO v přelomovém období a tomu odpovídají i jeho očekávání. Parlamentní setkání v Ankaře začalo v neděli večer neformální večeří při plavbě po Bosporu. V pondělí proběhne samotné pracovní setkání, jehož se zúčastní i prezident Recep Tayyip Erdogan. Pro mezistátní setkání ve formátu celé Aliance existují velmi striktní diskusní pravidla. Předsedům jednokomorových parlamentů jsou na příspěvek vyhrazeny tři minuty, těm z dvoukomorových pouze dvě.
Česká delegace má ještě před odletem navštívit sídlo společnosti Bayraktar. Národní technologické centrum má připravenu prezentaci. Výrobky této společnosti se před několika lety staly v podstatě synonymem pro vojenské bezpilotní letouny, když jejich nasazení rozhodlo válku mezi Ázerbájdžánem a Arménií o Náhorní Karabach. Bayraktar, česky vlajkonoš, se stal také symbolem, že i Turecko je v rámci NATO schopno být lídrem inovací. Stará země na Bosporu tak chce spojencům ukázat i svou budoucnost.
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