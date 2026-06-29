Ministerstvo obrany: Trestní oznámení v souvislosti s insolvencí společnosti 4 Army

Ministerstvo obrany ČR podalo Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření ze spáchání trestných činů podvodu, poškození věřitele a případné zvýhodnění věřitele. Oznámení souvisí s probíhajícím insolvenčním řízením dodavatele, společnosti 4 Army s.r.o. S touto společností uzavřelo ministerstvo v letech 2023-2025 tři smlouvy na dodávky kontejnerové a polní techniky.
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Jednalo se mimo jiné o dodávky kontejnerových systémů a polní kuchyně KALICH. Po zahájení insolvenčního řízení se společností 4 Army s.r.o ale vznikla nejasnost, komu mají být za tyto zakázky vyplaceny peníze. Dodavatel totiž převedl nárok na jejich úhradu na jinou firmu, i když to smlouvy neumožňovaly. Ministerstvo obrany proto zvolilo opatrný postup a peníze uložilo do soudní úschovy, aby o jejich vyplacení rozhodl soud.
Podle zjištění resortu mohly být tyto prostředky, které měly tvořit součást majetkové podstaty a být poměrně rozděleny mezi všechny věřitele včetně Ministerstva obrany, následně vyplaceny jedinému věřiteli, a to po zahájení insolvenčního řízení a v rozporu s pravidly insolvenčního zákona. Do insolvenčního řízení je dosud přihlášeno 13 věřitelů s pohledávkami přesahujícími 450 milionů korun.
Ministerstvo obrany důsledně chrání veřejné prostředky a usiluje o to, aby finance, které mají být součástí majetkové podstaty, byly skutečně využity k uspokojení všech věřitelů podle zákonných pravidel. Podáním trestního oznámení reaguje na podezření, že k takovému postupu nemuselo ve všech případech dojít.
Oznámení směřuje proti neznámému pachateli a o případné vině rozhodnou výlučně orgány činné v trestním řízení.
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