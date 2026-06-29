Rakušan (STAN): Projev vrcholného politického zoufalství

29.06.2026 23:08 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k české delegaci na summitu NATO

Rakušan (STAN): Projev vrcholného politického zoufalství
Foto: Repro X
Popisek: Vít Rakušan

S rozhodnutím Ústavního soudu naložila Babišova vláda tak, jak to dělá se vším: splnila ho jenom naoko. Aby to vypadalo, že ho splnila. Podobně bohužel tahle vláda nakládá se vším, co kdy lidem naslibovala.

Citové vydírání ze strany premiéra Babiše, aby prezident od své účasti na summitu raději upustil, je projevem vrcholného politického zoufalství a slabosti, na které doplácí celá naše země.

Mgr. Vít Rakušan

  • STAN
  • poslanec
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Článek obsahuje štítky

NATO , STAN , summit , Rakušan

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