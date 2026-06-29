Rakušan (STAN): Projev vrcholného politického zoufalství

S rozhodnutím Ústavního soudu naložila Babišova vláda tak, jak to dělá se vším: splnila ho jenom naoko. Aby to vypadalo, že ho splnila. Podobně bohužel tahle vláda nakládá se vším, co kdy lidem naslibovala.
Citové vydírání ze strany premiéra Babiše, aby prezident od své účasti na summitu raději upustil, je projevem vrcholného politického zoufalství a slabosti, na které doplácí celá naše země.
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