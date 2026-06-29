Pískot a řvaní ve Strážnici? „Hovada úřadovala,“ udeřil Gulyáš

Tenkou bariéru mezi nesouhlasem s politikem a fyzickou konfrontací prolomila už v roce 2009 takzvaná vajíčková aféra. Sociální demokraté v čele s Jiřím Paroubkem čelili v kampani do evropských voleb masivním protestům veřejnosti, které kulminovaly na pražském Andělu. Tam Jiřího Paroubka, Davida Ratha a další špičky tehdejší ČSSD zasypala vedle urážek také vejce házená z publika. Vajíčka a rajčata po sociálních demokratech házeli lidé i v jiných českých městech. Šlo o protest především mladých voličů, kteří vnímali Paroubkův politický styl jako příliš arogantní a útočný, část voličů se také obávala, že sociální demokraté budou chtít vládnout s komunisty. Na Facebooku vznikla skupina „Vejce pro Paroubka v každém městě“, do které se v krátké době přihlásilo 55 tisíc lidí.
V roce 2009 došlo také k napadení předsedy ODS Mirka Topolánka. Při návštěvě koupaliště v Hustopečích u Brna dostal kamenem do hlavy. Topolánek utrpěl drobné zranění. Státní zastupitelství klasifikovalo konání čtveřice útočníků jako pouhý přestupek. V roce 2010 byl tehdejší místopředseda ČSSD Bohuslav Svoboda napaden na mítinku v Brně-Žabovřeskách. Útočník Miroslav Dvořák ho po projevu nečekaně udeřil pěstí do obličeje. Po zadržení policií nadýchal 1,88 promile alkoholu. Politik skončil v nemocnici a po napadení musel nosit krční límec. Útočník dostal u soudu osmiměsíční podmínku.
28. září 2012 došlo k zatím nejvážnějšímu ohrožení bezpečnosti českého politika. Při otevírání nového mostu v Chrastavě přistoupil k prezidentu Václavu Klausovi 26letý svářeč Pavel Vondrouš a z těsné blízkosti na něj několikrát vystřelil z airsoftové pistole. Klaus měl po incidentu jen oděrky, závažnost útoku spočívala především v naprostém selhání prezidentské ochranky. Na videu je vidět, jak muž s pistolí pod oblečením přichází k prezidentovi a několikrát zblízka vystřelí. Klaus reaguje nejprve překvapeně, pak se s rozčilením obrací na člena své ochranky. "Tohle se vám opravdu nepovedlo,“ cituje prezidenta dobový článek serveru tn.cz.
Oslavy 17. listopadu byly v roce 2014 poznamenány incidentem na Albertově. Dav převážně studentů zde vypískal na pódiu stojícího prezidenta Miloše Zemana, především pro jeho postoje. Vzduchem opět létala vajíčka a jedno z nich zasáhlo vedle stojícího německého prezidenta Joachima Gaucka. Incidentu přihlíželi také prezidenti Slovenska, Rakouska a Maďarska.
„Kulturu“ řvaní, pískotu a fyzických útoků na politiky posunuly do permanentního stavu protesty proti Andreji Babišovi. Když se 11. července 2018 ve Sněmovně jednalo do nočních hodin o vyslovení důvěry menšinové vládě ANO a ČSSD s podporou komunistů, na nedalekém Malostranském náměstí probíhala demonstrace občanů, kteří si takovou vládu nepřáli. Demonstranti se večer vydali před Sněmovnu, kam mezi ně po 22. hodině zavítal Andrej Babiš. Z davu po něm létaly lahve, ale díky včasnému zásahu ochranky neutrpěl zranění a vrátil se do útrob Sněmovny.
17. listopadu 2018 protestující od památníku na Národní třídě vyhodili věnce a květiny, které k němu položili Andrej Babiš, Tomio Okamura a Miloš Zeman. „Protože pomník na Národní je největším a nejdůležitějším symbolem naší demokracie. A protože Andrej Babiš je bývalým estébákem, komunistou, a nemá tam co dělat,“ odůvodnil vyhození květin aktivista Otakar van Gemund, který se k tomuto činu přihlásil. Nadávky a pískot doprovázely Babiše na Národní i v dalších letech. Při posledních oslavách demokracie se u památníku 17. listopadu dočkali pískotu a nadávek také Karel Havlíček, Alena Schillerová, Petr Macinka, Filip Turek a Libor Vondráček. Osobním útokům verbálního charakteru čelil i expremiér Petr Fiala, který během mítinků s voliči během loňské předvolební kampaně slyšel od nespokojených občanů, co si o něm a jeho vládě myslí.
Nově atmosféru zjitřily dva incidenty na folklorním festivalu ve Strážnici. Vše odstartovalo páteční vystoupení ministra kultury Oty Klempíře, který se jal na pódiu pronést tradiční zdravici. Publikum ho prakticky od prvního slova zasypalo nesouhlasným bučením a pískotem. „Nevadí, co si o mně myslíte, ale folklor a národní vlna, se kterou my pojedeme, je nekonečná. A vy, ať chcete, nebo ne, budete mít naši podporu. Zdar,“ reagoval na diváky Klempíř. Později uvedl, že mu nevadí nesouhlas, ale forma, jakou jej diváci vyjádřili. „Co je vám platné obklopit se krásnými kroji, hudbou a tancem, když jste sami v zajetí buranství, sprostoty a zášti,“ dodal v reakci na sociálních sítích.
V sobotu se do Strážnice vydal ministr zahraničí Petr Macinka. V doprovodu ředitele festivalu vstoupil na pódium a jak později uvedl, chtěl návštěvníkům „promluvit do duše“. Publiku vyčetl, že z kulturního festivalu dělají politickou akci. „Děláte z toho politický festival, to tady nebylo ani za bolševika,“ řekl amfiteátru. „Vypadni,“ křičeli na něj diváci.
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Macinka se k celé věci vrátil ještě v pondělí po jednání vlády. Uvedl, že ho vzniklá situace mrzí a že do Strážnice nejel nikoho provokovat. „Opravdu jsem myslel, že tam dojde třeba k nějaké diskusi. Byl jsem připraven tam říct nějaký smířlivější postoj, což se tedy nestalo,“ řekl ministr. Zároveň se omluvil za „turbulence“ a nechtěnou reklamu, kterou podle něj festival kvůli celé kauze získal.
Gulyáš: Hovada úřadovala...
„Situace ve Strážnici zdá se mi býti poměrně nešťastnou ze strany provokatérů, kteří vypískali Klempíře, tedy ministra kultury. Nebyli to všichni diváci, ale jak známo, malá skupinka nadělá slušnou paseku. Tak tedy; Hovada úřadovala, pseudoliberalistická "selanka" se předvedla. Netajím se, ač se nacházím jako místopředseda Stačilo! na jiném místě politického spektra, že jsem tichým fanouškem Petra Macinky. Mám rád jeho humor, s některými názory nemusím souhlasit, ale objektivně si ho v pozici ministra zahraničí vážím,“ řekl pro ParlamentníListy.cz herec a dabér Michal Gulyáš. Macinkovu cestu do Strážnice vnímá jako správný krok, na který diváci nezareagovali dobře.
„Takže, máme nový politický festival v krojích, s lidovou hudbou, s tanci, tak teď už jen Lenina, nebo Hitlera, nebo Banderu, nebo jinačího ‚patrona‘ a vstup bude pouze pro pseudoliberály s visačkou: ‚Jen pro ty se správným názorem!‘ Za tohle může dnešní opozice, za tohle můžou všichni, kteří ji podporovali, nebo podporují v širokém společenském spektru, včetně části toho uměleckého. Jsme svědky názorového pseudoliberalistického kretenismu prorůstajícího i do festivalového svátku národních tradic. Petr Macinka má ode mne palec nahoru, provokatéři v hledišti...? Nač hodnotit nekulturní chování?“ řekl Gulyáš.
Maršálková: Když pískali na Pavla a Fialu, média mlčela
„To, co se odehrálo na festivalu, jen znovu ukázalo, jaká propast už je mezi skupinami ve společnosti a to, že se vytrácí slušnost, respekt, tolerance a schopnost přijmout realitu. Bohužel na rozdělení společnosti, podněcování zloby a nenávisti ke spoluobčanům, kteří mají jiný názor, mají největší podíl média, a to mainstreamová a veřejnoprávní. Už dlouho zlobu a nenávist v lidech živí, přilévají olej do ohně a doslova burcují skupiny občanů proti sobě,“ uvedla pro ParlamentníListy.cz mediální lektorka a analytička Alena Maršálková. Mezi tématy, na kterých jsou konflikty rozdmýchávány, zmínila covidovou pandemii, válečný konflikt na Ukrajině, migraci nebo změnu financování veřejnoprávních médií.
Podle Maršálkové není vypískání ministrů politickým tématem, které z toho opozice a "její" média dělají. „Jenže už od parlamentních voleb nám opozice ukazuje, že nemá svůj vlastní program, vizi, jen neustále kritizuje všechno, co udělá vláda, a ze sebemenší prkotiny udělá alarmující témata. Samozřejmě, je to snadné, není k tomu potřeba žádné vědomosti, stačí jen hřímat a spílat, že to je ukázka toho, že vláda dělá všechno špatně a lidé ji nechtějí,“ říká mediální lektorka a analytička.
„A také je to příklad toho, jak rychle zapomínáme a neustále používáme dvojí metr. Když prezident Pavel a expředseda vlády Fiala ve volebních letech obráželi festivaly, například v Ostravě, řečnili tam, fotili se a byly jich plné „zprávy“ a sociální sítě, tak to bylo v pořádku a možná, že na ně i někdo pískal, ale média mlčela. Teď kritizují ministry, že politizují akce. A oni to nedělali? Využili každou možnost udělat si zdarma své PR. Takže by bylo fajn, kdyby si každý zametl před vlastním prahem, než bude zase v televizním studiu mít své ‚opoziční kázání‘,“ uzavírá kauzu Strážnice Alena Maršálková.
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