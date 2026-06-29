Fiala (ODS): Prezident není rekvizita

29.06.2026 21:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k české delegaci na summitu NATO

Fiala (ODS): Prezident není rekvizita
Foto: Zdroj: Petr Fiala, FB
Popisek: Petr Fiala

Smutné vládní divadlo kolem účasti prezidenta Pavla na summitu NATO bohužel pokračuje. Andrej Babiš dál vede malicherný spor, který poškozuje pověst České republiky.

Prezident není rekvizita, kterou lze odklidit, když se to premiérovi zrovna hodí.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

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  • poslanec
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Článek obsahuje štítky

Fiala , NATO , ODS , summit

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