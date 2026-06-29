Pavel kope nožičkou, rozjel se Okamura. Pak přišel Vystrčil

Ačkoliv Tomio Okamura po jednání předsedů parlamentů NATO nazval téma účasti Petra Pavla na summitu v Ankaře jako „naší malou českou bublinu“, na kterou se jej nikdo neptal, přesto na letišti v Istanbulu on i Miloš Vystrčil odpovídali na otázky, týkající se prezidenta Pavla.
Důvodem byla aktuální zpráva, v níž Petr Pavel požaduje, aby byl na summitu v Ankaře hlavou české delegace. Odůvodňováno to bylo protokolem NATO, podle kterého je hlava státu považována za nejvyšší autoritu.
Tomio Okamura nad prezidentovým požadavkem vyjádřil údiv a rovněž názor, že Petr Pavel už odstartoval kampaň za své znovuzvolení. „Jak víte, s účastí prezidenta Pavla na summitu NATO jsem od začátku nesouhlasil. Podle zákonů a platných předpisů o složení delegace rozhoduje vláda a za zahraniční politiku je odpovědná vláda,“ uvedl předseda Poslanecké sněmovny. Prezident je podle něj dnes lídrem opozice a tak se i chová.
Schvalujete, že Ústavní soud nařídil vládě vzít Pavla na summit do Ankary?
Anketa
Schvalujete, že Ústavní soud nařídil vládě vzít Pavla na summit do Ankary?
Pak připomněl, že k účasti prezidentů na summitu NATO se v minulosti nevyjadřoval jen český ústavní soud, ale i polský, který řešil velmi podobnou situaci. A konstatoval, že prezident na těchto summitech je vázán mandátem, který mu dá vláda. Což je podstatná analogie i pro náš případ.
Na poznámku novinářů ohledně protokolu NATO poznamenal, že důležitější jsou české zákony a Ústava. „Je úplně neuvěřitelné, co si prezident Pavel představuje. Za výkonnou moc odpovídá vláda. Naše vládní koalice vyhrála volby a podle ústavy nese odpovědnost za zahraniční politiku,“ připomněl. Za těchto podmínek logicky musí vedoucího delegace určovat vláda, na návrh ministerstva zahraničí.
Pak dodal, že prezident se vlamuje do zavřených dveří v rozporu se všemi pravidly. „Pan prezident už nejspíš zahájil kampaň pro nové prezidentské volby a snaží se tu zavádět úplně nové pořádky, a v podstatě se snaží za každou cenu obtěžovat naší vládní koalici, aby ukázal, že je lídrem opozice a aby ho voliči opozice volili v příští prezidentské volbě,“ shrnul předseda sněmovny.
Připomněl, že vláda prezidentovi bez problémů schválila mandát na podzimní Valné shromáždění OSN do New Yorku. „Nikdo mu nebrání, aby někam cestoval“. Vláda dokonce prezidentovi nabídla účast na příštím jednání NATO v Albánii. A ze strany vlády podle něj padly i další kompromisní návrhy, ale Pavel o žádný kompromis evidentně nemá zájem.
„My jsme otevření, my chceme kompromis, všichni to vidíte. Takže nevím, proč si prezident Pavel neustále kope nožičkou,“ uzavřel předseda Poslanecké sněmovny.
Tomio Okamura
Během jeho brífinku už se o kus dále v hale letiště připravoval na svou chvilku s novináři Miloš Vystrčil. S předsedou dolní komory se vystřídali beze slov.
„Prezident Pavel vyzýval k dialogu opakovaně, a poté, co ten dialog nebyl, tak Ústavní soud předběžným opatřením rozhodl, že prezident má být součástí delegace,“ shrnul svůj pohled na kauzu. A nyní podle něj vláda zase řeší, jakým způsobem se prezident má zúčastnit, místo aby se s Hradem snažila dohodnout.
Miloš Vystrčil
„Ten kdo se nechce dohodnout, což je vláda, by měl začít něco dělat. Ne aby dělali, co chtějí oni, ale aby kvalitně a co možná nejlépe reprezentovali Českou republiku,“ vyzval. A takovou kvalitní reprezentací je zastoupení v co nejsilnějším složení.
Předseda Senátu zdůraznil, že mezi dvěma větvemi exekutivy nechce dělat soudce, ale „všichni jsme viděli to první rozhodnutí vlády“.
Také novinářům řekl, že „prezident Pavel se podle mých informací chce dohodnout“ a vyjádřil názor, že hlava státu je „první ústavní činitel“.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku